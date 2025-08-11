Darwin Nunez News

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Players
Manchester United Near Benjamin Sesko Signing Amid Nunez Debate

Manchester United Near Benjamin Sesko Signing Amid Nunez Debate

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Liverpool Set to Offload Darwin Nunez Amid Ekitike Arrival

Liverpool Set to Offload Darwin Nunez Amid Ekitike Arrival

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Darwin Nunez Nears Liverpool Exit With £52m AC Milan Bid

Darwin Nunez Nears Liverpool Exit With £52m AC Milan Bid

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Darwin Nunez Rejects Al-Hilal, Future Remains Uncertain

Darwin Nunez Rejects Al-Hilal, Future Remains Uncertain

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Darwin Nunez Reacts to Haaland Amid Liverpool Exit Speculation

Darwin Nunez Reacts to Haaland Amid Liverpool Exit Speculation

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Liverpool Transfer Update as Seven Could Leave after $113M Striker Plan in Motion

Liverpool Transfer Update as Seven Could Leave after $113M Striker Plan in Motion

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Liverpool Eyeing Attacking Overhaul Despite Title Charge

Liverpool Eyeing Attacking Overhaul Despite Title Charge

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Darwin Núñez Seeks Barcelona Move Amid Liverpool Exit Talks

Darwin Núñez Seeks Barcelona Move Amid Liverpool Exit Talks

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Darwin Núñez Linked with Summer Move Amid Transfer Speculation

Darwin Núñez Linked with Summer Move Amid Transfer Speculation

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Man Utd Set to Secure Darwin Nunez in Shock Transfer Following Liverpool's Approval

Man Utd Set to Secure Darwin Nunez in Shock Transfer Following Liverpool's Approval

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Liverpool May Eye Khvicha Kvaratskhelia Transfer from Napoli

Liverpool May Eye Khvicha Kvaratskhelia Transfer from Napoli

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Liverpool Marches Into Carabao Cup Semi-Finals After Thrilling Victory

Liverpool Marches Into Carabao Cup Semi-Finals After Thrilling Victory

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Not fair for either player to compare Erling Haaland and Darwin Nunez, claims Andy Robertson

Not fair for either player to compare Erling Haaland and Darwin Nunez, claims Andy Robertson

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Really calm over Darwin Nunez’s form as he is still adapting, asserts Jurgen Klopp

Really calm over Darwin Nunez’s form as he is still adapting, asserts Jurgen Klopp

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Fantasy Premier League 2022/23 | Who’s hot, who’s cold and who to stay away from

Fantasy Premier League 2022/23 | Who’s hot, who’s cold and who to stay away from

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WATCH | Luis Diaz scores stunning equaliser for ten-men Liverpool against Crystal Palace

WATCH | Luis Diaz scores stunning equaliser for ten-men Liverpool against Crystal Palace

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2022/23 Premier League Previews | Liverpool, Jurgen Klopp and their fight against mythical Manchester City

2022/23 Premier League Previews | Liverpool, Jurgen Klopp and their fight against mythical Manchester City

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Reports | Juventus closing in on £19 million move for Roberto Firmino

Reports | Juventus closing in on £19 million move for Roberto Firmino

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Reports | Liverpool preparing for life without Mohamed Salah post 2022/23 season

Reports | Liverpool preparing for life without Mohamed Salah post 2022/23 season

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Darwin Nunez is a special player and doesn't need comparisons, claims Luis Suarez

Darwin Nunez is a special player and doesn't need comparisons, claims Luis Suarez

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Reports | Liverpool interested in Borussia Dortmund star Jude Bellingham capture

Reports | Liverpool interested in Borussia Dortmund star Jude Bellingham capture

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Reports | RB Leipzig set £100 million asking price for Christopher Nkunku amidst interest

Reports | RB Leipzig set £100 million asking price for Christopher Nkunku amidst interest

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Reports | Bayern Munich edges closer to complete Sadio Mane transfer

Reports | Bayern Munich edges closer to complete Sadio Mane transfer

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To play with the top players here will be something special, exclaims Darwin Nunez

To play with the top players here will be something special, exclaims Darwin Nunez

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Top strikers should play in Premier League and competition will help me, admits Harry Kane

Top strikers should play in Premier League and competition will help me, admits Harry Kane

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Benfica confirm agreement with Liverpool over €100 million move for Darwin Nunez

Benfica confirm agreement with Liverpool over €100 million move for Darwin Nunez

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Reports | Liverpool submit formal €80 million bid to Benfica for Darwin Nunez

Reports | Liverpool submit formal €80 million bid to Benfica for Darwin Nunez

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