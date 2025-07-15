Sergio Aguero News

Category links
Teams
Germany Football TeamFc BarcelonaManchester UnitedBayern MunichReal MadridSpain Football TeamAustria Football TeamCroatia Football TeamPortugal Football TeamBelgium Football TeamSenegal Football TeamEngland Football TeamArgentina Football TeamFrance Football TeamBrazil Football TeamManchester CityUsa Football TeamAtletico MadridParis Saint GermainTottenham HotspurQatar Football TeamMexico Football TeamAl Nassr FcSl BenficaArsenalInter MiamiReal BetisWolfsburgLiverpool FcJuventusBayer LeverkusenAc MilanNew York City FcUnion BerlinChelseaGetafe FcLos Angeles FcValencia FcAfc AjaxAs RomaCrystal PalaceBrentfordBorussia DortmundWest Ham UnitedSunderlandNewcastle UnitedEvertonCoventry CityNottingham ForestLeeds UnitedBrighton And Hove AlbionAthletic BilbaoNapoliCelticEintracht FrankfurtFlamengoAston VillaGalatasarayTorinoSheffield UnitedWrexhamAfc BournemouthFc GoaFulham FcUefaWales Football TeamSevillaIndia Football TeamVillarrealAtalanta BcBurnleyLeicester CityInter MilanNorwich CityOlympique MarseilleRb LeipzigRcd MallorcaQueens Park RangersFenerbahceSouthamptonPoland Football TeamNew York Red BullsSporting CpDerby CountyAs MonacoColombia Football TeamMumbai City FcChurchill BrothersBologna FcMiddlesbroughCelta VigoReal SociedadGirona FcWolverhampton WanderersParma CalcioSassuoloDeportivo AlavesShillong LajongDelhi FcGokulam Kerala FC
Tournaments
Fifa World Cup 2026FIFABundesligaSaudi Pro LeagueBallon DorAfc Champions LeagueLa LigaChampions LeagueDfb PokalMlsMajor League SoccerSpanish Super CupEnglish Premier LeagueSerie AEFL ChampionshipUefa Nations LeagueWorld CupFa CupGerman CupCarabao CupFifa Club World CupEuropa LeagueCopa AmericaI LeagueCopa Del ReyUefa EuroSuper CupLigue 12022 Fifa World Cup QualifiersEnglish Football League CupChampionshipUefa Europa League2022 Fifa World CupUefa Super CupBangladesh Premier LeagueScottish PremiershipCoppa ItaliaIndian Super LeagueIndian Womens LeagueSpanish LeagueNewells CupWomens Super LeagueNational LeagueLeague OneEFL СhampionshipSouth American World Cup 2026 QualifiersNations LeagueEredivisieEuropa Conference LeagueDurand CupSaff ChampionshipIntercontinental CupAfc Asian CupHero Super Cup 2023Isl 2022 232022 World CupFifa U 17 Womens World CupSantosh TrophyCommunity ShieldLeague TwoDurand Cup 2022Liga Nos2022 World Cup QualifiersWorld Cup 2002Isl 2021 22Fantasy Premier LeagueI League 2021 22Austrian BundesligaFifa World Cup 2022Africa Cup Of NationsEuropean Super League2022 Afc Womens Asian CupSuper LeagueAfc Womens Asian Cup2022 Afc U 23 Asian CupU 23 Afc Asian Cup2021 Saff CupWorld Cup 2018International FriendliesIsl 2020 212021 Durand CupPremier Futsal LeagueIsl 2021Super LigOlympicsTokyo Olympics 2020Fifa World Cup 20182021 Tokyo Olympics2020 OlympicsSerie BEuro 2016Ligue 2Copa Libertadores2021 Afc Champions LeagueAsian Games2019 Asian CupFifa Under 17 World CupSegunda DivisionSaff 2018Coupe De La Ligue
Players
Julian NagelsmannJurgen KloppMarcus RashfordKylian MbappeRobert LewandowskiCristiano RonaldoRomelu LukakuHarry KaneLionel MessiErling HaalandGabriel MartinelliCasemiroKai HavertzNeymarCarlo AncelottiJesse MarschEnzo MarescaJulian AlvarezAlexander IsakViktor GyokeresSunil ChhetriPeleKevin De BruyneLuka ModricDavor SukerAl HilalRaphinhaMarc CucurellaBhaichung BhutiaMartin OdegaardJose MourinhoOusmane DembeleThomas MullerPep GuardiolaGabriel MagalhaesJoao PedroLautaro MartinezHansi FlickRoberto MartinezRodrigo De PaulSir Alex FergusonFederico ValverdeFerran TorresMichael OwenMauricio PochettinoMohamed SalahFlorentino PerezAnthony GordonVinicius JuniorDiego SimeoneFabio ParaticiArne SlotVincent KompanyThomas TuchelPhil FodenNicolas OtamendiJoan LaportaWayne RooneyTrent Alexander ArnoldFabrizio RomanoLionel ScaloniGianluigi DonnarumaRonald KoemanPedriLothar MatthausFabio CapelloLuis SuarezRonaldinhoRonaldo NazarioJude BellinghamKarim BenzemaJames RodriguezRuben NevesAngel Di MariaXabi AlonsoOleksandr ZinchenkoAleksandar MitrovicRuben AmorimRyan GravenberchRodrygoNico WilliamsMarc Andre Ter StegenDani OlmoSergio RamosBukayo SakaKarim AdeyemiDusan VlahovicLucas PaquetaUli HoenessIbrahima KonateWilliam SalibaFrank LampardBernardo SilvaAdrien RabiotMassimiliano AllegriJadon SanchoBruno FernandesHarry MaguireIdrissa Gana GueyeThibaut Courtois
Teams
Tournaments
Players
Raheem Sterling Stuns Fans by Ranking Neymar and 3 Other Legends Above Cristiano Ronaldo!

