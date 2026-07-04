T20 Premier League, Women Cricket Tournament Players

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T20 Premier League, Women

Lanning, Meg

Australia

Kapp, Marizanne

South Africa

Jonassen, Jess

Australia

Pandey, Shikha

India

Deepthi, Sneha

India

Yadav, Poonam

India

Norris, Tara

England

Harris, Laura

Australia

Rodrigues, Jemimah

India

Bhatia, Taniya

India

Yadav, Radha

India

Reddy, Arundhati

India

Verma, Shefali

India

Mani, Minnu

India

Capsey, Alice

England

Akhter, Jasia

India

Sadhu, Titas Ranadeep

India

Mondal, Aparna Dilipkumar

Devine, Sophie

New Zealand

Burns, Erin

Australia

Perry, Ellyse

Australia

Knight, Heather

England

van Niekerk, Dane

South Africa

Schutt, Megan

Australia

Mandhana, Smriti

India

Bose, Preeti

India

Singh, Renuka

India

Zanzad, Komal

India

Ghosh, Richa

India

Pawar, Sahana Shamsunder

Patil, Shreyanka Rajesh

India

Roy, Indrani Tarun

India

Asha, Sobhana

India

Khemnar, Poonam Nanasaheb

India

Ahuja, Kanika S

India

Kasat, Disha Deepak

Healy, Alyssa

Australia

Ismail, Shabnim

South Africa

Harris, Grace

Australia

McGrath, Tahlia

Australia

Sharma, Deepti

India

Gayakwad, Rajeshwari

India

Vaidya, Devika

India

Ecclestone, Sophie

England

Bell, Lauren

England

Shinde, Shivali Shrikant

India

Sarvani, Kesavarajugari Anjali

India

Navgire, Kiran

India

Yadav, Laxmi

Sehrawat, Shweta Sanjay

India

Soppadhandi, Yashasree Venugopal

India

Shaikh, Simran

India

Chopra, Parshavi

India

Kaur, Harmanpreet

India

Tryon, Chloe

South Africa

Matthews, Hayley

Barbados

Sciver-Brunt, Natalie Ruth

England

Edwards, Charlotte

England

Kerr, Amelia

New Zealand

Graham, Heather

Australia

Vastrakar, Pooja

India

Bisht, Neelam

India

Wong, Issy

England

Bhatia, Yastika Harish

India

Bala, Priyanka Prankrishna

Ishaque, Saika

India

Kalita, Jintimani Nakul

Kazi, Humaira Yusufamir

Yadav, Sonam Mukesh

India

Kaur, Amanjot Bhupinder

India

Gujjar, Dhara Vijay

Kalita, Jintimoni

India

Ishaque, Saiqa

India

Mooney, Beth

Australia

Garth, Kim

Australia

Meghana, Sabbhineni

India

Rana, Sneh

India

Verma, Sushma

India

Wolvaardt, Laura

South Africa

Gardner, Ashleigh

Australia

Joshi, Mansi

India

Dunkley, Sophia

England

Wareham, Georgia

Australia

Sutherland, Annabel

Australia

Hemalatha, Dayalan

India

Deol, Harleen

India

Chhelaram Patel, Monica

India

Kanwar, Tanuja

India

Kumari, Ashwani

Sisodia, Parunika

India

Gala, Hurley

India

Shabnam

India

Wyatt, Danielle

England

Cross, Kate

England

Jones, Amy

England

Gibson, Danielle

England

Dean, Charlie

England

King, Alana

Australia

de Klerk, Nadine

South Africa

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Tahuhu, Lea

New Zealand

Singh, Meghna

India

Carey, Nicola

Australia

Lee, Lizelle

South Africa

Yashasri

India

Bryce, Kathryn

Scotland

Litchfield, Phoebe

Australia

Dottin, Deandra

Barbados

Bryce, Sarah

Scotland

Smith, Linsey

England

Henry, Chinelle

Jamaica

Chetry, Uma

India

Gautam, Kashvee Sudesh

India

Cheatle, Lauren

Australia

Knott, Charli

Australia

Voll, Georgia

Australia

Hamilton, Lucy

Australia

Molineux, Sophie

Australia

Illingworth, Milly

Australia

Shubha, Satheesh

India

Kashyap, Mannat Sanjeev

India

Sajana, Sajeevan

India

Balakrishnan, Keerthana

India

Dil Bahadur, Simarn

India

Dinesh, Vrinda

India

Thakor, Saima Zakirhussain

India

Sultana, Gouher

India

Krishnamurthy, Veda

India

Pathan, Tarannumbanu Nasirkhan

India

Poojitha, Yeadukondala Trisha

India

Mishra, Priya

India

Satghare, Sayali Ganesh

India

Bisht, Ekta

India

Jaffer, Fatima

India

Hardev Kaur, Amandeep

India

Fulmali, Bharati

India

Pokharkar, Shradda Bhau

India

Bist, Raghvi Anand Singh

India

Prasad, Nikki Siribhagwan

India

Sharma, Vaishnavi Narendra

India

Trisha, G

India

Joshitha, VJ

India

Kamalini, .

India

Parween, Nuzhat

India

Kanwer, TP

India

Soni, Ayushi

India

Rawal, Pratika Pradeep

India

Naik, Prakashika Prakash

India

Pawar, Jagravi Rajendra

India

Rawat, Prema

India

Gupta, Sanskriti

India

Maheshwari, Akshita

India

Kashyap, Nandini Unesh Kumar

India

Charani, NR Shree

India

Goel, Arushi

India

Goud, Kranti

India

Gaud, Kranti Munna

India

Firdous, Rahila Mashkoor

India

Gupta, Sanskriti Rajkumar

India

Vasistha, Triveni Prakash

India

Reddy, Nalla

India

Prathyoosha, K

India

Naik, Gautami

Charani, Nallapureddy Shree

India

Sharma, Anushka Brijmohan

India

Kumari, Happy

India

Meena, Suman Lalaram

India

Giri, Shipra Ramdular

Singh, Shivani

India

Madiwala, Mamatha Veerappa

India

Yadav, Deeya

India

Sharma, Nandani Shyam Sunder