Dayot Upamecano News

Category links
Teams
Mexico Football TeamEngland Football TeamBrazil Football TeamGermany Football TeamManchester UnitedFc BarcelonaReal MadridBayern MunichSpain Football TeamAustria Football TeamCroatia Football TeamPortugal Football TeamBelgium Football TeamSenegal Football TeamArgentina Football TeamFrance Football TeamManchester CityUsa Football TeamAtletico MadridParis Saint GermainTottenham HotspurQatar Football TeamAl Nassr FcSl BenficaArsenalInter MiamiReal BetisWolfsburgLiverpool FcJuventusBayer LeverkusenAc MilanNew York City FcUnion BerlinChelseaGetafe FcLos Angeles FcValencia FcAfc AjaxAs RomaCrystal PalaceBrentfordBorussia DortmundWest Ham UnitedSunderlandNewcastle UnitedEvertonCoventry CityNottingham ForestLeeds UnitedBrighton And Hove AlbionAthletic BilbaoNapoliCelticEintracht FrankfurtFlamengoAston VillaGalatasarayTorinoSheffield UnitedWrexhamAfc BournemouthFc GoaFulham FcUefaWales Football TeamSevillaIndia Football TeamVillarrealAtalanta BcBurnleyLeicester CityInter MilanNorwich CityOlympique MarseilleRb LeipzigRcd MallorcaQueens Park RangersFenerbahceSouthamptonPoland Football TeamNew York Red BullsSporting CpDerby CountyAs MonacoColombia Football TeamMumbai City FcChurchill BrothersBologna FcMiddlesbroughCelta VigoReal SociedadGirona FcWolverhampton WanderersParma CalcioSassuoloDeportivo AlavesShillong LajongDelhi FcGokulam Kerala FC
Tournaments
Fifa World Cup 2026FIFABundesligaSaudi Pro LeagueBallon DorAfc Champions LeagueLa LigaChampions LeagueDfb PokalMlsMajor League SoccerSpanish Super CupEnglish Premier LeagueSerie AEFL ChampionshipUefa Nations LeagueWorld CupFa CupGerman CupCarabao CupFifa Club World CupEuropa LeagueCopa AmericaI LeagueCopa Del ReyUefa EuroSuper CupLigue 12022 Fifa World Cup QualifiersEnglish Football League CupChampionshipUefa Europa League2022 Fifa World CupUefa Super CupBangladesh Premier LeagueScottish PremiershipCoppa ItaliaIndian Super LeagueIndian Womens LeagueSpanish LeagueNewells CupWomens Super LeagueNational LeagueLeague OneEFL СhampionshipSouth American World Cup 2026 QualifiersNations LeagueEredivisieEuropa Conference LeagueDurand CupSaff ChampionshipIntercontinental CupAfc Asian CupHero Super Cup 2023Isl 2022 232022 World CupFifa U 17 Womens World CupSantosh TrophyCommunity ShieldLeague TwoDurand Cup 2022Liga Nos2022 World Cup QualifiersWorld Cup 2002Isl 2021 22Fantasy Premier LeagueI League 2021 22Austrian BundesligaFifa World Cup 2022Africa Cup Of NationsEuropean Super League2022 Afc Womens Asian CupSuper LeagueAfc Womens Asian Cup2022 Afc U 23 Asian CupU 23 Afc Asian Cup2021 Saff CupWorld Cup 2018International FriendliesIsl 2020 212021 Durand CupPremier Futsal LeagueIsl 2021Super LigOlympicsTokyo Olympics 2020Fifa World Cup 20182021 Tokyo Olympics2020 OlympicsSerie BEuro 2016Ligue 2Copa Libertadores2021 Afc Champions LeagueAsian Games2019 Asian CupFifa Under 17 World CupSegunda DivisionSaff 2018Coupe De La Ligue
Players
Harry KaneJude BellinghamErling HaalandNeymarJulian NagelsmannJurgen KloppMarcus RashfordKylian MbappeRobert LewandowskiCristiano RonaldoRomelu LukakuLionel MessiGabriel MartinelliCasemiroKai HavertzCarlo AncelottiJesse MarschEnzo MarescaJulian AlvarezAlexander IsakSunil ChhetriViktor GyokeresPeleKevin De BruyneLuka ModricDavor SukerAl HilalRaphinhaMarc CucurellaBhaichung BhutiaMartin OdegaardJose MourinhoOusmane DembeleThomas MullerPep GuardiolaGabriel MagalhaesJoao PedroLautaro MartinezHansi FlickRoberto MartinezRodrigo De PaulSir Alex FergusonFederico ValverdeFerran TorresMichael OwenMauricio PochettinoMohamed SalahFlorentino PerezAnthony GordonVinicius JuniorDiego SimeoneFabio ParaticiArne SlotVincent KompanyThomas TuchelPhil FodenNicolas OtamendiJoan LaportaWayne RooneyTrent Alexander ArnoldFabrizio RomanoLionel ScaloniGianluigi DonnarumaRonald KoemanPedriLothar MatthausFabio CapelloLuis SuarezRonaldinhoRonaldo NazarioKarim BenzemaJames RodriguezRuben NevesAngel Di MariaXabi AlonsoOleksandr ZinchenkoAleksandar MitrovicRuben AmorimRyan GravenberchRodrygoNico WilliamsMarc Andre Ter StegenDani OlmoSergio RamosBukayo SakaKarim AdeyemiDusan VlahovicLucas PaquetaUli HoenessIbrahima KonateWilliam SalibaFrank LampardBernardo SilvaAdrien RabiotMassimiliano AllegriJadon SanchoBruno FernandesHarry MaguireIdrissa Gana GueyeThibaut Courtois
Teams
Tournaments
Players
France’s Omission of Mbappé Sparks Criticism from Upamecano

