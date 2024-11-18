Kerala Blasters News

Category links
Teams
Germany Football TeamFc BarcelonaManchester UnitedBayern MunichReal MadridSpain Football TeamAustria Football TeamCroatia Football TeamPortugal Football TeamBelgium Football TeamSenegal Football TeamEngland Football TeamArgentina Football TeamFrance Football TeamBrazil Football TeamManchester CityUsa Football TeamAtletico MadridParis Saint GermainTottenham HotspurQatar Football TeamMexico Football TeamAl Nassr FcSl BenficaArsenalInter MiamiReal BetisWolfsburgLiverpool FcJuventusBayer LeverkusenAc MilanNew York City FcUnion BerlinChelseaGetafe FcLos Angeles FcValencia FcAfc AjaxAs RomaCrystal PalaceBrentfordBorussia DortmundWest Ham UnitedSunderlandNewcastle UnitedEvertonCoventry CityNottingham ForestLeeds UnitedBrighton And Hove AlbionAthletic BilbaoNapoliCelticEintracht FrankfurtFlamengoAston VillaGalatasarayTorinoSheffield UnitedWrexhamAfc BournemouthFc GoaFulham FcUefaWales Football TeamSevillaIndia Football TeamVillarrealAtalanta BcBurnleyLeicester CityInter MilanNorwich CityOlympique MarseilleRb LeipzigRcd MallorcaQueens Park RangersFenerbahceSouthamptonPoland Football TeamNew York Red BullsSporting CpDerby CountyAs MonacoColombia Football TeamMumbai City FcChurchill BrothersBologna FcMiddlesbroughCelta VigoReal SociedadGirona FcWolverhampton WanderersParma CalcioSassuoloDeportivo AlavesShillong LajongDelhi FcGokulam Kerala FC
Tournaments
Fifa World Cup 2026FIFABundesligaSaudi Pro LeagueBallon DorAfc Champions LeagueLa LigaChampions LeagueDfb PokalMlsMajor League SoccerSpanish Super CupEnglish Premier LeagueSerie AEFL ChampionshipUefa Nations LeagueWorld CupFa CupGerman CupCarabao CupFifa Club World CupEuropa LeagueCopa AmericaI LeagueCopa Del ReyUefa EuroSuper CupLigue 12022 Fifa World Cup QualifiersEnglish Football League CupChampionshipUefa Europa League2022 Fifa World CupUefa Super CupBangladesh Premier LeagueScottish PremiershipCoppa ItaliaIndian Super LeagueIndian Womens LeagueSpanish LeagueNewells CupWomens Super LeagueNational LeagueLeague OneEFL СhampionshipSouth American World Cup 2026 QualifiersNations LeagueEredivisieEuropa Conference LeagueDurand CupSaff ChampionshipIntercontinental CupAfc Asian CupHero Super Cup 2023Isl 2022 232022 World CupFifa U 17 Womens World CupSantosh TrophyCommunity ShieldLeague TwoDurand Cup 2022Liga Nos2022 World Cup QualifiersWorld Cup 2002Isl 2021 22Fantasy Premier LeagueI League 2021 22Austrian BundesligaFifa World Cup 2022Africa Cup Of NationsEuropean Super League2022 Afc Womens Asian CupSuper LeagueAfc Womens Asian Cup2022 Afc U 23 Asian CupU 23 Afc Asian Cup2021 Saff CupWorld Cup 2018International FriendliesIsl 2020 212021 Durand CupPremier Futsal LeagueIsl 2021Super LigOlympicsTokyo Olympics 2020Fifa World Cup 20182021 Tokyo Olympics2020 OlympicsSerie BEuro 2016Ligue 2Copa Libertadores2021 Afc Champions LeagueAsian Games2019 Asian CupFifa Under 17 World CupSegunda DivisionSaff 2018Coupe De La Ligue
Players
Julian NagelsmannJurgen KloppMarcus RashfordKylian MbappeRobert LewandowskiCristiano RonaldoRomelu LukakuHarry KaneLionel MessiErling HaalandGabriel MartinelliCasemiroKai HavertzNeymarCarlo AncelottiJesse MarschEnzo MarescaJulian AlvarezAlexander IsakViktor GyokeresSunil ChhetriPeleKevin De BruyneLuka ModricDavor SukerAl HilalRaphinhaMarc CucurellaBhaichung BhutiaMartin OdegaardJose MourinhoOusmane DembeleThomas MullerPep GuardiolaGabriel MagalhaesJoao PedroLautaro MartinezHansi FlickRoberto MartinezRodrigo De PaulSir Alex FergusonFederico ValverdeFerran TorresMichael OwenMauricio PochettinoMohamed SalahFlorentino PerezAnthony GordonVinicius JuniorDiego SimeoneFabio ParaticiArne SlotVincent KompanyThomas TuchelPhil FodenNicolas OtamendiJoan LaportaWayne RooneyTrent Alexander ArnoldFabrizio RomanoLionel ScaloniGianluigi DonnarumaRonald KoemanPedriLothar MatthausFabio CapelloLuis SuarezRonaldinhoRonaldo NazarioJude BellinghamKarim BenzemaJames RodriguezRuben NevesAngel Di MariaXabi AlonsoOleksandr ZinchenkoAleksandar MitrovicRuben AmorimRyan GravenberchRodrygoNico WilliamsMarc Andre Ter StegenDani OlmoSergio RamosBukayo SakaKarim AdeyemiDusan VlahovicLucas PaquetaUli HoenessIbrahima KonateWilliam SalibaFrank LampardBernardo SilvaAdrien RabiotMassimiliano AllegriJadon SanchoBruno FernandesHarry MaguireIdrissa Gana GueyeThibaut Courtois
Teams
Tournaments
Players
Hero Super Cup 2023 | Bengaluru FC play out draw against Kerala Blasters

