Dean Smith News

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Players
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Players
Really important we hit ground running but players have been fantastic, proclaims Steven Gerrard

Really important we hit ground running but players have been fantastic, proclaims Steven Gerrard

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  • football
John Terry set to make Chelsea return as academy coaching consultant

John Terry set to make Chelsea return as academy coaching consultant

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Think Steven Gerrard will be a future Liverpool manager, admits Jurgen Klopp

Think Steven Gerrard will be a future Liverpool manager, admits Jurgen Klopp

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  • football
Really happy for Steven Gerrard to be honest, reveals Jurgen Klopp

Really happy for Steven Gerrard to be honest, reveals Jurgen Klopp

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  • football
I think Aston Villa sells itself, reveals Steven Gerrard

I think Aston Villa sells itself, reveals Steven Gerrard

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Norwich City appoints Dean Smith as new head coach

Norwich City appoints Dean Smith as new head coach

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Steven Gerrard succeeds Dean Smith as new Aston Villa manager

Steven Gerrard succeeds Dean Smith as new Aston Villa manager

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Reports | Steven Gerrard set to be appointed as next Aston Villa manager

Reports | Steven Gerrard set to be appointed as next Aston Villa manager

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Reports | Aston Villa looking at Steven Gerrard and Ralph Hassenhuttl as Dean Smith’s replacement

Reports | Aston Villa looking at Steven Gerrard and Ralph Hassenhuttl as Dean Smith’s replacement

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Aston Villa sack manager Dean Smith following poor start to 2021/22 season

Aston Villa sack manager Dean Smith following poor start to 2021/22 season

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Jack Grealish is 100% fit for postponed Euro 2020, proclaims Dean Smith

Jack Grealish is 100% fit for postponed Euro 2020, proclaims Dean Smith

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Reports | Premier League wide boycott of social media to be discussed at next meeting

Reports | Premier League wide boycott of social media to be discussed at next meeting

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Premier League confirm that Aston Villa v Everton has been postponed after COVID-19 outbreak

Premier League confirm that Aston Villa v Everton has been postponed after COVID-19 outbreak

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Reports | Aston Villa's clash against Everton in doubt with Bodymoor Heath training ground still closed

Reports | Aston Villa's clash against Everton in doubt with Bodymoor Heath training ground still closed

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Reports | Aston Villa set to field youth players against Liverpool in FA Cup tie

Reports | Aston Villa set to field youth players against Liverpool in FA Cup tie

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Aston Villa close Bodymoor Heath training ground after COVID-19 outbreak

Aston Villa close Bodymoor Heath training ground after COVID-19 outbreak

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Jack Grealish is playing wonderful football at another level, proclaims Dean Smith

Jack Grealish is playing wonderful football at another level, proclaims Dean Smith

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Reports | Manchester City to make a move for Aston Villa’s Jack Grealish next summer

Reports | Manchester City to make a move for Aston Villa’s Jack Grealish next summer

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Aston Villa don’t have Tom Cruise but I believe we can stay up, claims Dean Smith

Aston Villa don’t have Tom Cruise but I believe we can stay up, claims Dean Smith

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Premier League Preview: Nothing is stopping Manchester City, Liverpool or Chelsea from winning

Premier League Preview: Nothing is stopping Manchester City, Liverpool or Chelsea from winning

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I’m footballer but I’m also human and we all make mistakes, admits Jack Grealish

I’m footballer but I’m also human and we all make mistakes, admits Jack Grealish

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