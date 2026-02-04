Karim Benzema News

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Cristiano Ronaldos Saudi Future Under Uncertainty

Cristiano Ronaldos Saudi Future Under Uncertainty

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Jude Bellingham’s Scoring Streak Continues in Real Madrid’s Vallecano Clash

Jude Bellingham’s Scoring Streak Continues in Real Madrid’s Vallecano Clash

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Rodrygo’s apprenticeship is over and he is now Real Madrid player, proclaims Carlo Ancelotti

Rodrygo’s apprenticeship is over and he is now Real Madrid player, proclaims Carlo Ancelotti

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When Ronaldo left that was time to change my play and it’s going well, claims Karim Benzema

When Ronaldo left that was time to change my play and it’s going well, claims Karim Benzema

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 Borussia Dortmund confirm €34.5m Sebastien Haller capture from Ajax

 Borussia Dortmund confirm €34.5m Sebastien Haller capture from Ajax

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I will continue at the biggest club in the world, proclaims Vinicius Jr

I will continue at the biggest club in the world, proclaims Vinicius Jr

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Dissected everything about Cristiano Ronaldo but its impossible to achieve same thing, claims Karim Benzema

Dissected everything about Cristiano Ronaldo but its impossible to achieve same thing, claims Karim Benzema

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 There are no doubts Karim Benzema should win Ballon d'Or, proclaims Lionel Messi

 There are no doubts Karim Benzema should win Ballon d'Or, proclaims Lionel Messi

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We’ll give everything and hopefully bring another Champions League back, claims Jordan Henderson

We’ll give everything and hopefully bring another Champions League back, claims Jordan Henderson

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Reports | Alexandre Lacazette set to sign for Olympique Lyon on free transfer

Reports | Alexandre Lacazette set to sign for Olympique Lyon on free transfer

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Don't know how it is in Madrid but in Barcelona we have to win by playing well, proclaims Xavi Hernandez

Don't know how it is in Madrid but in Barcelona we have to win by playing well, proclaims Xavi Hernandez

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I was disappointed that referee had a good time with my colleague Carlo Ancelotti, reveals Thomas Tuchel

I was disappointed that referee had a good time with my colleague Carlo Ancelotti, reveals Thomas Tuchel

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I am very happy to depend on Karim Benzema, gushes Carlo Ancelotti

I am very happy to depend on Karim Benzema, gushes Carlo Ancelotti

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If we keep playing like this we will lose at Southampton and Real Madrid, proclaims Thomas Tuchel

If we keep playing like this we will lose at Southampton and Real Madrid, proclaims Thomas Tuchel

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Reports | Real Madrid’s Karim Benzema to miss El Clasico with calf injury

Reports | Real Madrid’s Karim Benzema to miss El Clasico with calf injury

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Lionel Messi winning the Ballon d'Or was absolutely not deserved, asserts Toni Kroos

Lionel Messi winning the Ballon d'Or was absolutely not deserved, asserts Toni Kroos

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Karim Benzema deserves to win Ballon d’Or, proclaims Zinedine Zidane

Karim Benzema deserves to win Ballon d’Or, proclaims Zinedine Zidane

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With Karim Benzema it was very healthy competition, admits Gonzalo Higuain

With Karim Benzema it was very healthy competition, admits Gonzalo Higuain

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Real Madrid confirm that Karim Benzema has tested positive for COVID-19

Real Madrid confirm that Karim Benzema has tested positive for COVID-19

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France have fairly incredible strike force but I have card to play as well, claims Olivier Giroud

France have fairly incredible strike force but I have card to play as well, claims Olivier Giroud

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Didn't think about fact that I could have had to forfeit the Euros, asserts Karim Benzema

Didn't think about fact that I could have had to forfeit the Euros, asserts Karim Benzema

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France must remain humble even if we're world champions, admits Paul Pogba

France must remain humble even if we're world champions, admits Paul Pogba

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Being called up was special day but also little shock for me, admits Karim Benzema

Being called up was special day but also little shock for me, admits Karim Benzema

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Never said that Karim Benzema was not selectable, asserts Didier Deschamps

Never said that Karim Benzema was not selectable, asserts Didier Deschamps

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Karim Benzema named in France’s Euro 2020 squad for first international call up since 2015

Karim Benzema named in France’s Euro 2020 squad for first international call up since 2015

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Reports | Real Madrid looking to sign Robert Lewandowski to solve striker issues

Reports | Real Madrid looking to sign Robert Lewandowski to solve striker issues

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Don’t understand why Karim Benzema hasn’t been called up by France, admits Zinedine Zidane

Don’t understand why Karim Benzema hasn’t been called up by France, admits Zinedine Zidane

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