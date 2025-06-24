Ralf Rangnick News

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Players
Manchester Untied confirm that Ralf Rangnick won’t be staying on as consultant

Manchester Untied confirm that Ralf Rangnick won’t be staying on as consultant

  • news
  • football
Cristiano Ronaldo is great but he's not a pressing monster, reveals Ralf Rangnick

Cristiano Ronaldo is great but he's not a pressing monster, reveals Ralf Rangnick

  • news
  • football
I believe if everyone works together we can bring United to where it was, asserts Ralf Rangnick

I believe if everyone works together we can bring United to where it was, asserts Ralf Rangnick

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  • football
I'm more than happy to speak with Erik ten Hag and exchange opinions, claims Ralf Rangnick

I'm more than happy to speak with Erik ten Hag and exchange opinions, claims Ralf Rangnick

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  • football
2021/22 Premier League | England’s five club Champions League battle will go down to the wire

2021/22 Premier League | England’s five club Champions League battle will go down to the wire

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  • football
Marcus Rashford is struggling but its nothing dramatic he can’t recover from, admits Louis Saha

Marcus Rashford is struggling but its nothing dramatic he can’t recover from, admits Louis Saha

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  • football
Erik ten Hag has got a big job to get club back to minimum standards, proclaims Gary Neville

Erik ten Hag has got a big job to get club back to minimum standards, proclaims Gary Neville

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  • football
We have to accept Liverpool are six years ahead of us now, admits Ralf Rangnick

We have to accept Liverpool are six years ahead of us now, admits Ralf Rangnick

  • news
  • football
We have done everything to keep Erik ten Hag on board, asserts Gary Hamstra

We have done everything to keep Erik ten Hag on board, asserts Gary Hamstra

  • news
  • football
I don’t regret taking Manchester United job at all, exclaims Ralf Rangnick

I don’t regret taking Manchester United job at all, exclaims Ralf Rangnick

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  • football
There's probably not footballer on planet who isn't jealous Cristiano Ronaldo, admits Wayne Rooney

There's probably not footballer on planet who isn't jealous Cristiano Ronaldo, admits Wayne Rooney

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  • football
Reports | Erik Ten Hag close to being appointed as Manchester United manager

Reports | Erik Ten Hag close to being appointed as Manchester United manager

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  • football
We know that Marcus Rashford can do better but he needs to take the step himself, asserts Ralf Rangnick

We know that Marcus Rashford can do better but he needs to take the step himself, asserts Ralf Rangnick

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  • football
I would call Manchester United and tell them to appoint Erik Ten Hag, says Pep Guardiola

I would call Manchester United and tell them to appoint Erik Ten Hag, says Pep Guardiola

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  • football
Reports | Manchester United enquire over compensation fee for Erik Ten Hag from Ajax

Reports | Manchester United enquire over compensation fee for Erik Ten Hag from Ajax

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Reports | Manchester United interview Erik ten Hag to become their next permanent manager

Reports | Manchester United interview Erik ten Hag to become their next permanent manager

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  • football
Jadon Sancho is getting closer to the Jadon Sancho I've known from Germany, proclaims Ralf Rangnick

Jadon Sancho is getting closer to the Jadon Sancho I've known from Germany, proclaims Ralf Rangnick

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Not lot of scenarios where I imagine I leave Southampton, claims Ralph Hasenhuttl

Not lot of scenarios where I imagine I leave Southampton, claims Ralph Hasenhuttl

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Reports | Marcus Rashford considering future at Manchester United after lack of game-time

Reports | Marcus Rashford considering future at Manchester United after lack of game-time

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  • football
We have a long way to go to close the gap with Manchester City, claims Ralf Rangnick

We have a long way to go to close the gap with Manchester City, claims Ralf Rangnick

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  • football
Obvious Erik ten Hag one of top coaches in Europe but there are few others, claims Ralf Rangnick

Obvious Erik ten Hag one of top coaches in Europe but there are few others, claims Ralf Rangnick

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Reports | Manchester United eyeing move for Carlo Ancelotti as short-term managerial option

Reports | Manchester United eyeing move for Carlo Ancelotti as short-term managerial option

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  • football
Marcus Rashford is not happy with his performances right now, asserts Ralf Rangnick

Marcus Rashford is not happy with his performances right now, asserts Ralf Rangnick

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I know I don’t have many years left but I want to win more things, proclaims Cristiano Ronaldo

I know I don’t have many years left but I want to win more things, proclaims Cristiano Ronaldo

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All about short-term goals right now and think it’s bad we don’t have long-term plan, admits Fred

All about short-term goals right now and think it’s bad we don’t have long-term plan, admits Fred

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Will be difficult game as Manchester United have evolved under Ralf Rangnick, admits Diego Simeone

Will be difficult game as Manchester United have evolved under Ralf Rangnick, admits Diego Simeone

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We believe that we can win the Champions League trophy this season, proclaims Luke Shaw

We believe that we can win the Champions League trophy this season, proclaims Luke Shaw

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