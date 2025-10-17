Rio Ferdinand News

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Rio Ferdinand Hails Doue and Yamal as Successors to Messi and Ronaldo

Rio Ferdinand Hails Doue and Yamal as Successors to Messi and Ronaldo

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Rio Ferdinand Mocks Haaland After Man City 1-0 Defeat to Forest

Rio Ferdinand Mocks Haaland After Man City 1-0 Defeat to Forest

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Rio Ferdinand Claims Rashford Future at Man Utd Is in Doubt

Rio Ferdinand Claims Rashford Future at Man Utd Is in Doubt

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Inter Miami’s Lionel Messi Reveals His Biggest On-Field Challenge

Inter Miami’s Lionel Messi Reveals His Biggest On-Field Challenge

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Would be surprised if Casemiro isn't feeling little disrespected right now, proclaims Rio Ferdinand

Would be surprised if Casemiro isn't feeling little disrespected right now, proclaims Rio Ferdinand

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Raphael Varane hasn't been the player we expected, admits Rio Ferdinand

Raphael Varane hasn't been the player we expected, admits Rio Ferdinand

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Mohamed Salah is the most decisive player in the league, admits Rio Ferdinand

Mohamed Salah is the most decisive player in the league, admits Rio Ferdinand

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Manchester United isn’t place for Declan Rice to go right now, admits Rio Ferdinand

Manchester United isn’t place for Declan Rice to go right now, admits Rio Ferdinand

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Liverpool would be best team in English history if they win quadruple, asserts Rio Ferdinand

Liverpool would be best team in English history if they win quadruple, asserts Rio Ferdinand

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Harry Maguire has been great for England as they play football that suits him, asserts Rio Ferdinand

Harry Maguire has been great for England as they play football that suits him, asserts Rio Ferdinand

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Was not happy and that’s why I didn’t perform at Arsenal, reveals Willian

Was not happy and that’s why I didn’t perform at Arsenal, reveals Willian

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You don't buy Cristiano Ronaldo to run and press people, proclaims Rio Ferdinand

You don't buy Cristiano Ronaldo to run and press people, proclaims Rio Ferdinand

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Raheem Sterling's lost confidence because he’s been taken out of team, claims Rio Ferdinand

Raheem Sterling's lost confidence because he’s been taken out of team, claims Rio Ferdinand

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Dan James isn’t Manchester United standard but will be problem at Leeds United, claims Rio Ferdinand

Dan James isn’t Manchester United standard but will be problem at Leeds United, claims Rio Ferdinand

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Most frustrating thing about Anthony Martial is he has gone backwards, claims Rio Ferdinand

Most frustrating thing about Anthony Martial is he has gone backwards, claims Rio Ferdinand

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Dominic Calvert-Lewin would be the perfect signing for Manchester United, proclaims Rio Ferdinand

Dominic Calvert-Lewin would be the perfect signing for Manchester United, proclaims Rio Ferdinand

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Manchester United have to give everything to get Erling Haaland, proclaims Rio Ferdinand

Manchester United have to give everything to get Erling Haaland, proclaims Rio Ferdinand

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Cruel that Robert Lewandowski won't win Ballon d'Or even if he wins Champions League, proclaims Rio Ferdinand

Cruel that Robert Lewandowski won't win Ballon d'Or even if he wins Champions League, proclaims Rio Ferdinand

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Thiago Alcantara would be a dream signing for Liverpool, gushes Rio Ferdinand

Thiago Alcantara would be a dream signing for Liverpool, gushes Rio Ferdinand

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Philippe Coutinho needs the right team to help transform his career, admits Rio Ferdinand

Philippe Coutinho needs the right team to help transform his career, admits Rio Ferdinand

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2019/20 Premier League should be rendered null and void, proclaims Rio Ferdinand

2019/20 Premier League should be rendered null and void, proclaims Rio Ferdinand

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Manchester United made me the player I am today, asserts Gerard Pique

Manchester United made me the player I am today, asserts Gerard Pique

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