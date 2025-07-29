Daniel Levy News

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Don’t have bad feelings over Tottenham sacking but yes it hurt, admits Jose Mourinho

Don’t have bad feelings over Tottenham sacking but yes it hurt, admits Jose Mourinho

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  • football
Don’t like that media tries to create problems between me and club as it's not true, reveals Antonio Conte

Don’t like that media tries to create problems between me and club as it's not true, reveals Antonio Conte

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  • football
Daniel Levy has been a polarizing figure at Tottenham but his chance for a legacy is upon him

Daniel Levy has been a polarizing figure at Tottenham but his chance for a legacy is upon him

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  • football
Reports | Harry Kane fails to report for Tottenham training amidst links to Manchester City

Reports | Harry Kane fails to report for Tottenham training amidst links to Manchester City

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Reports | Manchester City make opening bid for Harry Kane worth at least £100 million

Reports | Manchester City make opening bid for Harry Kane worth at least £100 million

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Tottenham appoint Fabio Paratici as their new managing director of football

Tottenham appoint Fabio Paratici as their new managing director of football

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Never going to talk about specific player but we will do what’s right for Tottenham, asserts Daniel Levy

Never going to talk about specific player but we will do what’s right for Tottenham, asserts Daniel Levy

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Reports | Harry Kane informs Tottenham of his decision to leave this summer

Reports | Harry Kane informs Tottenham of his decision to leave this summer

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Reports | Jose Mourinho to be sacked if Tottenham miss out on Champions League qualification

Reports | Jose Mourinho to be sacked if Tottenham miss out on Champions League qualification

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Reports | Tottenham open initial contract extension talks with Harry Kane

Reports | Tottenham open initial contract extension talks with Harry Kane

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Tottenham could lose over £150 million if the stadiums remain closed to fans, proclaims Daniel Levy

Tottenham could lose over £150 million if the stadiums remain closed to fans, proclaims Daniel Levy

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Jose Mourinho's impossible task at Tottenham could make or break his managerial legacy

Jose Mourinho's impossible task at Tottenham could make or break his managerial legacy

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Tottenham borrow £175 million to ease financial pressure caused by COVID-19 pandemic

Tottenham borrow £175 million to ease financial pressure caused by COVID-19 pandemic

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Reports | Tottenham to restart talks over COVID-19 pay cuts with their players

Reports | Tottenham to restart talks over COVID-19 pay cuts with their players

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Tottenham Hotspur reverse their decision to furlough non-playing staff

Tottenham Hotspur reverse their decision to furlough non-playing staff

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Reports | Tottenham not looking to sell Harry Kane to Premier League rivals

Reports | Tottenham not looking to sell Harry Kane to Premier League rivals

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Reports | Manchester United asked to pay £200 million for Harry Kane

Reports | Manchester United asked to pay £200 million for Harry Kane

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No decisions taken over wage cuts in the Premier League, confirms PFA

No decisions taken over wage cuts in the Premier League, confirms PFA

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Pandemic has exposed the crazy economics in English football, admits Julian Knight

Pandemic has exposed the crazy economics in English football, admits Julian Knight

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Norwich City furlough members of their staff due to COVID-19 pandemic

Norwich City furlough members of their staff due to COVID-19 pandemic

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  • football
Coronavirus pandemic my most serious hurdle at Tottenham, confesses Daniel Levy

Coronavirus pandemic my most serious hurdle at Tottenham, confesses Daniel Levy

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Reports | Manchester United and Ed Woodward looking into Harry Kane move

Reports | Manchester United and Ed Woodward looking into Harry Kane move

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Toby Alderweireld, Jan Vertonghen and Christian Eriksen should want to stay, admits Daniel Levy

Toby Alderweireld, Jan Vertonghen and Christian Eriksen should want to stay, admits Daniel Levy

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