France’s Omission of Mbappé Sparks Criticism from Upamecano

  • news
  • football
Jérome Boateng joins Olympique Lyon on free-transfer after leaving Bayern Munich

Jérome Boateng joins Olympique Lyon on free-transfer after leaving Bayern Munich

  • news
  • football
Bayern Munich’s Dayot Upamecano pulls out of France squad after thigh injury

Bayern Munich’s Dayot Upamecano pulls out of France squad after thigh injury

  • news
  • football
Bayern Munich sign Marcel Sabitzer from RB Leipzig with four-year-deal in place

Bayern Munich sign Marcel Sabitzer from RB Leipzig with four-year-deal in place

  • news
  • football
Ibrahima Konate has potential to develop into world-class centre-half, gushes Peter Krawietz

Ibrahima Konate has potential to develop into world-class centre-half, gushes Peter Krawietz

  • news
  • football
Reports | Liverpool finalising deal for RB Leipzig defender Ibrahima Konate

Reports | Liverpool finalising deal for RB Leipzig defender Ibrahima Konate

  • news
  • football
Reports | Paris Saint-Germain, Liverpool and Chelsea still keen on a move for David Alaba

Reports | Paris Saint-Germain, Liverpool and Chelsea still keen on a move for David Alaba

  • news
  • football
Reports | Chelsea, Liverpool and Manchester United to fight it out for Ibrahima Konate

Reports | Chelsea, Liverpool and Manchester United to fight it out for Ibrahima Konate

  • news
  • football
We are happy to extend Niklas Sule’s contract but only under right conditions, reveals Karl-Heinz Rummenigge

We are happy to extend Niklas Sule’s contract but only under right conditions, reveals Karl-Heinz Rummenigge

  • news
  • football
Bayern Munich are very happy about move for Dayot Upamecano, confirms Hasan Salihamidzic

Bayern Munich are very happy about move for Dayot Upamecano, confirms Hasan Salihamidzic

  • news
  • football
Reports | No clear front-runner for RB Leipzig’s Dayot Upamecano over summer move

Reports | No clear front-runner for RB Leipzig’s Dayot Upamecano over summer move

  • news
  • football
RB Leipzig are not yet top European club but that is our goal, proclaims Oliver Mintzlaff

RB Leipzig are not yet top European club but that is our goal, proclaims Oliver Mintzlaff

  • news
  • football
Reports | Manchester United looking to make a move next summer for Dayot Upamecano

Reports | Manchester United looking to make a move next summer for Dayot Upamecano

  • news
  • football
Reports | Liverpool and Manchester United to battle it out for Dayot Upamecano

Reports | Liverpool and Manchester United to battle it out for Dayot Upamecano

  • news
  • football
Dayot Upamecano will not be leaving RB Leipzig this summer, asserts Julian Naglesmann

Dayot Upamecano will not be leaving RB Leipzig this summer, asserts Julian Naglesmann

  • news
  • football
Reports | Jose Gimenez on Liverpool’s three man shortlist to replace Dejan Lovren

Reports | Jose Gimenez on Liverpool’s three man shortlist to replace Dejan Lovren

  • news
  • football
Reports | Chelsea eye moves for Dayot Upamecano and Ben Chilwell next summer

Reports | Chelsea eye moves for Dayot Upamecano and Ben Chilwell next summer

  • news
  • football
Arsenal need to sign Nathan Ake before Chelsea, advocates Stewart Robson

Arsenal need to sign Nathan Ake before Chelsea, advocates Stewart Robson

  • news
  • football
Reports | Arsenal to join January battle for Nathan Ake

Reports | Arsenal to join January battle for Nathan Ake

  • news
  • football
Report | Dayot Upamecano on Arsenal’s radar once again

Report | Dayot Upamecano on Arsenal’s radar once again

  • news
  • football
Reports | Arsenal eyeing cut-price move for Dayot Upamecano next summer

Reports | Arsenal eyeing cut-price move for Dayot Upamecano next summer

  • news
  • football