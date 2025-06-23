Leroy Sane News

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Players
Arsenal Explore Signing Leroy Sane and Target Benjamin Sesko

Arsenal Explore Signing Leroy Sane and Target Benjamin Sesko

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Harry Kane Goal allows Bayern Munich to Dominate Hoffenheim with 5-0 Victory to Extend Bundesliga Lead

Harry Kane Goal allows Bayern Munich to Dominate Hoffenheim with 5-0 Victory to Extend Bundesliga Lead

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Didn’t like boos at Leroy Sane but he lacks self-confidence right now, admits Karl-Heinz Rummenigge

Didn’t like boos at Leroy Sane but he lacks self-confidence right now, admits Karl-Heinz Rummenigge

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Probably wouldn’t have reached that level without moving to Manchester, proclaims Leroy Sane

Probably wouldn’t have reached that level without moving to Manchester, proclaims Leroy Sane

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Reports | Bayern Munich looking to sign Chelsea’s Callum Hudson-Odoi on loan

Reports | Bayern Munich looking to sign Chelsea’s Callum Hudson-Odoi on loan

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Reports | Bayern Munich looking to sign Thomas Lemar after Leroy Sane’s injury

Reports | Bayern Munich looking to sign Thomas Lemar after Leroy Sane’s injury

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Manchester City sign Valencia starlet Ferran Torres for €27 million

Manchester City sign Valencia starlet Ferran Torres for €27 million

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Reports | Manchester City set to sign Valencia’s Ferran Torres for £24.5 million

Reports | Manchester City set to sign Valencia’s Ferran Torres for £24.5 million

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Bayern Munich completes €49 million move for Leroy Sane from Manchester City

Bayern Munich completes €49 million move for Leroy Sane from Manchester City

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We have enough players to fill Leroy Sane's shoes, claims Pep Guardiola

We have enough players to fill Leroy Sane's shoes, claims Pep Guardiola

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Reports | Manchester City and Bayern Munich come to £54.8 million agreement for Leroy Sane

Reports | Manchester City and Bayern Munich come to £54.8 million agreement for Leroy Sane

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Leroy Sane will be leaving Manchester City either this season or next, confirms Pep Guardiola

Leroy Sane will be leaving Manchester City either this season or next, confirms Pep Guardiola

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Reports | Bayern Munich confident Leroy Sane wants to leave Manchester City

Reports | Bayern Munich confident Leroy Sane wants to leave Manchester City

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Phil Foden will get what he deserves at Manchester City, gushes Pep Guardiola

Phil Foden will get what he deserves at Manchester City, gushes Pep Guardiola

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Reports | Real Madrid target £180 million move for Raheem Sterling

Reports | Real Madrid target £180 million move for Raheem Sterling

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Reports | Juventus enter race for Leroy Sane

Reports | Juventus enter race for Leroy Sane

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Bayern Munich will make a move for Leroy Sane, asserts Karl Heinz Rummenigge

Bayern Munich will make a move for Leroy Sane, asserts Karl Heinz Rummenigge

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I have no say on Leroy Sane’s future, admits Pep Guardiola

I have no say on Leroy Sane’s future, admits Pep Guardiola

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Reports | Bayern Munich want Leroy Sane and Kai Havertz in January

Reports | Bayern Munich want Leroy Sane and Kai Havertz in January

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Reports | Manchester City contemplate replacing Leroy Sane with Kingsley Coman

Reports | Manchester City contemplate replacing Leroy Sane with Kingsley Coman

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Report | Manchester City put £100 million price tag on Gabriel Jesus

Report | Manchester City put £100 million price tag on Gabriel Jesus

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Bayern Munich may revive interest in Leroy Sane in January, says Uli Hoeness

Bayern Munich may revive interest in Leroy Sane in January, says Uli Hoeness

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Reports | Manchester City pushing for a new Leroy Sane contract

Reports | Manchester City pushing for a new Leroy Sane contract

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Reports | Bayern Munich drop hints as to why Leroy Sane was not signed

Reports | Bayern Munich drop hints as to why Leroy Sane was not signed

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Reports | Bayern Munich eye Ivan Perisic as their top Leroy Sane alternative

Reports | Bayern Munich eye Ivan Perisic as their top Leroy Sane alternative

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Reports | Philippe Coutinho's Barcelona future in doubt amid links to Bayern Munich

Reports | Philippe Coutinho's Barcelona future in doubt amid links to Bayern Munich

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Reports | Leroy Sane's move to Bayern Munich in jeopardy

Reports | Leroy Sane's move to Bayern Munich in jeopardy

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