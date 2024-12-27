Zinedine Zidane News

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Players
Never say never especially when you're a coach nowadays, admits Zinedine Zidane

Never say never especially when you're a coach nowadays, admits Zinedine Zidane

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We never spoke with Zinedine Zidane directly or indirectly, insists Nasser Al-Khelaifi

We never spoke with Zinedine Zidane directly or indirectly, insists Nasser Al-Khelaifi

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Reports | PSG engage in talks with Christophe Galtier over succeeding Mauricio Pochettino

Reports | PSG engage in talks with Christophe Galtier over succeeding Mauricio Pochettino

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Wish Zinedine Zidane comes back to train a big French club, reveals Emmanuel Macron

Wish Zinedine Zidane comes back to train a big French club, reveals Emmanuel Macron

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Gareth Bale confirms that he’s leaving Real Madrid as free agent

Gareth Bale confirms that he’s leaving Real Madrid as free agent

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Reports | Zinedine Zidane not convinced by Paris Saint-Germain’s project

Reports | Zinedine Zidane not convinced by Paris Saint-Germain’s project

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Zinedine Zidane is great coach and can train any team in world, proclaims Mauricio Pochettino

Zinedine Zidane is great coach and can train any team in world, proclaims Mauricio Pochettino

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Reports | Ralf Rangnick still keen on joining Manchester United to replace Ole Gunnar Solskjaer

Reports | Ralf Rangnick still keen on joining Manchester United to replace Ole Gunnar Solskjaer

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Reports | Zinedine Zidane not interested in managing Manchester United right now

Reports | Zinedine Zidane not interested in managing Manchester United right now

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Karim Benzema deserves to win Ballon d’Or, proclaims Zinedine Zidane

Karim Benzema deserves to win Ballon d’Or, proclaims Zinedine Zidane

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Compare Kai Havertz to Zinedine Zidane in terms of technique and skill, claims Lothar Matthaus

Compare Kai Havertz to Zinedine Zidane in terms of technique and skill, claims Lothar Matthaus

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Being here is very important for me and squad is good enough to compete, admits Carlo Ancelotti

Being here is very important for me and squad is good enough to compete, admits Carlo Ancelotti

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Reports | Real Madrid in talks with Carlo Ancelotti to replace Zinedine Zidane

Reports | Real Madrid in talks with Carlo Ancelotti to replace Zinedine Zidane

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Reports | Real Madrid closing in on move for former Lille Sporting Director Luis Campos

Reports | Real Madrid closing in on move for former Lille Sporting Director Luis Campos

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Real Madrid confirm that Zinedine Zidane has stepped down as their manager

Real Madrid confirm that Zinedine Zidane has stepped down as their manager

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Reports | Massimiliano Allegri set to replace Andrea Pirlo as new Juventus manager

Reports | Massimiliano Allegri set to replace Andrea Pirlo as new Juventus manager

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Reports | Zinedine Zidane set to resign as Real Madrid manager with immediate effect

Reports | Zinedine Zidane set to resign as Real Madrid manager with immediate effect

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Toni Kroos tests positive for COVID-19 and will miss Real Madrid’s final La Liga game

Toni Kroos tests positive for COVID-19 and will miss Real Madrid’s final La Liga game

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Reports | Zinedine Zidane to leave Real Madrid at the end of 2020/21 season

Reports | Zinedine Zidane to leave Real Madrid at the end of 2020/21 season

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We need to play with self-confidence and belief otherwise we have no chance, proclaims Thomas Tuchel

We need to play with self-confidence and belief otherwise we have no chance, proclaims Thomas Tuchel

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Reports | Real Madrid looking to sign Robert Lewandowski to solve striker issues

Reports | Real Madrid looking to sign Robert Lewandowski to solve striker issues

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We have four games left and Real Madrid will fight until end, asserts Zinedine Zidane

We have four games left and Real Madrid will fight until end, asserts Zinedine Zidane

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Sergio Ramos is training with us with him fit and ready to play, reveals Zinedine Zidane

Sergio Ramos is training with us with him fit and ready to play, reveals Zinedine Zidane

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Real Madrid were better than us and we weren’t as good as we could have been, asserts Jurgen Klopp

Real Madrid were better than us and we weren’t as good as we could have been, asserts Jurgen Klopp

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Florentino Perez has been re-elected as Real Madrid president until 2025

Florentino Perez has been re-elected as Real Madrid president until 2025

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Real Madrid confirm Sergio Ramos has tested positive for COVID-19

Real Madrid confirm Sergio Ramos has tested positive for COVID-19

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Players are physically at their limits and it’s hard for us to finish games, admits Zinedine Zidane

Players are physically at their limits and it’s hard for us to finish games, admits Zinedine Zidane

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