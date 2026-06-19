Kevin De Bruyne News

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Real Madrid’s Courtois Faces Rodent Disruption During Belgium Win

Real Madrid’s Courtois Faces Rodent Disruption During Belgium Win

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Frank Lampard Snubbed as Gary Lineker Picks Favourite Premier League XI

Frank Lampard Snubbed as Gary Lineker Picks Favourite Premier League XI

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Manchester City Might Sell Haaland to Fund Squad Overhaul

Manchester City Might Sell Haaland to Fund Squad Overhaul

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Kevin De Bruyne Linked with Surprise Liverpool Move

Kevin De Bruyne Linked with Surprise Liverpool Move

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Man City Faces Haaland Frustration and Guardiola Challenge After Missed Opportunity

Man City Faces Haaland Frustration and Guardiola Challenge After Missed Opportunity

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I’m obviously 31 and I don’t know what will happen in four years, asserts Kevin De Bruyne

I’m obviously 31 and I don’t know what will happen in four years, asserts Kevin De Bruyne

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Expect them to be at best Liverpool possible as they are still Liverpool, claims Kevin De Bruyne

Expect them to be at best Liverpool possible as they are still Liverpool, claims Kevin De Bruyne

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What Jack Grealish does in his private life nobody should care but people do, claims Kevin De Bruyne

What Jack Grealish does in his private life nobody should care but people do, claims Kevin De Bruyne

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WATCH | Manchester City and Newcastle United go crazy as they score 6 goals in 65 minutes

WATCH | Manchester City and Newcastle United go crazy as they score 6 goals in 65 minutes

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Fantasy Premier League 2022/23 | Five players to watch out for ahead of Gameweek 3

Fantasy Premier League 2022/23 | Five players to watch out for ahead of Gameweek 3

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Erling Haaland helps team in many aspects and he didn't complain, admits Kevin De Bruyne

Erling Haaland helps team in many aspects and he didn't complain, admits Kevin De Bruyne

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Qatar 2022 has absolutely wrecked football’s schedule to an extent that might change football

Qatar 2022 has absolutely wrecked football’s schedule to an extent that might change football

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UEFA Nations League is unimportant and just glorified friendlies, asserts Kevin De Bruyne

UEFA Nations League is unimportant and just glorified friendlies, asserts Kevin De Bruyne

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Fantasy Premier League 2021/22 | Figuring out the perfect captain pick for Gameweek 36

Fantasy Premier League 2021/22 | Figuring out the perfect captain pick for Gameweek 36

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Winning the Champions League would change perspective from outside, insists Kevin De Bruyne

Winning the Champions League would change perspective from outside, insists Kevin De Bruyne

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Feel like I’ve taken another step in right direction but I’ve got more to give, claims Declan Rice

Feel like I’ve taken another step in right direction but I’ve got more to give, claims Declan Rice

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Would love if Fernandinho stayed and we will talk at end of season, claims Pep Guardiola

Would love if Fernandinho stayed and we will talk at end of season, claims Pep Guardiola

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Was convinced we could win but its fine as it was deserved draw, claims Jurgen Klopp

Was convinced we could win but its fine as it was deserved draw, claims Jurgen Klopp

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Fantasy Premier League 2021/22 | Best captain options not named Mohamed Salah for Gameweek 32

Fantasy Premier League 2021/22 | Best captain options not named Mohamed Salah for Gameweek 32

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Hard to decide how long but hopefully I can carry on for as long as possible, reveals Kevin De Bruyne

Hard to decide how long but hopefully I can carry on for as long as possible, reveals Kevin De Bruyne

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Difficult to say Manchester United gave up when they play intense pressing style, reveals Kevin De Bruyne

Difficult to say Manchester United gave up when they play intense pressing style, reveals Kevin De Bruyne

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We have a long way to go to close the gap with Manchester City, claims Ralf Rangnick

We have a long way to go to close the gap with Manchester City, claims Ralf Rangnick

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Fantasy Premier League 202/22 | To sell or not to sell; what to do with Heung-Min Son

Fantasy Premier League 202/22 | To sell or not to sell; what to do with Heung-Min Son

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It was a fantastic result but we can do better, asserts Pep Guardiola

It was a fantastic result but we can do better, asserts Pep Guardiola

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We have the distance not because other teams dropped points but because we won 10 in a row, reveals Pep Guardiola

We have the distance not because other teams dropped points but because we won 10 in a row, reveals Pep Guardiola

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Kevin De Bruyne has struggled but hopefully he can maintain this rhythm, reveals Pep Guardiola

Kevin De Bruyne has struggled but hopefully he can maintain this rhythm, reveals Pep Guardiola

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Idea for biannual World Cup isn’t bad as long as everyone works together, proclaims Kevin De Bruyne

Idea for biannual World Cup isn’t bad as long as everyone works together, proclaims Kevin De Bruyne

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