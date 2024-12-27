Unai Emery News

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English Premier League: Unai Emery Talks About 4-1 Defeat Against Spurs

English Premier League: Unai Emery Talks About 4-1 Defeat Against Spurs

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The battle for European football | La Liga and Ligue 1 still have a lot of drama left on tap

The battle for European football | La Liga and Ligue 1 still have a lot of drama left on tap

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  • football
We have to analyse and prepare to produce best version of ourselves, asserts Unai Emery

We have to analyse and prepare to produce best version of ourselves, asserts Unai Emery

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  • football
Liverpool are favourties for the tie although we have nothing to lose, proclaims Pau Torres

Liverpool are favourties for the tie although we have nothing to lose, proclaims Pau Torres

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  • football
I still have two years and will give everything until I'm at this club, insists Granit Xhaka

I still have two years and will give everything until I'm at this club, insists Granit Xhaka

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  • football
Quite fair and factual to say I’m amongst best wingers in world, asserts Arnaut Danjuma

Quite fair and factual to say I’m amongst best wingers in world, asserts Arnaut Danjuma

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  • football
Its reality that there 10 teams in Europe that are better than Juventus, asserts Massimiliano Allegri

Its reality that there 10 teams in Europe that are better than Juventus, asserts Massimiliano Allegri

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Villarreal CF is my home and I'm 100% committed, proclaims Unai Emery

Villarreal CF is my home and I'm 100% committed, proclaims Unai Emery

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Reports | Newcastle United in talks with former Arsenal boss Unai Emery to be their next manager

Reports | Newcastle United in talks with former Arsenal boss Unai Emery to be their next manager

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Arsenal’s performance against Villareal just wasn’t good enough, admits Mikel Arteta

Arsenal’s performance against Villareal just wasn’t good enough, admits Mikel Arteta

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  • football
Unai Emery is the most successful manager in the Europa League, proclaims Mikel Arteta

Unai Emery is the most successful manager in the Europa League, proclaims Mikel Arteta

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  • football
Mikel Arteta has brought some order and ambition to Arsenal, claims Alexandre Lacazette

Mikel Arteta has brought some order and ambition to Arsenal, claims Alexandre Lacazette

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  • football
Villarreal appoint former Arsenal and PSG boss Unai Emery as their new manager on three year deal

Villarreal appoint former Arsenal and PSG boss Unai Emery as their new manager on three year deal

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  • football
Mesut Ozil has to change his attitude and be more committed, claims Unai Emery

Mesut Ozil has to change his attitude and be more committed, claims Unai Emery

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Arsenal have few transfer scenarios in place to help them react, proclaims Mikel Arteta

Arsenal have few transfer scenarios in place to help them react, proclaims Mikel Arteta

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Reports | Arsenal and AS Roma reach standstill over Henrikh Mkhitaryan's future

Reports | Arsenal and AS Roma reach standstill over Henrikh Mkhitaryan's future

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Feared for my future at Arsenal after being stripped of captaincy, confesses Granit Xhaka

Feared for my future at Arsenal after being stripped of captaincy, confesses Granit Xhaka

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  • football
No contact from Arsenal over managerial role, admits Patrick Vieira

No contact from Arsenal over managerial role, admits Patrick Vieira

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Had a hard time under Unai Emery, reveals Mesut Ozil

Had a hard time under Unai Emery, reveals Mesut Ozil

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Arsenal were looking to give a me new contract, admits Unai Emery

Arsenal were looking to give a me new contract, admits Unai Emery

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Report | Arsenal still want Nuno Espirito Santo

Report | Arsenal still want Nuno Espirito Santo

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Reports | Everton approach Unai Emery for vacant manager post

Reports | Everton approach Unai Emery for vacant manager post

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No jobs till the summer for me, proclaims Massimiliano Allegri

No jobs till the summer for me, proclaims Massimiliano Allegri

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Reports | Brendan Rodgers in talks over new Leicester City contract

Reports | Brendan Rodgers in talks over new Leicester City contract

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Report | Diego Simeone wanted by Everton and Arsenal

Report | Diego Simeone wanted by Everton and Arsenal

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Freddie Ljungberg knows the Arsenal style, proclaims Josh Kroenke

Freddie Ljungberg knows the Arsenal style, proclaims Josh Kroenke

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Report | Carlo Ancelotti favourite to replace Unai Emery at Arsenal

Report | Carlo Ancelotti favourite to replace Unai Emery at Arsenal

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