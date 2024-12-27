Eden Hazard News

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Just want to show what I can do on pitch and that’s my only target, asserts Eden Hazard

Just want to show what I can do on pitch and that’s my only target, asserts Eden Hazard

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Real Madrid fans are going to see totally different Eden Hazard, proclaims Roberto Martinez

Real Madrid fans are going to see totally different Eden Hazard, proclaims Roberto Martinez

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Eden Hazard and Gareth Bale could play in Champions League final, confirms Carlo Ancelotti

Eden Hazard and Gareth Bale could play in Champions League final, confirms Carlo Ancelotti

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Ready just in time to play a part in Champions League final, claims Eden Hazard

Ready just in time to play a part in Champions League final, claims Eden Hazard

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Eden Hazard hasn’t had good time in years but wants to show quality next season, reveals Carlo Ancelotti

Eden Hazard hasn’t had good time in years but wants to show quality next season, reveals Carlo Ancelotti

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Reports | Real Madrid looking at Serge Gnabry to reinforce their squad next summer

Reports | Real Madrid looking at Serge Gnabry to reinforce their squad next summer

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Nothing has happened as there’s just competition for places, asserts Carlo Ancelotti

Nothing has happened as there’s just competition for places, asserts Carlo Ancelotti

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Reports | Real Madrid planning four man clearout to free up funds to sign Antonio Rudiger

Reports | Real Madrid planning four man clearout to free up funds to sign Antonio Rudiger

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La Liga reports Barcelona fan for aiming racial abuse at Vinicius Junior

La Liga reports Barcelona fan for aiming racial abuse at Vinicius Junior

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Reports | Eden Hazard to rejoin Chelsea next summer

Reports | Eden Hazard to rejoin Chelsea next summer

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Belgian blueprint vs Portugal’s superstars; a game far more than just an average knockout clash

Belgian blueprint vs Portugal’s superstars; a game far more than just an average knockout clash

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Want to show that I'm made for Real Madrid and I won't leave as failure, proclaims Eden Hazard

Want to show that I'm made for Real Madrid and I won't leave as failure, proclaims Eden Hazard

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Why your team will suck at the Euro 2020: Belgium and their alleged ‘Golden Generation’

Why your team will suck at the Euro 2020: Belgium and their alleged ‘Golden Generation’

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Eden Hazard is still an important player for Real Madrid, asserts Thibaut Courtois

Eden Hazard is still an important player for Real Madrid, asserts Thibaut Courtois

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Carlo Ancelotti can achieve great things at Real Madrid, proclaims Eden Hazard

Carlo Ancelotti can achieve great things at Real Madrid, proclaims Eden Hazard

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Eden Hazard joins Romelu Lukaku and Kevin De Bruyne in Belgium’s Euro 2020 squad

Eden Hazard joins Romelu Lukaku and Kevin De Bruyne in Belgium’s Euro 2020 squad

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We have four games left and Real Madrid will fight until end, asserts Zinedine Zidane

We have four games left and Real Madrid will fight until end, asserts Zinedine Zidane

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Not trying to be like Eden Hazard because I am my own player, admits Christian Pulisic

Not trying to be like Eden Hazard because I am my own player, admits Christian Pulisic

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Eden Hazard is stuck in vicious circle and it’s not easy to break, confesses Kristof Sas

Eden Hazard is stuck in vicious circle and it’s not easy to break, confesses Kristof Sas

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Chelsea haven’t got Eden Hazard or Diego Costa to make us challengers, admits Frank Lampard

Chelsea haven’t got Eden Hazard or Diego Costa to make us challengers, admits Frank Lampard

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Reports | Real Madrid forward Rodrygo out for three months after hamstring injury

Reports | Real Madrid forward Rodrygo out for three months after hamstring injury

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Signing Kylian Mbappe would be great news for Real Madrid, proclaims Ramon Calderon

Signing Kylian Mbappe would be great news for Real Madrid, proclaims Ramon Calderon

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Hard to replace Eden Hazard but players we’ve brought in have potential, proclaims Frank Lampard

Hard to replace Eden Hazard but players we’ve brought in have potential, proclaims Frank Lampard

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Always going to be tough against Real Madrid but we gave it our all, proclaims Antonio Conte

Always going to be tough against Real Madrid but we gave it our all, proclaims Antonio Conte

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Only focusing on game against Inter Milan and nothing else, admits Zinedine Zidane

Only focusing on game against Inter Milan and nothing else, admits Zinedine Zidane

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Eden Hazard will explode and Real Madrid will see the best of him, proclaims Thibaut Courtois

Eden Hazard will explode and Real Madrid will see the best of him, proclaims Thibaut Courtois

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Eden Hazard has been afflicted by weight of Real Madrid shirt, claims Fabio Capello

Eden Hazard has been afflicted by weight of Real Madrid shirt, claims Fabio Capello

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