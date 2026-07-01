France Football Team News

Category links
Teams
Germany Football TeamFc BarcelonaManchester UnitedBayern MunichReal MadridSpain Football TeamAustria Football TeamCroatia Football TeamPortugal Football TeamBelgium Football TeamSenegal Football TeamEngland Football TeamArgentina Football TeamFrance Football TeamBrazil Football TeamManchester CityUsa Football TeamAtletico MadridParis Saint GermainTottenham HotspurQatar Football TeamMexico Football TeamAl Nassr FcSl BenficaArsenalInter MiamiReal BetisWolfsburgLiverpool FcJuventusBayer LeverkusenAc MilanNew York City FcUnion BerlinChelseaGetafe FcLos Angeles FcValencia FcAfc AjaxAs RomaCrystal PalaceBrentfordBorussia DortmundWest Ham UnitedSunderlandNewcastle UnitedEvertonCoventry CityNottingham ForestLeeds UnitedBrighton And Hove AlbionAthletic BilbaoNapoliCelticEintracht FrankfurtFlamengoAston VillaGalatasarayTorinoSheffield UnitedWrexhamAfc BournemouthFc GoaFulham FcUefaWales Football TeamSevillaIndia Football TeamVillarrealAtalanta BcBurnleyLeicester CityInter MilanNorwich CityOlympique MarseilleRb LeipzigRcd MallorcaQueens Park RangersFenerbahceSouthamptonPoland Football TeamNew York Red BullsSporting CpDerby CountyAs MonacoColombia Football TeamMumbai City FcChurchill BrothersBologna FcMiddlesbroughCelta VigoReal SociedadGirona FcWolverhampton WanderersParma CalcioSassuoloDeportivo AlavesShillong LajongDelhi FcGokulam Kerala FC
Tournaments
Fifa World Cup 2026FIFABundesligaSaudi Pro LeagueBallon DorAfc Champions LeagueLa LigaChampions LeagueDfb PokalMlsMajor League SoccerSpanish Super CupEnglish Premier LeagueSerie AEFL ChampionshipUefa Nations LeagueWorld CupFa CupGerman CupCarabao CupFifa Club World CupEuropa LeagueCopa AmericaI LeagueCopa Del ReyUefa EuroSuper CupLigue 12022 Fifa World Cup QualifiersEnglish Football League CupChampionshipUefa Europa League2022 Fifa World CupUefa Super CupBangladesh Premier LeagueScottish PremiershipCoppa ItaliaIndian Super LeagueIndian Womens LeagueSpanish LeagueNewells CupWomens Super LeagueNational LeagueLeague OneEFL СhampionshipSouth American World Cup 2026 QualifiersNations LeagueEredivisieEuropa Conference LeagueDurand CupSaff ChampionshipIntercontinental CupAfc Asian CupHero Super Cup 2023Isl 2022 232022 World CupFifa U 17 Womens World CupSantosh TrophyCommunity ShieldLeague TwoDurand Cup 2022Liga Nos2022 World Cup QualifiersWorld Cup 2002Isl 2021 22Fantasy Premier LeagueI League 2021 22Austrian BundesligaFifa World Cup 2022Africa Cup Of NationsEuropean Super League2022 Afc Womens Asian CupSuper LeagueAfc Womens Asian Cup2022 Afc U 23 Asian CupU 23 Afc Asian Cup2021 Saff CupWorld Cup 2018International FriendliesIsl 2020 212021 Durand CupPremier Futsal LeagueIsl 2021Super LigOlympicsTokyo Olympics 2020Fifa World Cup 20182021 Tokyo Olympics2020 OlympicsSerie BEuro 2016Ligue 2Copa Libertadores2021 Afc Champions LeagueAsian Games2019 Asian CupFifa Under 17 World CupSegunda DivisionSaff 2018Coupe De La Ligue
Players
Julian NagelsmannJurgen KloppMarcus RashfordKylian MbappeRobert LewandowskiCristiano RonaldoRomelu LukakuHarry KaneLionel MessiErling HaalandGabriel MartinelliCasemiroKai HavertzNeymarCarlo AncelottiJesse MarschEnzo MarescaJulian AlvarezAlexander IsakViktor GyokeresSunil ChhetriPeleKevin De BruyneLuka ModricDavor SukerAl HilalRaphinhaMarc CucurellaBhaichung BhutiaMartin OdegaardJose MourinhoOusmane DembeleThomas MullerPep GuardiolaGabriel MagalhaesJoao PedroLautaro MartinezHansi FlickRoberto MartinezRodrigo De PaulSir Alex FergusonFederico ValverdeFerran TorresMichael OwenMauricio PochettinoMohamed SalahFlorentino PerezAnthony GordonVinicius JuniorDiego SimeoneFabio ParaticiArne SlotVincent KompanyThomas TuchelPhil FodenNicolas OtamendiJoan LaportaWayne RooneyTrent Alexander ArnoldFabrizio RomanoLionel ScaloniGianluigi DonnarumaRonald KoemanPedriLothar MatthausFabio CapelloLuis SuarezRonaldinhoRonaldo NazarioJude BellinghamKarim BenzemaJames RodriguezRuben NevesAngel Di MariaXabi AlonsoOleksandr ZinchenkoAleksandar MitrovicRuben AmorimRyan GravenberchRodrygoNico WilliamsMarc Andre Ter StegenDani OlmoSergio RamosBukayo SakaKarim AdeyemiDusan VlahovicLucas PaquetaUli HoenessIbrahima KonateWilliam SalibaFrank LampardBernardo SilvaAdrien RabiotMassimiliano AllegriJadon SanchoBruno FernandesHarry MaguireIdrissa Gana GueyeThibaut Courtois
Teams
Tournaments
Players
Kylian Mbappe Sets World Cup Title as Frances Only Target

