Julian Nagelsmann News

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This is my dream and I’m really happy to be at this great club, proclaims Sadio Mane

This is my dream and I’m really happy to be at this great club, proclaims Sadio Mane

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My exit from Bayern Munich had nothing to do with Erling Haaland, asserts Robert Lewandowski

My exit from Bayern Munich had nothing to do with Erling Haaland, asserts Robert Lewandowski

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Harry Kane would be very expensive but he’s brilliant player, proclaims Julian Nagelsmann

Harry Kane would be very expensive but he’s brilliant player, proclaims Julian Nagelsmann

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Reports | Julian Nagelsmann looking to bring RB Leipzig’s Christopher Nkunku to Bayern Munich

Reports | Julian Nagelsmann looking to bring RB Leipzig’s Christopher Nkunku to Bayern Munich

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  • football
No player has received as much appreciation as Robert Lewandowski, asserts Markus Babbel

No player has received as much appreciation as Robert Lewandowski, asserts Markus Babbel

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Alphonso Davies won't be available for next few weeks, reveals Julian Nagelsmann

Alphonso Davies won't be available for next few weeks, reveals Julian Nagelsmann

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Reports | Kingsley Coman poised to sign contract extension until 2027 with Bayern Munich

Reports | Kingsley Coman poised to sign contract extension until 2027 with Bayern Munich

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Reports | Bayern Munich considering re-signing Renato Sanches from LOSC Lille

Reports | Bayern Munich considering re-signing Renato Sanches from LOSC Lille

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RB Leipzig appoint former Schalke head coach Domenico Tedesco on eighteen-month contract

RB Leipzig appoint former Schalke head coach Domenico Tedesco on eighteen-month contract

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RB Leipzig confirm of parting ways with Jesse Marsch after five months

RB Leipzig confirm of parting ways with Jesse Marsch after five months

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Reports | Newcastle United in talks with Bayern Munich’s Niklas Sule over January move

Reports | Newcastle United in talks with Bayern Munich’s Niklas Sule over January move

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Julian Nagelsmann tests positive for Covid-19

Julian Nagelsmann tests positive for Covid-19

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Bayern Munich sign Marcel Sabitzer from RB Leipzig with four-year-deal in place

Bayern Munich sign Marcel Sabitzer from RB Leipzig with four-year-deal in place

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Didn’t like boos at Leroy Sane but he lacks self-confidence right now, admits Karl-Heinz Rummenigge

Didn’t like boos at Leroy Sane but he lacks self-confidence right now, admits Karl-Heinz Rummenigge

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Robert Lewandowski’s transfer rumours doesn’t bother me at all, admits Julian Nagelsmann

Robert Lewandowski’s transfer rumours doesn’t bother me at all, admits Julian Nagelsmann

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Reports | Marcel Sabitzer rejects contract offer from RB Leipzig amidst Bayern Munich interest

Reports | Marcel Sabitzer rejects contract offer from RB Leipzig amidst Bayern Munich interest

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Have spoken to Leon Goretzka and told him I’d be happy if he stays, admits Julian Nagelsmann

Have spoken to Leon Goretzka and told him I’d be happy if he stays, admits Julian Nagelsmann

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Possible games won’t run smooth at start of season for us, admits Julian Nagelsmann

Possible games won’t run smooth at start of season for us, admits Julian Nagelsmann

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Julen Lopetegui rejected dizzying offer from Tottenham, proclaims Jose Castro

Julen Lopetegui rejected dizzying offer from Tottenham, proclaims Jose Castro

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Always have to win against Bayern Munich in order to win trophies, claims Kylian Mbappe

Always have to win against Bayern Munich in order to win trophies, claims Kylian Mbappe

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Think I can take few more steps in my development under Julian Nagelsmann, proclaims Joshua Kimmich

Think I can take few more steps in my development under Julian Nagelsmann, proclaims Joshua Kimmich

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Reports | Ronald Koeman meets Joan Laporta amidst rumours of unhappy Barcelona board

Reports | Ronald Koeman meets Joan Laporta amidst rumours of unhappy Barcelona board

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RB Leipzig confirm that Jesse Marsch will be their next head coach

RB Leipzig confirm that Jesse Marsch will be their next head coach

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German Football Association confirm Hansi Flick approach as their next head coach

German Football Association confirm Hansi Flick approach as their next head coach

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Bayern Munich confirm that Julian Nagelsmann will be their next head coach

Bayern Munich confirm that Julian Nagelsmann will be their next head coach

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Reports | RB Leipzig demanding world record €30 million fee for Julian Nagelsmann

Reports | RB Leipzig demanding world record €30 million fee for Julian Nagelsmann

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If you ask me then RB Leipzig would be my best fit, admits Jesse Marsch

If you ask me then RB Leipzig would be my best fit, admits Jesse Marsch

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