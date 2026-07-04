ICC Cricket World Cup League Two Cricket Tournament Players

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ICC Cricket World Cup League Two

Malla, Gyanendra

Nepal

Kami, Sompal

Nepal

Sheikh, Aarif

Nepal

Patel, Kushal

England

Kc, Karan

Nepal

Lamichhane, Sandeep

Nepal

Sheikh, Aasif

Nepal

Rajbanshi, Lalit

Nepal

Airee, Dipendra

Nepal

Kumar, Rohit

Nepal

Sharki, Bhim

Nepal

Jora, Sundeep

Nepal

Malla, Kushal

Nepal

GC, Pratish

Nepal

Singh Airee, Kamal

Nepal

Tamang, Surya

Nepal

Jha, Gulshan

Nepal

Dhakal, Mousom

Nepal

Mustafa, Rohan

United Arab Emirates

Khan, Asif

United Arab Emirates

Khan, Zahoor

United Arab Emirates

Rizwan, Chundangapoyil

United Arab Emirates

Farid, Zawar

United Arab Emirates

Meiyappan, Karthik Palaniapan

United Arab Emirates

Aravind, Vritiya

United Arab Emirates

Siddique, Junaid

United Arab Emirates

Lakra, Aryan

United Arab Emirates

Bilal, Hazrat

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Khan, Aayan

United Arab Emirates

Sharma, Aryansh

United Arab Emirates

Valthapa, Ashwanth

Scholtz, Bernard Martinus

Namibia

Erasmus, Gerhard

Namibia

Green, Zane

Namibia

Julius, Joshuan

Namibia

Trumpelmann, Ruben

Namibia

Ya France, Pikky

Namibia

Birkenstock, Karl Johan

Namibia

Loftie-Eaton, Nicol

Namibia

Fouche, Shaun

Namibia

Shikongo, Ben

Namibia

Thakur, Sandeep Kumar

Namibia

Van Lingen, Michael

Namibia

Patel, Monank

India

Jones, Aaron

Barbados

Jahangir, Shayan

Pakistan

Singh, Jessy

USA

Kenjige, Nosthush

USA

Netravalkar, Saurabh

India

Leask, Michael

Scotland

Suri, Chirag

United Arab Emirates

Frylinck, Jan Nicolaas

Namibia

Lungameni, Tangeni

Namibia

Lourens, Lohandre

Namibia

Rahman, Omid

United Arab Emirates

Parashar, Dhruv

United Arab Emirates

Suri, Tanish

United Arab Emirates

Amini, Charles

Papua New Guinea

Vala, Asadollah

Papua New Guinea

Pala Ura, Tony

Papua New Guinea

Bau, Sese

Papua New Guinea

Siaka, Lega

Papua New Guinea

Nao, Alei

Papua New Guinea

Vanua, Norman

Papua New Guinea

Morea, Kabua

Papua New Guinea

Aiwati Soper, Chad

Papua New Guinea

Doriga, Kipling

Papua New Guinea

Hiri, Hiri

Papua New Guinea

Toka, Gaudi

Papua New Guinea

Hekure, Riley

Papua New Guinea

Kamea, Semo

Papua New Guinea

Kariko, John

Papua New Guinea

Vare, Hila George Vaieke

Papua New Guinea

Sharafu, Alishan

United Arab Emirates

Bhatia, Rahul

United Arab Emirates

Ali, Sabir

United Arab Emirates

Mackintosh, Tom

Scotland

Coetzer, Kyle

Scotland

Berrington, Richie

Scotland

Jarvis, Jack

Australia

Sharif, Safyaan

Scotland

Cross, Matty

Scotland

Watt, Mark

Scotland

Munsey, George

Scotland

Sole, Chris

Scotland

Tahir, Hamza

Scotland

Greaves, Christopher Nicholas

Scotland

Naylor, Liam

Scotland

McBride, Christopher

Scotland

McMullen, Brandon

Scotland

Sharma, Sanchit

United Arab Emirates

Mukkamalla, Saiteja

USA

Hameed, Basil

United Arab Emirates

Naseer, Ali

United Arab Emirates

Khan, Matiullah

Pakistan

Kumar, Milind

India

Schalkwyk, Shadley Van

South Africa

Sheikh, Ali

USA

Patel, Smit

India

Krishnamurthi, Sanjay Prasad

USA

Gous, Andries

South Africa

Farooq, Muhammad

United Arab Emirates

Chopra, Rahul

United Arab Emirates

Chettipalayam, Prannav

USA

Drysdale, Juanoy

USA

Bhurtel, Kushal

Nepal

Singh Baddhan, Harmeet

USA

Sah, Anil

Nepal

Mohammad, Yasir Saeed

United states

Jawadullah, Muhammad

United arab emirates

Dhakal, Rijan

Nepal

Sukumaran, Vishnu

United arab emirates

Zuhaib, Muhammad

United arab emirates

Kang, Simranjeet Singh

United Arab Emirates

Yadav, Nandan

Nepal

Wiig, Stephen

USA

Alam, Shahab

Nepal

Ali, Zahid

United arab emirates

Ahmed, Bashir

Nepal

Kalyan, Sagar

United arab emirates