Hero Super Cup 2023 | Bengaluru FC play out draw against Kerala Blasters

  • news
  • football
Durand Cup 2022 | Kerala Blasters and ATK Mohun Bagan register easy wins

Durand Cup 2022 | Kerala Blasters and ATK Mohun Bagan register easy wins

  • news
  • football
Durand Cup 2022 | FC Goa take on Indian Air Force, Sudeva Delhi up against Kerala Blasters

Durand Cup 2022 | FC Goa take on Indian Air Force, Sudeva Delhi up against Kerala Blasters

  • news
  • football
ISL 2021-22 | Hyderabad FC win title, beat Kerala Blasters FC 3-1 on penalties

ISL 2021-22 | Hyderabad FC win title, beat Kerala Blasters FC 3-1 on penalties

  • news
  • football
ISL 2021-22 | Hyderbad FC make it to final on higher aggregate, to face Kerala Blasters in final

ISL 2021-22 | Hyderbad FC make it to final on higher aggregate, to face Kerala Blasters in final

  • news
  • football
ISL 2021-22 | Advantage Jamshedpur FC against Kerala Blasters FC in semi-final one

ISL 2021-22 | Advantage Jamshedpur FC against Kerala Blasters FC in semi-final one

  • news
  • football
ISL 2021-22 | FC Goa and Kerala Blasters FC play out 4-4 draw

ISL 2021-22 | FC Goa and Kerala Blasters FC play out 4-4 draw

  • news
  • football
ISL 2021-22 | Three-way battle between ATK Mohun Bagan, Kerala Blasters FC and Mumbai City FC to qualify for semis; scenarios explained

ISL 2021-22 | Three-way battle between ATK Mohun Bagan, Kerala Blasters FC and Mumbai City FC to qualify for semis; scenarios explained

  • news
  • football
ISL 2021-22 | Kerala Blasters FC within touching distance of semis berth, trounce Mumbai City FC 3-1

