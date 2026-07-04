Pakistan A Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Pakistan A

Hamza, Mir

Pakistan

Tahir, Tayyab

Pakistan

Akram, Qasim

Pakistan

Irfan Khan, Mohammad

Pakistan

Javed, Akif

Pakistan

Ali, Haider

Pakistan

Akram, Faisal

Pakistan

Khan, Usman

Pakistan

Butt, Amad

Pakistan

Ali, Anwar

Pakistan

Gul, Sameen

Pakistan

Minhas, Arafat

Pakistan

Shakil, Saud

Pakistan

Yousuf, Omair

Pakistan

Naseem Shah

Pakistan

Hasnain, Mohammad

Pakistan

Bangalzai, Adul Wahid

Pakistan

Khan, Yasir

Pakistan

Talat, Hussain

Pakistan

Ghulam, Kamran

Pakistan

Shafique, Abdullah

Pakistan

Rauf, Haris

Pakistan

Khan, Zaman

Pakistan

Daniyal, Ahmad

Pakistan

Irfan, Shawaiz

Pakistan

Sohail, Haris

Pakistan

Qadir, Usman

Pakistan

Aziz, Danish

Pakistan

Iqbal, Arshad

Pakistan

Ayub, Saim

Pakistan

Haris, Mohammad

Pakistan

Jamal, Aamer

Pakistan

Haseebullah

Pakistan

Masood, Saad

Pakistan

Ahmed, Abrar

Pakistan

Khan, Mubashir

Turkiye

Zameer, Zeeshan

Pakistan

Khan, Mubasir

Pakistan

Musa, Muhammad

Pakistan

Sadaqat, Maaz

Pakistan

Abbas, Mohammad

Pakistan

Khan, Sajid

Pakistan

Imam-ul-Haq

Pakistan

Amin, Umar

Pakistan

Agha, Salman Ali

Pakistan

Ali, Mohammad

Pakistan

Butt, Imran

Pakistan

Nazir, Rohail

Pakistan

Khan, Saad

Pakistan

Sinha, Dahani

Pakistan

Mahmood, Athar

Mehmood, Asif

Huraira, Mohammad

Pakistan

Mumtaz, Mehran

Pakistan

Asfand, Ali

Pakistan

Hassan, Amir

Pakistan

Riaz, Wahaj

Pakistan

Baig, Saad

Pakistan

Hussain, Shamyl

Pakistan

Awais, Azan

Pakistan

Ali, Sajjad

Pakistan

Ahmad, Waqar

Pakistan

Badar, Saif

Pakistan

Ahmed, Tauseef

Pakistan

Farhan, Sahibzada

Pakistan

Junaid, Mohammad

Adil, Ehsan

Pakistan

Ali, Basit

Khan, Ahmed

Pakistan

Khan, Imran

Pakistan

Alam, Fawad

Pakistan

Manzoor, Khurram

Pakistan

Zaryab, Ali

Pakistan

Bashir, Ahmed

Pakistan

Salahuddin, Usman

Pakistan

Siddiq, Umar

Pakistan

Shafiq, Ali

Pakistan

Asghar, Mohammad

Pakistan

Khan, Tabish

Pakistan

Mudassar, Ghulam

Pakistan

Ghouri, Ghazi

Pakistan

Yaqoob, Arif

Pakistan

Waqas, Ali

Pakistan

Abdullah, Ahmed Safi

Pakistan

Samad, Abdul

Pakistan

Rafiq, Imran

Pakistan

Abbas, Zain

Pakistan

Mahmood, Zahid

Pakistan

Siraj, Sharoon

Pakistan

Shah, Irfanullah

Pakistan

Khan, Salman

Khan, Jahandad

Pakistan

Malik, Zeeshan

Pakistan

Fasih, Abdul

Pakistan

Ali, Kashif

Pakistan

Khan, Imran

Pakistan

Khan, Sohail

Pakistan

Faiq, Mohammad

Pakistan

Muhammed, Shahzad

Pakistan

Imran, Mohammad

Pakistan

Rameez, Mohammad

Pakistan

Khan, Mohammad Amir

Pakistan

Shahnawaz, Dahani

Pakistan

Shah, Ubaid

Pakistan

Nafay, Khawaja Muhammad

Pakistan

Mirza, Mohammad Salman

Pakistan

Taha, Mohammad

Pakistan

Wasim, Mohammad

Pakistan

Nawaz, Hasan

Pakistan

Bangash, Saifullah

Pakistan

Raza, Ali

United arab emirates

Aziz, Shahid

Shahzad, Khurram

Pakistan

Minhas, Sameer

Pakistan

Naeem, Mohammad

Pakistan

Sirajuddin, .