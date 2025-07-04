Diogo Jota News

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Lionel Messi Pays Tribute to Diogo Jota After Tragic Accident

Lionel Messi Pays Tribute to Diogo Jota After Tragic Accident

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Liverpool Eyeing Attacking Overhaul Despite Title Charge

Liverpool Eyeing Attacking Overhaul Despite Title Charge

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Liverpool May Eye Khvicha Kvaratskhelia Transfer from Napoli

Liverpool May Eye Khvicha Kvaratskhelia Transfer from Napoli

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Diogo Jota will miss World Cup as his calf muscle is pretty seriously injured, confirms Jurgen Klopp

Diogo Jota will miss World Cup as his calf muscle is pretty seriously injured, confirms Jurgen Klopp

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Jurgen Klopp was clear that I was there to challenge Liverpool’s front-three, reveals Diogo Jota

Jurgen Klopp was clear that I was there to challenge Liverpool’s front-three, reveals Diogo Jota

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Reports | Juventus closing in on £19 million move for Roberto Firmino

Reports | Juventus closing in on £19 million move for Roberto Firmino

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Darwin Nunez is a special player and doesn't need comparisons, claims Luis Suarez

Darwin Nunez is a special player and doesn't need comparisons, claims Luis Suarez

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To play with the top players here will be something special, exclaims Darwin Nunez

To play with the top players here will be something special, exclaims Darwin Nunez

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Was an incredible game and I’m so proud of the boys, admits Jurgen Klopp

Was an incredible game and I’m so proud of the boys, admits Jurgen Klopp

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Knock me out if I am not happy after qualifying for semi-finals of Champions League, exclaims Jurgen Klopp

Knock me out if I am not happy after qualifying for semi-finals of Champions League, exclaims Jurgen Klopp

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Have to face City at one point but Liverpool have other massive games too, asserts Jurgen Klopp

Have to face City at one point but Liverpool have other massive games too, asserts Jurgen Klopp

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Diogo Jota will not be available and the extent of injury is still not clear, reveals Jurgen Klopp

Diogo Jota will not be available and the extent of injury is still not clear, reveals Jurgen Klopp

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Fantasy Premier League 202/22 | How to replace Tottenham's superb Heung-Min Son…again

Fantasy Premier League 202/22 | How to replace Tottenham's superb Heung-Min Son…again

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Divock Origi is an incredible finisher, reveals Jurgen Klopp

Divock Origi is an incredible finisher, reveals Jurgen Klopp

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Fantasy Premier League 202/22 | Picking the best stars to help you thrive in Gameweek 15

Fantasy Premier League 202/22 | Picking the best stars to help you thrive in Gameweek 15

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I was embarrassed but now have to redeem ourselves, reveals Marcus Rashford

I was embarrassed but now have to redeem ourselves, reveals Marcus Rashford

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Don’t think Liverpool were absolute best in possession, proclaims Jamie Carragher

Don’t think Liverpool were absolute best in possession, proclaims Jamie Carragher

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Why your team will suck at the Euro 2020: Portugal and their dependence on Cristiano Ronaldo

Why your team will suck at the Euro 2020: Portugal and their dependence on Cristiano Ronaldo

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Don’t know about Diogo Jota but Portugal will have to wait and see, admits Jurgen Klopp

Don’t know about Diogo Jota but Portugal will have to wait and see, admits Jurgen Klopp

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Diogo Jota is still adapting but the future is bright for him, proclaims Jurgen Klopp

Diogo Jota is still adapting but the future is bright for him, proclaims Jurgen Klopp

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Reports | Liverpool set to sign Wolverhampton Wanderers’ Diogo Jota for £41 million

Reports | Liverpool set to sign Wolverhampton Wanderers’ Diogo Jota for £41 million

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Believe that the Premier League can finish their season, admits Diogo Jota

Believe that the Premier League can finish their season, admits Diogo Jota

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Bruno Fernandes has inspired Manchester United to be better, implies Diogo Jota

Bruno Fernandes has inspired Manchester United to be better, implies Diogo Jota

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Reports | Arsenal add Wolverhampton Wanderers’ Diogo Jota to summer shortlist

Reports | Arsenal add Wolverhampton Wanderers’ Diogo Jota to summer shortlist

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