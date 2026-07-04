Asia Cup Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Asia Cup

Kami, Sompal

Nepal

Sheikh, Aarif

Nepal

Patel, Kushal

England

Kc, Karan

Nepal

Lamichhane, Sandeep

Nepal

Sheikh, Aasif

Nepal

Rajbanshi, Lalit

Nepal

Airee, Dipendra

Nepal

Kumar, Rohit

Nepal

Sharki, Bhim

Nepal

Jora, Sundeep

Nepal

Malla, Kushal

Nepal

GC, Pratish

Nepal

Jha, Gulshan

Nepal

Dhakal, Mousom

Nepal

Tahir, Tayyab

Pakistan

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Mir, Usama

Pakistan

Karunaratne, Dimuth

Sri Lanka

Perera, Kusal

Sri Lanka

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Rajitha, Kasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Zadran, Najibullah

Afghanistan

Shakil, Saud

Pakistan

Naseem Shah

Pakistan

Zaman, Fakhar

Pakistan

Khan, Rashid

Afghanistan

Afridi, Shaheen

Pakistan

Shafique, Abdullah

Pakistan

Rauf, Haris

Pakistan

Khan, Zaman

Pakistan

Azam, Babar

Pakistan

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Haris, Mohammad

Pakistan

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Arachchige, Sahan

Sri Lanka

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe

Sri Lanka

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Ahmed, Nasum

Bangladesh

Das, Liton

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Shanto, Nazmul Hossain

Bangladesh

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Mahmud, Hasan

Bangladesh

Hossain, Afif

Bangladesh

Hossain, Shamim

Bangladesh

Hridoy, Towhid

Bangladesh

Jadeja, Ravindra

India

Kohli, Virat

India

Sharma, Rohit

India

Rahul, KL

India

Thakur, Shardul

India

Shami, Mohammed

India

Patel, Axar

India

Yadav, Kuldeep

India

Pandya, Hardik

India

Iyer, Shreyas

India

Sundar, Washington

India

Kishan, Ishan

India

Yadav, Suryakumar

India

Gill, Shubman

India

Siraj, Mohammed

India

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Ashraf, Sharafuddin

Afghanistan

Janat, Karim

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Ashraf, Faheem

Pakistan

Khan, Shadab

Pakistan

Wasim Jr, Mohammad

Pakistan

Rahim, Mushfiqur

Bangladesh

Islam, Shoriful

Bangladesh

Haque, Anamul

Bangladesh

de Silva, Dhananjaya

Sri Lanka

Naim, Mohammad

Bangladesh

Sakib, Tanzim Hasan

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Samarawickreme, Sadheera

Sri Lanka

Fernando, Binura

Sri Lanka

Madushan, Pramod

Sri Lanka

Hasan, Mahedi

Bangladesh

Samson, Sanju

India

Varma, Tilak

India

Imam-ul-Haq

Pakistan

Mahato, Kishore

Nepal

Agha, Salman Ali

Pakistan

Shahidi, Hashmatullah

Afghanistan

Khil, Ikram Ali

Afghanistan

Rahman, Abdul

Afghanistan

Shah, Rahmat

Afghanistan

Hussan, Riaz

Afghanistan

Sinha, Dahani

Pakistan

Desai, Mrugng Monty

Safi, Mohammad Saleem

Afghanistan

Krishna, Prasidh

India

Bumrah, Jasprit

India

Bhurtel, Kushal

Nepal