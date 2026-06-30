Kai Havertz News

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Arsenal Set to Offload Gabriel Jesus in January Transfer Window

Arsenal Set to Offload Gabriel Jesus in January Transfer Window

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Raheem Sterling Under Pressure as Arsenal Faces Striker Crisis

Raheem Sterling Under Pressure as Arsenal Faces Striker Crisis

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Raheem Sterling Shocking Move in Arsenal 2-1 Win Against Tottenham Leaves Ally McCoist Stunned

Raheem Sterling Shocking Move in Arsenal 2-1 Win Against Tottenham Leaves Ally McCoist Stunned

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Raheem Sterling Injury Update: Arsenal Clash Looms as Recovery Progress Monitored

Raheem Sterling Injury Update: Arsenal Clash Looms as Recovery Progress Monitored

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Mikel Arteta Plans Extraordinary Arsenal Swap Deal to Seal Huge Transfer

Mikel Arteta Plans Extraordinary Arsenal Swap Deal to Seal Huge Transfer

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Reports | Bayern Munich looking at Chelsea’s Kai Havertz to replace Robert Lewandowski

Reports | Bayern Munich looking at Chelsea’s Kai Havertz to replace Robert Lewandowski

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Romelu Lukaku lacks fitness because of his injury and thus hasn’t played, claims Thomas Tuchel

Romelu Lukaku lacks fitness because of his injury and thus hasn’t played, claims Thomas Tuchel

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There's no doubt I'll stay until the end of the season, reveals Thomas Tuchel

There's no doubt I'll stay until the end of the season, reveals Thomas Tuchel

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  • football
Full credit to team that showed good character under the circumstances, reveals Thomas Tuchel

Full credit to team that showed good character under the circumstances, reveals Thomas Tuchel

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It's very good moment for Kai Havertz and it's on him to keep it going, asserts Thomas Tuchel

It's very good moment for Kai Havertz and it's on him to keep it going, asserts Thomas Tuchel

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Reports | Real Madrid eyeing Antonio Rudiger acquisition on a free transfer

Reports | Real Madrid eyeing Antonio Rudiger acquisition on a free transfer

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Without Romelu Lukaku, Kai Havertz can play as number nine, asserts Thomas Tuchel

Without Romelu Lukaku, Kai Havertz can play as number nine, asserts Thomas Tuchel

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Adapting to England and Premier League was not easy for me, admits Kai Havertz

Adapting to England and Premier League was not easy for me, admits Kai Havertz

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Compare Kai Havertz to Zinedine Zidane in terms of technique and skill, claims Lothar Matthaus

Compare Kai Havertz to Zinedine Zidane in terms of technique and skill, claims Lothar Matthaus

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I am and should be involved with Chelsea’s transfer business, proclaims Thomas Tuchel

I am and should be involved with Chelsea’s transfer business, proclaims Thomas Tuchel

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Been a tough season with things not going smoothly, admits Kai Havertz

Been a tough season with things not going smoothly, admits Kai Havertz

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No doubt about Kai Havertz’s talent, quality and his character, proclaims Thomas Tuchel

No doubt about Kai Havertz’s talent, quality and his character, proclaims Thomas Tuchel

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Kai Havertz needs time and patience to overcome this tough spell, claims Frank Lampard

Kai Havertz needs time and patience to overcome this tough spell, claims Frank Lampard

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Chelsea aren’t ready for a title race because we need time to get stronger, admits Frank Lampard

Chelsea aren’t ready for a title race because we need time to get stronger, admits Frank Lampard

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New Chelsea challenge will be really good for me, claims Thiago Silva

New Chelsea challenge will be really good for me, claims Thiago Silva

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2020/21 Premier League Previews | Chelsea, Frank Lampard and their big money moves for the title

2020/21 Premier League Previews | Chelsea, Frank Lampard and their big money moves for the title

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Sold Chelsea's sporting project alongside Cech to convince our transfer targets, reveals Frank Lampard

Sold Chelsea's sporting project alongside Cech to convince our transfer targets, reveals Frank Lampard

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Chelsea rope in Kai Havertz on five-year deal from Bayer Leverkusen

Chelsea rope in Kai Havertz on five-year deal from Bayer Leverkusen

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Bayer Leverkusen confirm that Kai Havertz has left Germany’s training camp for Chelsea move

Bayer Leverkusen confirm that Kai Havertz has left Germany’s training camp for Chelsea move

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Chelsea sign former Paris Saint-Germain captain Thiago Silva on a one-year deal

Chelsea sign former Paris Saint-Germain captain Thiago Silva on a one-year deal

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Reports | Chelsea and Bayer Leverkusen re-open talks over Kai Havertz move

Reports | Chelsea and Bayer Leverkusen re-open talks over Kai Havertz move

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No formal offer for Kai Havertz but he has confirmed his desire to make next step, reveals Fernando Carro

No formal offer for Kai Havertz but he has confirmed his desire to make next step, reveals Fernando Carro

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