ISL 2021-22 | Kerala Blasters FC within touching distance of semis berth, trounce Mumbai City FC 3-1

  • news
  • football
ISL 2021-22 | Hyderabad FC secure semis spot after 2-1 win over Kerala Blasters FC

ISL 2021-22 | Hyderabad FC secure semis spot after 2-1 win over Kerala Blasters FC

  • news
  • football
ISL 2021-22 | FC Goa and Kerala Blasters FC play out 2-2 draw

ISL 2021-22 | FC Goa and Kerala Blasters FC play out 2-2 draw

  • news
  • football
ISL 2021-22 | Kerala Blasters FC and Jamshedpur FC share points after 1-1 draw

ISL 2021-22 | Kerala Blasters FC and Jamshedpur FC share points after 1-1 draw

  • news
  • football
ISL 2021 | Kerala Blaster record comfortable victory over Chennaiyin FC, move to third place in points table

ISL 2021 | Kerala Blaster record comfortable victory over Chennaiyin FC, move to third place in points table

  • news
  • football
ISL 2021-22 | SC East Bengal and Kerala Blasters FC settle for 1-1 draw

ISL 2021-22 | SC East Bengal and Kerala Blasters FC settle for 1-1 draw

  • news
  • football
ISL 2021-22 | Kerala Blasters FC and NorthEast United play goalless draw

ISL 2021-22 | Kerala Blasters FC and NorthEast United play goalless draw

  • news
  • football
ISL 2021-22 | ATK Mohun Bagan down Kerala blasters 4-2 in opening encounter

ISL 2021-22 | ATK Mohun Bagan down Kerala blasters 4-2 in opening encounter

  • report
  • football
ISL 2021-22 | ATK Mohun Bagan and Kerala Blasters face-off in season opener

ISL 2021-22 | ATK Mohun Bagan and Kerala Blasters face-off in season opener

  • news
  • football
2021-22 ISL | Win in first match can set tone for rest of season for Kerala Blasters FC, claims Ishfaq Ahmed

2021-22 ISL | Win in first match can set tone for rest of season for Kerala Blasters FC, claims Ishfaq Ahmed

  • news
  • football
Durand Cup 2021 | Bengaluru FC register comfortable 2-0 win over Kerala Blasters in opening match

Durand Cup 2021 | Bengaluru FC register comfortable 2-0 win over Kerala Blasters in opening match

  • news
  • football
2021 Durand Cup | Bengaluru set to begin campaign against Blasters challenge

2021 Durand Cup | Bengaluru set to begin campaign against Blasters challenge

  • news
  • football
2021-22 ISL | Schedule announced till round 11, Kolkata Derby on November 27

2021-22 ISL | Schedule announced till round 11, Kolkata Derby on November 27

  • news
  • football
Reports | 2021-22 ISL likely to begin on November 19, with ATK-Mohun Bagan-Kerala Blasters clash

Reports | 2021-22 ISL likely to begin on November 19, with ATK-Mohun Bagan-Kerala Blasters clash

  • news
  • football
Kerala Blasters FC announce squad for 2021 Durand Cup

Kerala Blasters FC announce squad for 2021 Durand Cup

  • news
  • football
ISL 2021-22 | FC Goa ropes in Nongdomba Naorem on a free transfer

ISL 2021-22 | FC Goa ropes in Nongdomba Naorem on a free transfer

  • news
  • football
2021 Durand Cup | Mohammedan Sporting Club to kick-start tournament against Indian Army

2021 Durand Cup | Mohammedan Sporting Club to kick-start tournament against Indian Army

  • news
  • football
130th edition of the Durand Cup will kick-off on September 5, with five ISL teams to compete

130th edition of the Durand Cup will kick-off on September 5, with five ISL teams to compete

  • news
  • football
Sandesh Jhinghan pens down one-year contract with Croatian top-tier side HNK Sibenik

Sandesh Jhinghan pens down one-year contract with Croatian top-tier side HNK Sibenik

  • news
  • football