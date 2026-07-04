Follow us
Kami, Sompal
Nepal
Sheikh, Aarif
Patel, Kushal
England
Kc, Karan
Lamichhane, Sandeep
Sheikh, Aasif
Rajbanshi, Lalit
Airee, Dipendra
Kumar, Rohit
Sharki, Bhim
Jora, Sundeep
Malla, Kushal
GC, Pratish
Jha, Gulshan
Dhakal, Mousom
Tahir, Tayyab
Pakistan
Rizwan, Mohammad
Mir, Usama
Karunaratne, Dimuth
Sri Lanka
Perera, Kusal
Shanaka, Dasun
Rajitha, Kasun
Mendis, Kusal
Asalanka, Charith
Wellalage, Dunith Nethmika
Theekshana, Morawakage Maheesh
Ahmed, Iftikhar
Nawaz, Mohammad
Zadran, Najibullah
Afghanistan
Shakil, Saud
Naseem Shah
Zaman, Fakhar
Khan, Rashid
Afridi, Shaheen
Shafique, Abdullah
Rauf, Haris
Khan, Zaman
Azam, Babar
Al Hasan, Shakib
Bangladesh
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Haris, Mohammad
Nissanka, Pathum
Arachchige, Sahan
Pathirana, Matheesha
Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe
Rahman, Mustafizur
Ahmed, Nasum
Das, Liton
Ahmed, Taskin
Shanto, Nazmul Hossain
Hasan, Mehedy
Mahmud, Hasan
Hossain, Afif
Hossain, Shamim
Hridoy, Towhid
Jadeja, Ravindra
India
Kohli, Virat
Sharma, Rohit
Rahul, KL
Thakur, Shardul
Shami, Mohammed
Patel, Axar
Yadav, Kuldeep
Pandya, Hardik
Iyer, Shreyas
Sundar, Washington
Kishan, Ishan
Yadav, Suryakumar
Gill, Shubman
Siraj, Mohammed
Nabi, Mohammad
Naib, Gulbadin
Ashraf, Sharafuddin
Janat, Karim
Zadran, Ibrahim
Gurbaz, Rahmanullah
Ahmad, Noor
Farooqi, Fazalhaq
Ashraf, Faheem
Khan, Shadab
Wasim Jr, Mohammad
Rahim, Mushfiqur
Islam, Shoriful
Haque, Anamul
de Silva, Dhananjaya
Naim, Mohammad
Sakib, Tanzim Hasan
Hasan, Tanzid
Samarawickreme, Sadheera
Fernando, Binura
Madushan, Pramod
Hasan, Mahedi
Samson, Sanju
Varma, Tilak
Imam-ul-Haq
Mahato, Kishore
Agha, Salman Ali
Shahidi, Hashmatullah
Khil, Ikram Ali
Rahman, Abdul
Shah, Rahmat
Hussan, Riaz
Sinha, Dahani
Desai, Mrugng Monty
Safi, Mohammad Saleem
Krishna, Prasidh
Bumrah, Jasprit
Bhurtel, Kushal