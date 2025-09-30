Ole Gunnar Solskjaer News

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Players
Jamie OHara Urges Manchester United to Rehire Solskjaer Amid Amorim Pressure

Jamie OHara Urges Manchester United to Rehire Solskjaer Amid Amorim Pressure

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  • football
Have regularly played injured over last two seasons but people don’t know, admits Anthony Martial

Have regularly played injured over last two seasons but people don’t know, admits Anthony Martial

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  • football
Last season was nowhere near acceptable for this club, asserts Harry Maguire

Last season was nowhere near acceptable for this club, asserts Harry Maguire

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For me it’s fresh start and something I’m looking forward to, claims Marcus Rashford

For me it’s fresh start and something I’m looking forward to, claims Marcus Rashford

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Reports | West Ham hopeful of convincing Jesse Lingard to join the club

Reports | West Ham hopeful of convincing Jesse Lingard to join the club

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Jesse Lingard to leave Manchester United on a free transfer

Jesse Lingard to leave Manchester United on a free transfer

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  • football
Fans have been amazing and won't let minority affect relationship, claims Harry Maguire

Fans have been amazing and won't let minority affect relationship, claims Harry Maguire

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I believe if everyone works together we can bring United to where it was, asserts Ralf Rangnick

I believe if everyone works together we can bring United to where it was, asserts Ralf Rangnick

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I'm more than happy to speak with Erik ten Hag and exchange opinions, claims Ralf Rangnick

I'm more than happy to speak with Erik ten Hag and exchange opinions, claims Ralf Rangnick

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Erik ten Hag has got a big job to get club back to minimum standards, proclaims Gary Neville

Erik ten Hag has got a big job to get club back to minimum standards, proclaims Gary Neville

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Manchester United officially appoint Erik Ten Hag as new manager

Manchester United officially appoint Erik Ten Hag as new manager

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We have done everything to keep Erik ten Hag on board, asserts Gary Hamstra

We have done everything to keep Erik ten Hag on board, asserts Gary Hamstra

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I don’t regret taking Manchester United job at all, exclaims Ralf Rangnick

I don’t regret taking Manchester United job at all, exclaims Ralf Rangnick

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Reports | Erik Ten Hag close to being appointed as Manchester United manager

Reports | Erik Ten Hag close to being appointed as Manchester United manager

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Reports | Manchester United enquire over compensation fee for Erik Ten Hag from Ajax

Reports | Manchester United enquire over compensation fee for Erik Ten Hag from Ajax

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There's no doubt Harry Maguire is capable of playing at highest level, insists Gareth Southgate

There's no doubt Harry Maguire is capable of playing at highest level, insists Gareth Southgate

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Not lot of scenarios where I imagine I leave Southampton, claims Ralph Hasenhuttl

Not lot of scenarios where I imagine I leave Southampton, claims Ralph Hasenhuttl

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Reports | Marcus Rashford considering future at Manchester United after lack of game-time

Reports | Marcus Rashford considering future at Manchester United after lack of game-time

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Reports | Manchester United eyeing move for Carlo Ancelotti as short-term managerial option

Reports | Manchester United eyeing move for Carlo Ancelotti as short-term managerial option

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Ralf Rangnick is a top coach who has arrived at the club to help us, admits Fred

Ralf Rangnick is a top coach who has arrived at the club to help us, admits Fred

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Marcus Rashford’s temporary blip is no cause for concern

Marcus Rashford’s temporary blip is no cause for concern

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Reports | Newcastle United approach Manchester United's Jesse Lingard over potential move

Reports | Newcastle United approach Manchester United's Jesse Lingard over potential move

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Reports | Donny Van de Beek considering January exit from Manchester United

Reports | Donny Van de Beek considering January exit from Manchester United

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Manchester United's performances have been absolutely bang average, reveals Paul Ince

Manchester United's performances have been absolutely bang average, reveals Paul Ince

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We are unbeaten in eight games and have to try to prolong this way of playing, admits Ralf Rangnick

We are unbeaten in eight games and have to try to prolong this way of playing, admits Ralf Rangnick

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Can say most of them if not all of them might be available for selection, reveals Ralf Rangnick

Can say most of them if not all of them might be available for selection, reveals Ralf Rangnick

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I'm more than happy with United player's attitude and eagerness to learn, reveals Ralf Rangnick

I'm more than happy with United player's attitude and eagerness to learn, reveals Ralf Rangnick

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