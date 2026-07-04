Gulf T20I Championship Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Gulf T20I Championship

Khan, Asif

United Arab Emirates

Khan, Zahoor

United Arab Emirates

Meiyappan, Karthik Palaniapan

United Arab Emirates

Aravind, Vritiya

United Arab Emirates

Siddique, Junaid

United Arab Emirates

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Khan, Aayan

United Arab Emirates

Sharma, Aryansh

United Arab Emirates

Khan, Bilal

Oman

Idrees, Adnan

Kuwait

Sandaruwan, Ravija

Sri Lanka

Zaheer, Ali

Kuwait

Bhavsar, Meet

Kuwait

Gani, Usman

Kuwait

Ahmed, Ilyas

Kuwait

Monib, Sayed

Kuwait

Patel, Yasin Ishak

Kuwait

M, Mohammed Shafeeq

Kuwait

Khan, Shiraz

Kuwait

Tahir, Bilal

Kuwait

Haq, Ahsan Ul

Nawfer, Aslam

Ahmed, Sohail

Pakistan

Dawood, Ali

Pakistan

Mehr, Junaid Aziz Mohamed Aziz Khan Amir K Khan

Bahrain

Butt, Haider Ali

Veerapathiran, Sathaiya

Bahrain

Anwar, Imran Javed

Bahrain

Butt, Muhammad Rizwan

Bahrain

Nasir, Ahmer Bin

Bahrain

Nazir, Yasir

Bahrain

D'souza, Ethan

United Arab Emirates

Tandon, Ansh

United Arab Emirates

Sharma, Sanchit

United Arab Emirates

Hameed, Basil

United Arab Emirates

Quddus, Shahrukh

Kuwait

Singh, Jatinder

Oman

Nadeem, Mohammad

Oman

Butt, Fayyaz

Oman

Ilyas, Aqib

Oman

Khushi, Muhammad Naseem

Oman

Odedra, Jay Virambhai

Oman

Kaleemullah

Oman

Goud, Sandeep

Oman

Khan, Shoaib

Oman

Harishbhai, Kashyap kumar

India

Liyanage, Imal

Sri Lanka

Tanveer, Muhammad

Qatar

Murad, Muhammad

Qatar

Ikramullah, Muhammad

Farooq, Amir

Sivakumar, Saparna

Saudi Arabia

Shaikh, Mohammed Hisham

Saudi Arabia

Abidin, Zain-ul

Saudi Arabia

Ahmad, Ishtiaq

Saudi Arabia

Zuhair, Zuhair

Saudi Arabia

Ahmad, Muhammad

Wahid, Abdul

Saudi Arabia

Najeeb, Usman

Saudi Arabia

Atif-Ur-Rehman

Ghafoor, Haseeb

Saudi Arabia

Khan, Saad

Saudi Arabia

Hassan, Waqar Ul

Saudi Arabia

Baladraf, Ahmed Abdul Waheed

Saudi Arabia

Ali, Abdul Manan

Saudi Arabia

Ahmed, Fiaz

Pakistan

Abbasi, Abdul Majid

Bahrain

Anton, Clinto Velookkara

Farazuddin, Mohammed

United Arab Emirates

Naseer, Ali

United Arab Emirates

Shetty, Adhitya

United Arab Emirates

Singh, Lovepreet

United Arab Emirates

Ullah, Muhammad Jawad

United Arab Emirates

M, Rafiullah

Oman

Ali, Wasim

Oman

S, Sammay

Oman

Khan, Ayan

Oman

Giyanani, Jash

United Arab Emirates

Keswani, Nilansh

Raja, Akif

United Arab Emirates

Kumar, Parvinder

Kuwait

Khan, Faisal

Saudi Arabia

Butt, Sarfraz

Saudi Arabia

Sharif, Umair

Shabbirrajput, Mohsin

Abbas, Kashif

Mustafa, Mohammed Khalander

Saudi Arabia

Amir, Uzair

Qatar

Mohammed Baig, Mirza

Qatar

Rathod, Himanshu

Qatar

Mirza, Adnan

Qatar

Arshad, Saqlain

Qatar

Khan, Jassim

Qatar

A, Mohammed Irshad E

Qatar

Kumar, Bipin

Khan, Muhammad Jabir Ajmir

Qatar

Munchummal, Bukhari

Qatar

Toor, Umar

Zaki, Mohsin

Ali, Imran

Bahrain

Khan, Mehran

Oman

Raza, Muzahir

Ahmad, Shakeel

Oman

Wali, Yousif

Bahrain

Kamran Atta, Mohammad

United Arab Emirates