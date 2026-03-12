Ronald Koeman News

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Football has changed and Barcelona are living in the past, reveals Ronald Koeman

Football has changed and Barcelona are living in the past, reveals Ronald Koeman

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  • football
I love being here at Barcelona, proclaims Frenkie de Jong

I love being here at Barcelona, proclaims Frenkie de Jong

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EL Clasico will be huge test and one which will show us where we are, proclaims Xavi Hernandez

EL Clasico will be huge test and one which will show us where we are, proclaims Xavi Hernandez

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  • football
Barcelona have psychological issue rather than football one, proclaims Xavi Hernandez

Barcelona have psychological issue rather than football one, proclaims Xavi Hernandez

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  • football
We can sign players in January and in summer but we have to be careful, reveals Ferran Reverter

We can sign players in January and in summer but we have to be careful, reveals Ferran Reverter

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  • football
Beating Bayern Munich is something that can be achieved, proclaims Barcelona president Joan Laporta

Beating Bayern Munich is something that can be achieved, proclaims Barcelona president Joan Laporta

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Reports | Barcelona looking to terminate Samuel Umtiti’s contract in coming months

Reports | Barcelona looking to terminate Samuel Umtiti’s contract in coming months

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  • football
Barcelona officially appoint Xavi Hernandez as new manager

Barcelona officially appoint Xavi Hernandez as new manager

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Barcelona confirm Xavi as new manager after Al-Sadd confirm departure

Barcelona confirm Xavi as new manager after Al-Sadd confirm departure

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I’m excited and really looking forward to returning home to Barcelona, proclaims Xavi Hernandez

I’m excited and really looking forward to returning home to Barcelona, proclaims Xavi Hernandez

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Reports | Xavi to be appointed as Barcelona manager as deal close to being finalised

Reports | Xavi to be appointed as Barcelona manager as deal close to being finalised

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  • football
Currently focused on my work with Al Sadd, asserts Xavi Hernandez

Currently focused on my work with Al Sadd, asserts Xavi Hernandez

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Xavi will be ready to do the job, proclaims Pep Guardiola

Xavi will be ready to do the job, proclaims Pep Guardiola

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Have a great relationship with Xavi Hernandez, reveals Joan Laporta

Have a great relationship with Xavi Hernandez, reveals Joan Laporta

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Barcelona announce that Sergi Barjuan will take provisional charge of the first-team

Barcelona announce that Sergi Barjuan will take provisional charge of the first-team

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Reports | Xavi Hernandez to be appointed as Ronald Koeman's replacement at Barcelona

Reports | Xavi Hernandez to be appointed as Ronald Koeman's replacement at Barcelona

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Barcelona confirm that Ronald Koeman has been relieved of his managerial duties

Barcelona confirm that Ronald Koeman has been relieved of his managerial duties

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Cried in the meeting with Joan Laporta, reveals Samuel Umtiti

Cried in the meeting with Joan Laporta, reveals Samuel Umtiti

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Want to succeed and be best Philippe I can be, admits Philippe Coutinho

Want to succeed and be best Philippe I can be, admits Philippe Coutinho

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The call from Ronald Koeman was not the way to say goodbye, reveals Luis Suarez

The call from Ronald Koeman was not the way to say goodbye, reveals Luis Suarez

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Barcelona are suffering and its not just one problem but several, claims Gerard Pique

Barcelona are suffering and its not just one problem but several, claims Gerard Pique

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Never know what tomorrow will bring in football, admits Roberto Martinez

Never know what tomorrow will bring in football, admits Roberto Martinez

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We will keep trying to give him more time but it depends on Ansu Fati, admits Ronald Koeman

We will keep trying to give him more time but it depends on Ansu Fati, admits Ronald Koeman

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Very important to have Ansu Fati back, admits Ronald Koeman

Very important to have Ansu Fati back, admits Ronald Koeman

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Reports | Barcelona make first contact with Roberto Martinez over replacing Ronald Koeman

Reports | Barcelona make first contact with Roberto Martinez over replacing Ronald Koeman

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Problem in Spain is they send you off for nothing, states Ronald Koeman

Problem in Spain is they send you off for nothing, states Ronald Koeman

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Reconstructing the team without making big investments takes time, states Ronald Koeman

Reconstructing the team without making big investments takes time, states Ronald Koeman

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