Brendan Rodgers News

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Players
Celtic Secures Kasper Schmeichel's Future with Extended Contract

Celtic Secures Kasper Schmeichel's Future with Extended Contract

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  • football
Know I am best person to help this team moving forward, claims Brendan Rodgers

Know I am best person to help this team moving forward, claims Brendan Rodgers

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  • football
Happy to get bit of fresh air with Belgium because it’s tough at Leicester, admits Youri Tielemans

Happy to get bit of fresh air with Belgium because it’s tough at Leicester, admits Youri Tielemans

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  • football
Will always respect whatever Leicester City owners’ decision is, reveals Brendan Rodgers

Will always respect whatever Leicester City owners’ decision is, reveals Brendan Rodgers

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Experience allows you to see things differently and your responses are calmer, proclaims Brendan Rodgers

Experience allows you to see things differently and your responses are calmer, proclaims Brendan Rodgers

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  • football
Worried for Brendan Rodgers and Leicester City as they look in bit of trouble, admits Gary Neville

Worried for Brendan Rodgers and Leicester City as they look in bit of trouble, admits Gary Neville

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Have been few offers for some players but don’t know at this stage, reveals Brendan Rodgers

Have been few offers for some players but don’t know at this stage, reveals Brendan Rodgers

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Leicester City confirm that Jamie Vardy has signed two year extension until 2024

Leicester City confirm that Jamie Vardy has signed two year extension until 2024

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Wesley Fofana is going to be absolutely elite player, proclaims Brendan Rodgers

Wesley Fofana is going to be absolutely elite player, proclaims Brendan Rodgers

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  • football
We have shown enough to go and win there in second leg, insists Brendan Rodgers

We have shown enough to go and win there in second leg, insists Brendan Rodgers

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  • football
It's not important how long I stay but more important what we do until then, reveals Jurgen Klopp

It's not important how long I stay but more important what we do until then, reveals Jurgen Klopp

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  • football
We are in this competition to win it, asserts Brendan Rodgers

We are in this competition to win it, asserts Brendan Rodgers

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Signed a contract and I intend to stay for the duration of it, asserts Brendan Rodgers

Signed a contract and I intend to stay for the duration of it, asserts Brendan Rodgers

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Everton vs Leicester City postponed after rise of COVID-19 cases within Foxes’ squad

Everton vs Leicester City postponed after rise of COVID-19 cases within Foxes’ squad

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Ridiculous schedule as players aren't fully recovered for 72 hours after game, asserts Brendan Rodgers

Ridiculous schedule as players aren't fully recovered for 72 hours after game, asserts Brendan Rodgers

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Probably has been hardest time of my career but I feel more like myself now, confesses James Maddison

Probably has been hardest time of my career but I feel more like myself now, confesses James Maddison

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  • football
No idea why Youri Tielemans' contract situation is dragging on, reveals Brendan Rodgers

No idea why Youri Tielemans' contract situation is dragging on, reveals Brendan Rodgers

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This summer reflects on where Leicester City are as team and club, proclaims Brendan Rodgers

This summer reflects on where Leicester City are as team and club, proclaims Brendan Rodgers

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We want Leicester to be competitive, play with identity and look to challenge, proclaims Brendan Rodgers

We want Leicester to be competitive, play with identity and look to challenge, proclaims Brendan Rodgers

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2021/22 Premier League Previews | Leicester City, Brendan Rodgers and their attempt to disrupt the English order

2021/22 Premier League Previews | Leicester City, Brendan Rodgers and their attempt to disrupt the English order

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Wesley Fofana will be back in 2022 as ligament damage is quite bad, reveals Brendan Rodgers

Wesley Fofana will be back in 2022 as ligament damage is quite bad, reveals Brendan Rodgers

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Wesley Fofana potentially set for lengthy absence following pre-season fibula fracture

Wesley Fofana potentially set for lengthy absence following pre-season fibula fracture

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We have no need to sell and are looking to keep our best players, asserts Brendan Rodgers

We have no need to sell and are looking to keep our best players, asserts Brendan Rodgers

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Dream come true for us to reach an FA Cup final, proclaims Kasper Schmeichel

Dream come true for us to reach an FA Cup final, proclaims Kasper Schmeichel

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Reports | Tottenham considering Ajax’s Erik ten Hag as their next manager

Reports | Tottenham considering Ajax’s Erik ten Hag as their next manager

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Reports | Leicester City leading race for LOSC Lille’s Boubakary Soumare

Reports | Leicester City leading race for LOSC Lille’s Boubakary Soumare

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Chelsea can’t just conjure up our best team as we’re not finished article yet, asserts Frank Lampard

Chelsea can’t just conjure up our best team as we’re not finished article yet, asserts Frank Lampard

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