Kylian Mbappe Sets World Cup Title as Frances Only Target

  • news
  • football
France Eye Third Title as Mbappe Leads Tournament Favourites

France Eye Third Title as Mbappe Leads Tournament Favourites

  • news
  • football
France Manager Speaks Out on Mbappe's Mental Health Struggles

France Manager Speaks Out on Mbappe's Mental Health Struggles

  • news
  • football
France’s Omission of Mbappé Sparks Criticism from Upamecano

France’s Omission of Mbappé Sparks Criticism from Upamecano

  • news
  • football
Reports | Chelsea's Reece James, Wesley Fofana and N’Golo Kante in danger of missing World Cup

Reports | Chelsea's Reece James, Wesley Fofana and N’Golo Kante in danger of missing World Cup

  • news
  • football
Great players win tournaments and Kylian Mbappe is at that level now, claims Gary Neville

Great players win tournaments and Kylian Mbappe is at that level now, claims Gary Neville

  • news
  • football
Reports | Barcelona looking to terminate Samuel Umtiti’s contract in coming months

Reports | Barcelona looking to terminate Samuel Umtiti’s contract in coming months

  • news
  • football
Determined not to do it now but could manage national team at some stage, reveals Arsene Wenger

Determined not to do it now but could manage national team at some stage, reveals Arsene Wenger

  • news
  • football
Reports | Paul Pogba set to miss France's World Cup qualifiers after limping out of training

Reports | Paul Pogba set to miss France's World Cup qualifiers after limping out of training

  • news
  • football
Bayern Munich’s Dayot Upamecano pulls out of France squad after thigh injury

Bayern Munich’s Dayot Upamecano pulls out of France squad after thigh injury

  • news
  • football
Kylian Mbappe’s situation is different but it will develop and evolve, claims Mauricio Pochettino

Kylian Mbappe’s situation is different but it will develop and evolve, claims Mauricio Pochettino

  • news
  • football
Real Madrid confirm that Karim Benzema has tested positive for COVID-19

Real Madrid confirm that Karim Benzema has tested positive for COVID-19

  • news
  • football
Didier Deschamps will remain France coach and his will to continue is strong, asserts Noel Le Graet

Didier Deschamps will remain France coach and his will to continue is strong, asserts Noel Le Graet

  • news
  • football
No-one talks about you made this mistake, in a team effort, admits Didier Deschamps

No-one talks about you made this mistake, in a team effort, admits Didier Deschamps

  • news
  • football
Think it’s positive pressure on France as they are favourites to lift Euro 2020, admits Robert Pires

Think it’s positive pressure on France as they are favourites to lift Euro 2020, admits Robert Pires

  • news
  • football
An ode to Euro 2020’s Group of Death; Thank you for finally making our dreams come true

An ode to Euro 2020’s Group of Death; Thank you for finally making our dreams come true

  • feature
  • football
Portugal can beat anyone but Bruno Fernandes needs to turn up, proclaims Jose Mourinho

Portugal can beat anyone but Bruno Fernandes needs to turn up, proclaims Jose Mourinho

  • news
  • football
France have fairly incredible strike force but I have card to play as well, claims Olivier Giroud

France have fairly incredible strike force but I have card to play as well, claims Olivier Giroud

  • news
  • football
France forward Ousmane Dembele ruled out of Euro 2020 with knee injury

France forward Ousmane Dembele ruled out of Euro 2020 with knee injury

  • news
  • football
Would like to end my career in MLS after my Barcelona contract expires, admits Antoine Griezmann

Would like to end my career in MLS after my Barcelona contract expires, admits Antoine Griezmann

  • news
  • football
Luis Enrique called me and told me that Spain was interested in having me, reveals Aymeric Laporte

Luis Enrique called me and told me that Spain was interested in having me, reveals Aymeric Laporte

  • news
  • football
Paul Pogba needs to do more while playing for Manchester United, admits Roy Keane

Paul Pogba needs to do more while playing for Manchester United, admits Roy Keane

  • news
  • football
Kylian Mbappe is type of guy who can turn draw into win, proclaims Thierry Henry

Kylian Mbappe is type of guy who can turn draw into win, proclaims Thierry Henry

  • news
  • football
Antoine Griezmann had good season and isn’t judged fairly, asserts Clement Lenglet

Antoine Griezmann had good season and isn’t judged fairly, asserts Clement Lenglet

  • news
  • football
Didn't think about fact that I could have had to forfeit the Euros, asserts Karim Benzema

Didn't think about fact that I could have had to forfeit the Euros, asserts Karim Benzema

  • news
  • football
Winning at the highest level is very difficult and staying there even more so, asserts Didier Deschamps

Winning at the highest level is very difficult and staying there even more so, asserts Didier Deschamps

  • news
  • football
Why your team will suck at the Euro 2020: France and their dreams of a double-double

Why your team will suck at the Euro 2020: France and their dreams of a double-double

  • feature
  • football