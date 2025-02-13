Raphael Varane News

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Players
Raphael Varane hasn't been the player we expected, admits Rio Ferdinand

Raphael Varane hasn't been the player we expected, admits Rio Ferdinand

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  • football
Its a new start and everyone is excited about the new manager, admits Raphael Varane

Its a new start and everyone is excited about the new manager, admits Raphael Varane

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  • football
I am very excited to work with Erik ten Hag, proclaims Raphael Varane

I am very excited to work with Erik ten Hag, proclaims Raphael Varane

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  • football
Here with a lot of great players and I am learning from best, proclaims Jadon Sancho

Here with a lot of great players and I am learning from best, proclaims Jadon Sancho

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  • football
We had to suffer during the game but the team spirit was good, claims Raphael Varane

We had to suffer during the game but the team spirit was good, claims Raphael Varane

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  • football
Top priority is success on the pitch and club is determined to achieve it, asserts Ed Woodward

Top priority is success on the pitch and club is determined to achieve it, asserts Ed Woodward

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Reports | Manchester United to submit €80 million bid for Sevilla's Jules Kounde

Reports | Manchester United to submit €80 million bid for Sevilla's Jules Kounde

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Reports | Manchester United eye Declan Rice transfer for next summer

Reports | Manchester United eye Declan Rice transfer for next summer

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Reports | Paul Pogba to sign a contract extension with Manchester United

Reports | Paul Pogba to sign a contract extension with Manchester United

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Reports | Manchester United face competition from Manchester City for Declan Rice

Reports | Manchester United face competition from Manchester City for Declan Rice

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  • football
This is definitely strongest Manchester United team I’ve played in, proclaims Paul Pogba

This is definitely strongest Manchester United team I’ve played in, proclaims Paul Pogba

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Raphael Varane put in top performance and showed his class on his debut, states Ole Gunnar Solskjaer.

Raphael Varane put in top performance and showed his class on his debut, states Ole Gunnar Solskjaer.

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Everything about Raphael Varane tells me he’s a Manchester United player, asserts Ole Gunnar Solskjaer

Everything about Raphael Varane tells me he’s a Manchester United player, asserts Ole Gunnar Solskjaer

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Manchester United can be looked as potential title contenders, asserts Ole Gunnar Solskjaer

Manchester United can be looked as potential title contenders, asserts Ole Gunnar Solskjaer

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Bruno Fernandes was catalyst but now we need to take next step, proclaims Ole Gunnar Solskjaer

Bruno Fernandes was catalyst but now we need to take next step, proclaims Ole Gunnar Solskjaer

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Manchester United have shown their ambitions with summer transfers, proclaims Ole Gunnar Solskjaer

Manchester United have shown their ambitions with summer transfers, proclaims Ole Gunnar Solskjaer

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Reports | Manchester United and Real Madrid inching closer towards agreement for Raphael Varane

Reports | Manchester United and Real Madrid inching closer towards agreement for Raphael Varane

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Reports | Manchester United inching closer towards move for Villarreal’s Pau Torres

Reports | Manchester United inching closer towards move for Villarreal’s Pau Torres

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Reports | Raphael Varane yet to make decision on his Real Madrid future amidst interest

Reports | Raphael Varane yet to make decision on his Real Madrid future amidst interest

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Raphael Varane ruled out of Real Madrid’s Champions League semi-final after untimely injury

Raphael Varane ruled out of Real Madrid’s Champions League semi-final after untimely injury

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Reports | Manchester United considering Sergio Ramos move over teammate Raphael Varane

Reports | Manchester United considering Sergio Ramos move over teammate Raphael Varane

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Raphael Varane to miss Champions League quarter-final after testing positive for COVID-19

Raphael Varane to miss Champions League quarter-final after testing positive for COVID-19

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Reports | Real Madrid willing to listen to offers for Raphael Varane next summer

Reports | Real Madrid willing to listen to offers for Raphael Varane next summer

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Reports | Manchester United interested in signing Real Madrid’s Raphael Varane next summer

Reports | Manchester United interested in signing Real Madrid’s Raphael Varane next summer

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Raphael Varane is part of Real Madrid and he is untransferable for us, asserts Zinedine Zidane

Raphael Varane is part of Real Madrid and he is untransferable for us, asserts Zinedine Zidane

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Anything is possible for Real Madrid no matter how difficult situation, claims Raphael Varane

Anything is possible for Real Madrid no matter how difficult situation, claims Raphael Varane

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Winning at Santiago Bernabeu is mandatory, claims Raphael Varane

Winning at Santiago Bernabeu is mandatory, claims Raphael Varane

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