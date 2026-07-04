Follow us
Malla, Gyanendra
Nepal
Kami, Sompal
Sheikh, Aarif
Patel, Kushal
England
Kc, Karan
Lamichhane, Sandeep
Sheikh, Aasif
Rajbanshi, Lalit
Airee, Dipendra
Kumar, Rohit
Sharki, Bhim
Jora, Sundeep
Malla, Kushal
GC, Pratish
Singh Airee, Kamal
Tamang, Surya
Jha, Gulshan
Dhakal, Mousom
Mustafa, Rohan
United Arab Emirates
Khan, Asif
Khan, Zahoor
Rizwan, Chundangapoyil
Farid, Zawar
Meiyappan, Karthik Palaniapan
Aravind, Vritiya
Siddique, Junaid
Lakra, Aryan
Bilal, Hazrat
Muhammad, Waseem
Khan, Aayan
Sharma, Aryansh
Valthapa, Ashwanth
Scholtz, Bernard Martinus
Namibia
Erasmus, Gerhard
Green, Zane
Julius, Joshuan
Trumpelmann, Ruben
Ya France, Pikky
Birkenstock, Karl Johan
Loftie-Eaton, Nicol
Fouche, Shaun
Shikongo, Ben
Thakur, Sandeep Kumar
Van Lingen, Michael
Patel, Monank
India
Jones, Aaron
Barbados
Jahangir, Shayan
Pakistan
Singh, Jessy
USA
Kenjige, Nosthush
Netravalkar, Saurabh
Leask, Michael
Scotland
Suri, Chirag
Frylinck, Jan Nicolaas
Lungameni, Tangeni
Lourens, Lohandre
Rahman, Omid
Parashar, Dhruv
Suri, Tanish
Amini, Charles
Papua New Guinea
Vala, Asadollah
Pala Ura, Tony
Bau, Sese
Siaka, Lega
Nao, Alei
Vanua, Norman
Morea, Kabua
Aiwati Soper, Chad
Doriga, Kipling
Hiri, Hiri
Toka, Gaudi
Hekure, Riley
Kamea, Semo
Kariko, John
Vare, Hila George Vaieke
Sharafu, Alishan
Bhatia, Rahul
Ali, Sabir
Mackintosh, Tom
Coetzer, Kyle
Berrington, Richie
Jarvis, Jack
Australia
Sharif, Safyaan
Cross, Matty
Watt, Mark
Munsey, George
Sole, Chris
Tahir, Hamza
Greaves, Christopher Nicholas
Naylor, Liam
McBride, Christopher
McMullen, Brandon
Sharma, Sanchit
Mukkamalla, Saiteja
Hameed, Basil
Naseer, Ali
Khan, Matiullah
Kumar, Milind
Schalkwyk, Shadley Van
South Africa
Sheikh, Ali
Patel, Smit
Krishnamurthi, Sanjay Prasad
Gous, Andries
Farooq, Muhammad
Chopra, Rahul
Chettipalayam, Prannav
Drysdale, Juanoy
Bhurtel, Kushal
Singh Baddhan, Harmeet
Sah, Anil
Mohammad, Yasir Saeed
United states
Jawadullah, Muhammad
United arab emirates
Dhakal, Rijan
Sukumaran, Vishnu
Zuhaib, Muhammad
Kang, Simranjeet Singh
Yadav, Nandan
Wiig, Stephen
Alam, Shahab
Ali, Zahid
Ahmed, Bashir
Kalyan, Sagar