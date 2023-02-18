Jeje Lalpekhlua News

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ISL 2020-21 | Why we should not expect too much from SC East Bengal this season

ISL 2020-21 | Why we should not expect too much from SC East Bengal this season

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  • football
MFA seeks clarification on why Jeje Lalpekhlua was overlooked for Arjuna Award

MFA seeks clarification on why Jeje Lalpekhlua was overlooked for Arjuna Award

  • news
  • football
Players should make most of the opportunities provided by the ISL, claims Jeje Lalpekhlua

Players should make most of the opportunities provided by the ISL, claims Jeje Lalpekhlua

  • news
  • football
There's no one to fill in Sunil Chhetri's shoes after he retires, asserts Bhaichung Bhutia

There's no one to fill in Sunil Chhetri's shoes after he retires, asserts Bhaichung Bhutia

  • news
  • football
Mizoram footballers organize PUBG event to raise money for deceased Covid-19 volunteer's family

Mizoram footballers organize PUBG event to raise money for deceased Covid-19 volunteer's family

  • news
  • football
Indian strikers have to work harder to play on regular basis, opines Jeje Lalpekhlua

Indian strikers have to work harder to play on regular basis, opines Jeje Lalpekhlua

  • news
  • football
AFC credits AIFF's charitable contributions during Covid-19 crisis

AFC credits AIFF's charitable contributions during Covid-19 crisis

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  • football
Satisfied to play minor role during pandemic stress, asserts Jeje Lalpekhlua

Satisfied to play minor role during pandemic stress, asserts Jeje Lalpekhlua

  • news
  • football
ISL 2019-20 | I am responsible for my team and making sure that we get points, says John Gregory

ISL 2019-20 | I am responsible for my team and making sure that we get points, says John Gregory

  • news
  • football
Excited to be back after knee surgery, elates Jeje Lalpekhlua

Excited to be back after knee surgery, elates Jeje Lalpekhlua

  • news
  • football
Understanding between Rafael Crivellaro and Anirudh Thapa brilliant, reveals John Gregory

Understanding between Rafael Crivellaro and Anirudh Thapa brilliant, reveals John Gregory

  • news
  • football
Intercontinental Cup 2019 | Might lose Sandesh Jhingan for 4-5 weeks, says Igor Stimac

Intercontinental Cup 2019 | Might lose Sandesh Jhingan for 4-5 weeks, says Igor Stimac

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  • football
Subrata Pal believes India’s forward line is in good hands

Subrata Pal believes India’s forward line is in good hands

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  • football
First tournament will be a little difficult for Igor Stimac, believes Sunil Chhetri

First tournament will be a little difficult for Igor Stimac, believes Sunil Chhetri

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  • football
AFC Cup | Chennaiyin FC registers 1-0 victory against Abahani Dhaka

AFC Cup | Chennaiyin FC registers 1-0 victory against Abahani Dhaka

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AFC Cup 2019 | Minerva Punjab-Chennaiyin FC game ends in a stalemate

AFC Cup 2019 | Minerva Punjab-Chennaiyin FC game ends in a stalemate

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  • football
Jeje Lalpekhlua fires Chennaiyin FC to AFC Cup group stage

Jeje Lalpekhlua fires Chennaiyin FC to AFC Cup group stage

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ISL 2019 | What clicked and what didn’t – Chennaiyin FC

ISL 2019 | What clicked and what didn’t – Chennaiyin FC

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AFC Cup | Dhanpal Ganesh back in Chennaiyin FC for qualifying playoff

AFC Cup | Dhanpal Ganesh back in Chennaiyin FC for qualifying playoff

  • news
  • football
ISL 2019 | It’s not a calamity to lose one game, claims Carles Cuadrat

ISL 2019 | It’s not a calamity to lose one game, claims Carles Cuadrat

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  • football
We gave our 100 per cent in every match, asserts Jeje Lalpekhlua

We gave our 100 per cent in every match, asserts Jeje Lalpekhlua

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AFC Asian Cup | Anas Edathodika announces retirement from International football

AFC Asian Cup | Anas Edathodika announces retirement from International football

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AFC Asian Cup 2019 | India players rated and slated from their 2-0 loss to UAE

AFC Asian Cup 2019 | India players rated and slated from their 2-0 loss to UAE

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AFC Asian Cup | Pritam Kotal confident about India's plans against very good side UAE

AFC Asian Cup | Pritam Kotal confident about India's plans against very good side UAE

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AFC Asian Cup | Thailand win is a massive confidence boost for us, claims Jeje Lalpekhlua

AFC Asian Cup | Thailand win is a massive confidence boost for us, claims Jeje Lalpekhlua

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AFC Asian Cup 2019 | Indian players rated and slated from their dominating 4-1 win over Thailand

AFC Asian Cup 2019 | Indian players rated and slated from their dominating 4-1 win over Thailand

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AFC Asian Cup | We will try to win every match that we play, states Stephen Constantine

AFC Asian Cup | We will try to win every match that we play, states Stephen Constantine

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