Raheem Sterling Stuns Fans by Ranking Neymar and 3 Other Legends Above Cristiano Ronaldo!

  • news
  • football
Lionel Messi May Target 2026 World Cup at 39, Reveals Sergio Aguero

Lionel Messi May Target 2026 World Cup at 39, Reveals Sergio Aguero

  • news
  • football
What Sergio Aguero has done is amazing but Erling Haaland has that talent too, proclaims Pep Guardiola

What Sergio Aguero has done is amazing but Erling Haaland has that talent too, proclaims Pep Guardiola

  • news
  • football
We are setting out to win every trophy that we can this season, proclaims Julian Alvarez

We are setting out to win every trophy that we can this season, proclaims Julian Alvarez

  • news
  • football
Erling Haaland's arrival is worry for rest of Premier League, insists Jamie Carragher

Erling Haaland's arrival is worry for rest of Premier League, insists Jamie Carragher

  • news
  • football
Think Erling Haaland is a great signing for Manchester City, admits Sergio Aguero

Think Erling Haaland is a great signing for Manchester City, admits Sergio Aguero

  • news
  • football
Edinson Cavani told me he would stay until end of season, reveals Ralf Rangnick

Edinson Cavani told me he would stay until end of season, reveals Ralf Rangnick

  • news
  • football
Here's to you Sergio Leonel Agüero del Castillo; So long and thanks for all the nightmares

Here's to you Sergio Leonel Agüero del Castillo; So long and thanks for all the nightmares

  • feature
  • football
Sergio Aguero announces his retirement from football because of heart condition

Sergio Aguero announces his retirement from football because of heart condition

  • news
  • football
Barcelona announce that Sergio Aguero is to face media in light of retirement rumours

Barcelona announce that Sergio Aguero is to face media in light of retirement rumours

  • news
  • football
What came out about Sergio Aguero is not certain, reveals Xavi Hernandez

What came out about Sergio Aguero is not certain, reveals Xavi Hernandez

  • news
  • football
Reports | Sergio Aguero to retire from football after negative heart exam results

Reports | Sergio Aguero to retire from football after negative heart exam results

  • news
  • football
You don't buy Cristiano Ronaldo to run and press people, proclaims Rio Ferdinand

You don't buy Cristiano Ronaldo to run and press people, proclaims Rio Ferdinand

  • news
  • football
Barcelona in worse financial state that I expected, proclaims Joan Laporta

Barcelona in worse financial state that I expected, proclaims Joan Laporta

  • news
  • football
Sergio Aguero is extremely happy after signing for Barcelona, asserts Leonel Del Castillo

Sergio Aguero is extremely happy after signing for Barcelona, asserts Leonel Del Castillo

  • news
  • football
Confident we will find right player to replace Sergio Aguero, admits Khaldoon Al Mubarak

Confident we will find right player to replace Sergio Aguero, admits Khaldoon Al Mubarak

  • news
  • football
Barcelona confirm moves for Manchester City duo Sergio Aguero and Eric Garcia

Barcelona confirm moves for Manchester City duo Sergio Aguero and Eric Garcia

  • news
  • football
Sergio Aguero is close to signing for club of my heart, Barcelona, admits Pep Guardiola

Sergio Aguero is close to signing for club of my heart, Barcelona, admits Pep Guardiola

  • news
  • football
Reports | Barcelona set to sign Sergio Aguero on free-transfer from Manchester City

Reports | Barcelona set to sign Sergio Aguero on free-transfer from Manchester City

  • news
  • football
Sergio Aguero has lot of football left and would be great signing for Barcelona, claims Rivaldo

Sergio Aguero has lot of football left and would be great signing for Barcelona, claims Rivaldo

  • news
  • football
Reports | Manchester City and Chelsea to battle it out for Robert Lewandowski

Reports | Manchester City and Chelsea to battle it out for Robert Lewandowski

  • news
  • football
Reports | Timo Werner faces race against time to prove his worth at Chelsea

Reports | Timo Werner faces race against time to prove his worth at Chelsea

  • news
  • football
Reports | Chelsea considering future free-agent Sergio Aguero as alternative to Erling Haaland

Reports | Chelsea considering future free-agent Sergio Aguero as alternative to Erling Haaland

  • news
  • football
Reports | Sergio Aguero on Juventus, Paris Saint-Germain and Barcelona’s radar

Reports | Sergio Aguero on Juventus, Paris Saint-Germain and Barcelona’s radar

  • news
  • football
Sergio Aguero to leave Manchester City at end of 2020/21 season

Sergio Aguero to leave Manchester City at end of 2020/21 season

  • news
  • football
Reports | Manchester City considering a shock move for Southampton’s Danny Ings

Reports | Manchester City considering a shock move for Southampton’s Danny Ings

  • news
  • football
Reports | Barcelona have deal in place to sign Sergio Aguero on free-transfer next summer

Reports | Barcelona have deal in place to sign Sergio Aguero on free-transfer next summer

  • news
  • football