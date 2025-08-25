Luis Diaz News

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Players
Harry Kane Backs Diaz for 20-Goal Season at Bayern

Harry Kane Backs Diaz for 20-Goal Season at Bayern

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Harry Kane to Lead Bayern Munich Against Stuttgart in 2025 Franz Beckenbauer Supercup

Harry Kane to Lead Bayern Munich Against Stuttgart in 2025 Franz Beckenbauer Supercup

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Harry Kane Praises Luis Diaz After Impressive Bayern Debut

Harry Kane Praises Luis Diaz After Impressive Bayern Debut

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Luis Diaz Joins Bayern Munich in £65.5m Deal as Liverpool Eye Isak

Luis Diaz Joins Bayern Munich in £65.5m Deal as Liverpool Eye Isak

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Luis Diaz to Follow Audi Car Rule Like Harry Kane at Bayern Munich After €75m Move

Luis Diaz to Follow Audi Car Rule Like Harry Kane at Bayern Munich After €75m Move

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Luis Diaz Ready for Barcelona Move Without Conditions

Luis Diaz Ready for Barcelona Move Without Conditions

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Rashford, Bellingham React as Trent Alexander-Arnold Joins Real Madrid

Rashford, Bellingham React as Trent Alexander-Arnold Joins Real Madrid

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Barcelona Eye Rashford and Diaz Amid Squad Renewal Focus

Barcelona Eye Rashford and Diaz Amid Squad Renewal Focus

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Liverpool Transfer Update as Seven Could Leave after $113M Striker Plan in Motion

Liverpool Transfer Update as Seven Could Leave after $113M Striker Plan in Motion

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Liverpool Eyeing Attacking Overhaul Despite Title Charge

Liverpool Eyeing Attacking Overhaul Despite Title Charge

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Barcelona Manager Hansi Flick Hesitant on Luis Díaz Signing

Barcelona Manager Hansi Flick Hesitant on Luis Díaz Signing

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Barcelona Shift Focus from Isak to Luis Diaz

Barcelona Shift Focus from Isak to Luis Diaz

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Liverpool May Eye Khvicha Kvaratskhelia Transfer from Napoli

Liverpool May Eye Khvicha Kvaratskhelia Transfer from Napoli

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Diaz Scores Hat-Trick as Liverpool Deny Alonso a Winning Return to Anfield

Diaz Scores Hat-Trick as Liverpool Deny Alonso a Winning Return to Anfield

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WATCH | Roberto Firmino stuns Anfield with five-star performance in sensational five-goal first half

WATCH | Roberto Firmino stuns Anfield with five-star performance in sensational five-goal first half

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Has been bit of difficult start and not quite outset we wanted, asserted Luiz Diaz

Has been bit of difficult start and not quite outset we wanted, asserted Luiz Diaz

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WATCH | Luis Diaz scores stunning equaliser for ten-men Liverpool against Crystal Palace

WATCH | Luis Diaz scores stunning equaliser for ten-men Liverpool against Crystal Palace

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Definitely believe that Luis Diaz could score 15 goals as that is his quality, claims Jurgen Klopp

Definitely believe that Luis Diaz could score 15 goals as that is his quality, claims Jurgen Klopp

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We have to win every game and there’s no margin for error, postulates Luiz Diaz

We have to win every game and there’s no margin for error, postulates Luiz Diaz

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Manchester United were a million miles away from Liverpool, opines Gary Neville

Manchester United were a million miles away from Liverpool, opines Gary Neville

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The team winning is more important than me scoring, asserts Sadio Mane

The team winning is more important than me scoring, asserts Sadio Mane

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We knew that Luis Diaz would fit into squad immediately, claims Jurgen Klopp

We knew that Luis Diaz would fit into squad immediately, claims Jurgen Klopp

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Reports | Barcelona plotting summer move for Liverpool winger Sadio Mane

Reports | Barcelona plotting summer move for Liverpool winger Sadio Mane

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Gap to Manchester City is big but we have to keep putting pressure, claims Andrew Robertson

Gap to Manchester City is big but we have to keep putting pressure, claims Andrew Robertson

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Reports | Real Madrid and Barcelona to battle it out for Liverpool's Sadio Mane

Reports | Real Madrid and Barcelona to battle it out for Liverpool's Sadio Mane

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