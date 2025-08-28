Antonio Conte News

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Players
Juventus Eye Conte’s Return Amid Uncertain Managerial Future

Juventus Eye Conte’s Return Amid Uncertain Managerial Future

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  • football
Enjoying every single moment with my adventure in Tottenham, confesses Antonio Conte

Enjoying every single moment with my adventure in Tottenham, confesses Antonio Conte

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Some signs for me as coach and as team for where we can improve, reveals Frank Lampard

Some signs for me as coach and as team for where we can improve, reveals Frank Lampard

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We have to follow as there is no option because Antonio Conte’s winner, asserts Son Heung-Min

We have to follow as there is no option because Antonio Conte’s winner, asserts Son Heung-Min

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Want to bring Tottenham to think of superior level and not stay in middle, asserts Antonio Conte

Want to bring Tottenham to think of superior level and not stay in middle, asserts Antonio Conte

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Will always respect whatever Leicester City owners’ decision is, reveals Brendan Rodgers

Will always respect whatever Leicester City owners’ decision is, reveals Brendan Rodgers

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To drop Dejan Kulusevski for three games in row has been difficult, confesses Antonio Conte

To drop Dejan Kulusevski for three games in row has been difficult, confesses Antonio Conte

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We’ve signed and improved players but we have long way in front of us, admits Fabio Paratici

We’ve signed and improved players but we have long way in front of us, admits Fabio Paratici

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To be competitive and to fight to be title contender we need three windows, claims Antonio Conte

To be competitive and to fight to be title contender we need three windows, claims Antonio Conte

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Antonio Conte just wants one thing and that’s for us to win, asserts Dejan Kulusevski

Antonio Conte just wants one thing and that’s for us to win, asserts Dejan Kulusevski

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Great achievement but Harry Kane would exchange it for a trophy, proclaims Antonio Conte

Great achievement but Harry Kane would exchange it for a trophy, proclaims Antonio Conte

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Seems like Tottenham are bit ahead of us at this moment, claims Thomas Tuchel

Seems like Tottenham are bit ahead of us at this moment, claims Thomas Tuchel

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Our ambition has to be to do our best and then we’ll see, reveals Antonio Conte

Our ambition has to be to do our best and then we’ll see, reveals Antonio Conte

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Have always said that I’m here to help this squad and will do my best for team, claims Lucas Moura

Have always said that I’m here to help this squad and will do my best for team, claims Lucas Moura

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Reports | Ajax agree £30 million fee with Tottenham for Steven Bergwijn

Reports | Ajax agree £30 million fee with Tottenham for Steven Bergwijn

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Richarlison ushers in another new era for Tottenham yet this time it feels slightly different

Richarlison ushers in another new era for Tottenham yet this time it feels slightly different

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Don’t think Richarlison would get into Arsenal starting XI, insists Jack Wilshere

Don’t think Richarlison would get into Arsenal starting XI, insists Jack Wilshere

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Tottenham confirm they've signed Richarlison from Everton for reported £60 million fee

Tottenham confirm they've signed Richarlison from Everton for reported £60 million fee

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Reports | Tottenham close in on loan deal for Barcelona defender Clement Lenglet

Reports | Tottenham close in on loan deal for Barcelona defender Clement Lenglet

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Signing for Inter is like coming back home, exclaims Romelu Lukaku

Signing for Inter is like coming back home, exclaims Romelu Lukaku

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Reports | Tottenham come to agreement with Brighton over £25 million move for Yves Bissouma

Reports | Tottenham come to agreement with Brighton over £25 million move for Yves Bissouma

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2021/22 Premier League | Grading the Premier League's top 8 sides and their performances

2021/22 Premier League | Grading the Premier League's top 8 sides and their performances

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Really excited to start at club and work with Antonio Conte, exclaims Ivan Perisic

Really excited to start at club and work with Antonio Conte, exclaims Ivan Perisic

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Reports | Inter keen on re-signing Romelu Lukaku from Chelsea

Reports | Inter keen on re-signing Romelu Lukaku from Chelsea

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Reports | Ivan Perisic undergoing medical ahead of free transfer move to Tottenham

Reports | Ivan Perisic undergoing medical ahead of free transfer move to Tottenham

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Reports | Tottenham leading race to sign Inter Milan’s Ivan Perisic on free-transfer

Reports | Tottenham leading race to sign Inter Milan’s Ivan Perisic on free-transfer

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Always said we’ll talk to club and find best solution at end of season, claims Antonio Conte

Always said we’ll talk to club and find best solution at end of season, claims Antonio Conte

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