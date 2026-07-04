Sri Lanka Cricket Team Players

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Sri Lanka

Karunaratne, Dimuth

Sri Lanka

Silva, Roshen

Sri Lanka

Perera, Kusal

Sri Lanka

Pradeep, Nuwan

Sri Lanka

Jayasuriya, Prabath

Sri Lanka

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Tharaka, Nisala

Sri Lanka

Rajitha, Kasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Jayathilake, Sachitha

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Bandara, Ashen

Sri Lanka

Fernando, Nuwanidu

Sri Lanka

Ratnayake, Tharindu

Sri Lanka

Manasinghe, Lakshitha

Sri Lanka

Wijesundera, Isitha

Sri Lanka

Daniel, Shavon

Sri Lanka

Lakshan, Dhananjaya

Sri Lanka

Soriyabandara, Don Pasindu Sanjula

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Lakshan, Suminda

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Samarakoon, Thushara

Croospulle, Lasith

Sri Lanka

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Dabare, P Thanuka Madshan

Sri Lanka

Udara, Lahiru

Sri Lanka

Arachchige, Sahan

Sri Lanka

Wickramasinghe, Ahan

Sri Lanka

Embuldeniya, Lasith

Sri Lanka

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Bhanuka, Minod

Sri Lanka

Liyanarachchi, Ranitha

Sri Lanka

Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe

Sri Lanka

Samarakoon, Lahiru

Sri Lanka

Priyanjan, Ashan

Sri Lanka

Sandakan, Lakshan

Sri Lanka

Perera, Thisara

Sri Lanka

Udana, Isuru

Sri Lanka

Tharanga, Upul

Sri Lanka

de Silva, Dhananjaya

Sri Lanka

de Silva, Chaturanga

Sri Lanka

Vandersay, Jeffrey

Sri Lanka

Madushanka, Lahiru

Sri Lanka

Samarawickreme, Sadheera

Sri Lanka

Fernando, Binura

Sri Lanka

Liyanage, Janith

Sri Lanka

Madushka, Nishan

Sri Lanka

Fernando, Shiran

Sri Lanka

Madushan, Pramod

Sri Lanka

Fernando, Ravindu Suharshana

Sri Lanka

Viyaskanth, Vijayakanth

Sri Lanka

Malinga, Eshan

Sri Lanka

Dinusha, Sonal

Sri Lanka

Madushan, Warnakulasooriya Patabedige Udith

Sri Lanka

Fernando, Vishwa

Sri Lanka

Fernando, Asitha

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Chandimal, Dinesh

Sri Lanka

Mathews, Angelo

Sri Lanka

Mendis, Ramesh

Sri Lanka

Perera, Priyamal

Sri Lanka

Jayawickrama, Praveen

Sri Lanka

Dananjaya, Akila

Sri Lanka

Shiraz, Mohamed

Sri Lanka

Silva, Mandamarakkalage Nimesh Vimukthi

Sri Lanka

Rathnayake, Milan

Sri Lanka

Fernando, Oshada

Sri Lanka

Dickwella, Niroshan

Sri Lanka

Karunaratne, Chamika

Sri Lanka

Kumara, Lahiru

Sri Lanka

Tharanga, Pulina

Sri Lanka

Daniel, Ashian

Sri Lanka

Subasingha, Movin Hansaja

Sri Lanka

Mathews, Traveen

Sri Lanka

Halambage, Vishen

Sri Lanka

Chameera, Dushmantha

Sri Lanka

Munaweera, Dilshan

Sri Lanka

Gunasekara, Chamika

Sri Lanka

Lakmal, Suranga

Sri Lanka

Wickramasinghe, Chamindu

Sri Lanka

Kaushal, Tharindu

Sri Lanka

Gamage, Lahiru

Sri Lanka

Gunaratne, Asela

Sri Lanka

Peiris, Nishan

Sri Lanka

Gunathilaka, Santhush

Sri Lanka

Mishara, Kamil

Sri Lanka

Aponso, Amila

Sri Lanka

Perera, Angelo

Sri Lanka

Prasanna, Seekkuge

Sri Lanka

Gunathilaka, Danushka

Sri Lanka

Kapugedera, Chamara

Sri lanka

Rathnayake, Pavan

Sri lanka

Pushpakumara, Malinda

Sri lanka

Thirimanne, Lahiru

Sri lanka

Siriwardana, Milinda

Sri lanka

Rathnayake, Paven

Sri lanka