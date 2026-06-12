Bhaichung Bhutia News

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Players
The only way to advance Indian football is to invest in grassroots programs, says Bhaichung Bhutia

The only way to advance Indian football is to invest in grassroots programs, says Bhaichung Bhutia

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Friendlies against Vietnam and Singapore will help India prepare for AFC Asian Cup, says Bhaichung Bhutia

Friendlies against Vietnam and Singapore will help India prepare for AFC Asian Cup, says Bhaichung Bhutia

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  • football
Bhaichung Bhutia makes a commitment to help Indian football grow

Bhaichung Bhutia makes a commitment to help Indian football grow

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  • football
Kalyan Chaubey elected AIFF president, beats Bhaichung Bhutia 33-1

Kalyan Chaubey elected AIFF president, beats Bhaichung Bhutia 33-1

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Bhaichung Bhutia claims Sikkim FA did not support him because of political pressure

Bhaichung Bhutia claims Sikkim FA did not support him because of political pressure

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Bhaichung Bhutia submits his nomination for position of AIFF President

Bhaichung Bhutia submits his nomination for position of AIFF President

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Bhaichung Bhutia wants 'right exposure' for upcoming Indian players

Bhaichung Bhutia wants 'right exposure' for upcoming Indian players

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Growing expectations pushes me to become better footballer, admits Sahal Abdul Samad

Growing expectations pushes me to become better footballer, admits Sahal Abdul Samad

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  • football
Indian football needs to develop quality players over a period of time, claims Bhaichung Bhutia

Indian football needs to develop quality players over a period of time, claims Bhaichung Bhutia

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Developing sixth sense necessary for strikers to succeed, opines Bhaichung Bhutia

Developing sixth sense necessary for strikers to succeed, opines Bhaichung Bhutia

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There's no one to fill in Sunil Chhetri's shoes after he retires, asserts Bhaichung Bhutia

There's no one to fill in Sunil Chhetri's shoes after he retires, asserts Bhaichung Bhutia

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Professional people should run the show at ATK-Mohun Bagan FC, opines Bhaichung Bhutia

Professional people should run the show at ATK-Mohun Bagan FC, opines Bhaichung Bhutia

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We travelled in third class unreserved seats in trains to play for India, reveals Bhaichung Bhutia

We travelled in third class unreserved seats in trains to play for India, reveals Bhaichung Bhutia

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Closed door football can become normal in future, opines Bhaichung Bhutia

Closed door football can become normal in future, opines Bhaichung Bhutia

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Will consider running for AIFF President post in future, states Bhaichung Bhutia

Will consider running for AIFF President post in future, states Bhaichung Bhutia

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Indian football team overly-reliant on Sunil Chhetri for goalscoring, says Bhaichung Bhutia

Indian football team overly-reliant on Sunil Chhetri for goalscoring, says Bhaichung Bhutia

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Competing against good players in ISL has given Indian players confidence

Competing against good players in ISL has given Indian players confidence

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Former I-League side United Sikkim FC shuts down operations after 15 years

Former I-League side United Sikkim FC shuts down operations after 15 years

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  • football
Need more teams with separate divisons, says Bhaichung Bhutia

Need more teams with separate divisons, says Bhaichung Bhutia

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East Bengal FC ready to offer ceremonial farewell match to Bhaichung Bhutia

East Bengal FC ready to offer ceremonial farewell match to Bhaichung Bhutia

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Biggest challenge for everyone is to keep egos down, says Bhaichung Bhutia

Biggest challenge for everyone is to keep egos down, says Bhaichung Bhutia

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ISL not able to live up to the expectations of the fans of Indian football, claims Bhaichung Bhutia

ISL not able to live up to the expectations of the fans of Indian football, claims Bhaichung Bhutia

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ISL failed to keep up with fans’ expectations, says Bhaichung Bhutia

ISL failed to keep up with fans’ expectations, says Bhaichung Bhutia

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No reason why Sunil Chhetri can’t keep playing, says Bhaichung Bhutia

No reason why Sunil Chhetri can’t keep playing, says Bhaichung Bhutia

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Igor Stimac’s experience as player will also help him quite a bit, believes Bhaichung Bhutia

Igor Stimac’s experience as player will also help him quite a bit, believes Bhaichung Bhutia

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I am happy to play as long as my body allows, says Sunil Chhetri

I am happy to play as long as my body allows, says Sunil Chhetri

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ISL in big doubt if I-League clubs get ignored, says Bhaichung Bhutia

ISL in big doubt if I-League clubs get ignored, says Bhaichung Bhutia

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