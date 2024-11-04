Jamshedpur Fc News

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Players
Durand Cup | Mumbai City FC dominates with 5-0 victory over Jamshedpur FC

Durand Cup | Mumbai City FC dominates with 5-0 victory over Jamshedpur FC

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Hero Super Cup | Jamshedpur FC fires five goals against FC Goa

Hero Super Cup | Jamshedpur FC fires five goals against FC Goa

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Mumbai City FC post 3-1 win over Jamshedpur FC to seal AFC Champions League 2023-24 Group Stage spot

Mumbai City FC post 3-1 win over Jamshedpur FC to seal AFC Champions League 2023-24 Group Stage spot

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Durand Cup 2022 | Jamshedpur FC end campaign with win; Chennaiyin post easy win

Durand Cup 2022 | Jamshedpur FC end campaign with win; Chennaiyin post easy win

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Durand Cup 2022 | Chennaiyin FC face Hyderabad FC test; FC Goa take on Jamshedpur FC

Durand Cup 2022 | Chennaiyin FC face Hyderabad FC test; FC Goa take on Jamshedpur FC

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Durand Cup 2022 | Odisha FC thrash NorthEast United 6-0; Bengaluru get past Jamshedpur

Durand Cup 2022 | Odisha FC thrash NorthEast United 6-0; Bengaluru get past Jamshedpur

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ISL 2021-22 | Advantage Jamshedpur FC against Kerala Blasters FC in semi-final one

ISL 2021-22 | Advantage Jamshedpur FC against Kerala Blasters FC in semi-final one

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ISL 2021-22 | Jamshedpur FC make it to the semis after 3-0 win over Hyderabad FC

ISL 2021-22 | Jamshedpur FC make it to the semis after 3-0 win over Hyderabad FC

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ISL 2021-22 | Jamshedpur FC move to top of the points table after narrow win over NorthEast United FC

ISL 2021-22 | Jamshedpur FC move to top of the points table after narrow win over NorthEast United FC

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ISL 2021-22 | Chennaiyin FC secure narrow win over Jamshedpur FC

ISL 2021-22 | Chennaiyin FC secure narrow win over Jamshedpur FC

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ISL 2021-22 | Kerala Blasters FC and Jamshedpur FC share points after 1-1 draw

ISL 2021-22 | Kerala Blasters FC and Jamshedpur FC share points after 1-1 draw

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ISL 2021 | Jamshedpur FC and Bengaluru FC play out 0-0 draw

ISL 2021 | Jamshedpur FC and Bengaluru FC play out 0-0 draw

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ISL | Greg Stewart's hat-trick takes Jamshedpur FC to 4-0 win over Odisha FC

ISL | Greg Stewart's hat-trick takes Jamshedpur FC to 4-0 win over Odisha FC

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ISL 2021 | Jamshedpur FC on target with 2-1 win over ATK Mohun Bagan

ISL 2021 | Jamshedpur FC on target with 2-1 win over ATK Mohun Bagan

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ISL 2021-22 | Jamshedpur and Hyderabad FC play out closely-contested draw

ISL 2021-22 | Jamshedpur and Hyderabad FC play out closely-contested draw

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ISL 2021-22 | East Bengal and Jamshedpur FC share honours as match ends in 1-1 draw

ISL 2021-22 | East Bengal and Jamshedpur FC share honours as match ends in 1-1 draw

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2021-22 ISL | Despite performing consistently, I've got less playing time, states Ishan Pandita

2021-22 ISL | Despite performing consistently, I've got less playing time, states Ishan Pandita

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2021-22 ISL | Jamshedpur FC rope in Scottish Premiership winning star Greg Stewart

2021-22 ISL | Jamshedpur FC rope in Scottish Premiership winning star Greg Stewart

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2021 Durand Cup | Army Green script comfortable 3-1 win over Jamshedpur FC

2021 Durand Cup | Army Green script comfortable 3-1 win over Jamshedpur FC

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2021 Durand Cup | Jamshedpur FC edge past Sudeva Delhi FC to kick-start season on a high

2021 Durand Cup | Jamshedpur FC edge past Sudeva Delhi FC to kick-start season on a high

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2021-22 ISL | Jamshedpur FC rope in Ishan Pandita on a two-year deal

2021-22 ISL | Jamshedpur FC rope in Ishan Pandita on a two-year deal

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2021-22 ISL | Jamshedpur FC sign Brazilian defender and former Chennaiyin FC star Eli Sabia

2021-22 ISL | Jamshedpur FC sign Brazilian defender and former Chennaiyin FC star Eli Sabia

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ISL 2021-22 | Mumbai City FC rope in Brazilian playmaker Cassio Gabriel

ISL 2021-22 | Mumbai City FC rope in Brazilian playmaker Cassio Gabriel

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130th edition of the Durand Cup will kick-off on September 5, with five ISL teams to compete

130th edition of the Durand Cup will kick-off on September 5, with five ISL teams to compete

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ISL 2021-22 | Komal Thatal signs a three-year deal with Jamshedpur FC

ISL 2021-22 | Komal Thatal signs a three-year deal with Jamshedpur FC

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ISL 2020-21 | Fielding youngsters didn't work out against Jamshedpur FC

ISL 2020-21 | Fielding youngsters didn't work out against Jamshedpur FC

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ISL 2020-21 | We have improved enormously, claims Owen Coyle

ISL 2020-21 | We have improved enormously, claims Owen Coyle

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