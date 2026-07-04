Follow us
Hamza, Mir
Pakistan
Tahir, Tayyab
Akram, Qasim
Irfan Khan, Mohammad
Javed, Akif
Ali, Haider
Akram, Faisal
Khan, Usman
Butt, Amad
Ali, Anwar
Gul, Sameen
Minhas, Arafat
Shakil, Saud
Yousuf, Omair
Naseem Shah
Hasnain, Mohammad
Bangalzai, Adul Wahid
Khan, Yasir
Talat, Hussain
Ghulam, Kamran
Shafique, Abdullah
Rauf, Haris
Khan, Zaman
Daniyal, Ahmad
Irfan, Shawaiz
Sohail, Haris
Qadir, Usman
Aziz, Danish
Iqbal, Arshad
Ayub, Saim
Haris, Mohammad
Jamal, Aamer
Haseebullah
Masood, Saad
Ahmed, Abrar
Khan, Mubashir
Turkiye
Zameer, Zeeshan
Khan, Mubasir
Musa, Muhammad
Sadaqat, Maaz
Abbas, Mohammad
Khan, Sajid
Imam-ul-Haq
Amin, Umar
Agha, Salman Ali
Ali, Mohammad
Butt, Imran
Nazir, Rohail
Khan, Saad
Sinha, Dahani
Mahmood, Athar
Mehmood, Asif
Huraira, Mohammad
Mumtaz, Mehran
Asfand, Ali
Hassan, Amir
Riaz, Wahaj
Baig, Saad
Hussain, Shamyl
Awais, Azan
Ali, Sajjad
Ahmad, Waqar
Badar, Saif
Ahmed, Tauseef
Farhan, Sahibzada
Junaid, Mohammad
Adil, Ehsan
Ali, Basit
Khan, Ahmed
Khan, Imran
Alam, Fawad
Manzoor, Khurram
Zaryab, Ali
Bashir, Ahmed
Salahuddin, Usman
Siddiq, Umar
Shafiq, Ali
Asghar, Mohammad
Khan, Tabish
Mudassar, Ghulam
Ghouri, Ghazi
Yaqoob, Arif
Waqas, Ali
Abdullah, Ahmed Safi
Samad, Abdul
Rafiq, Imran
Abbas, Zain
Mahmood, Zahid
Siraj, Sharoon
Shah, Irfanullah
Khan, Salman
Khan, Jahandad
Malik, Zeeshan
Fasih, Abdul
Ali, Kashif
Khan, Sohail
Faiq, Mohammad
Muhammed, Shahzad
Imran, Mohammad
Rameez, Mohammad
Khan, Mohammad Amir
Shahnawaz, Dahani
Shah, Ubaid
Nafay, Khawaja Muhammad
Mirza, Mohammad Salman
Taha, Mohammad
Wasim, Mohammad
Nawaz, Hasan
Bangash, Saifullah
Raza, Ali
United arab emirates
Aziz, Shahid
Shahzad, Khurram
Minhas, Sameer
Naeem, Mohammad
Sirajuddin, .