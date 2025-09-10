Philippe Coutinho News

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Players
Think realistically Aston Villa should be minimum in top half next season, claims Steven Gerrard

Think realistically Aston Villa should be minimum in top half next season, claims Steven Gerrard

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  • football
Reports | Newcastle United join Aston Villa in race to sign Philippe Coutinho next summer

Reports | Newcastle United join Aston Villa in race to sign Philippe Coutinho next summer

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Fantasy Premier League 2021/22 | Utilizing your wildcard in optimal fashion

Fantasy Premier League 2021/22 | Utilizing your wildcard in optimal fashion

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  • football
Doesn’t make sense to make any decisions now on Philippe Coutinho, claims Steven Gerrard

Doesn’t make sense to make any decisions now on Philippe Coutinho, claims Steven Gerrard

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  • football
Need to build around Philippe Coutinho if we want to get to where we want to be, claims Steven Gerrard

Need to build around Philippe Coutinho if we want to get to where we want to be, claims Steven Gerrard

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  • football
Philippe Coutinho is a top player who has shown quality his whole career, reveals Emi Buendia

Philippe Coutinho is a top player who has shown quality his whole career, reveals Emi Buendia

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  • football
Aston Villa to sign Philippe Coutinho on loan from Barcelona

Aston Villa to sign Philippe Coutinho on loan from Barcelona

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  • football
I've' got nothing but positive things to say about Philippe Coutinho, reveals Steven Gerrard

I've' got nothing but positive things to say about Philippe Coutinho, reveals Steven Gerrard

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Reports | Liverpool, Aston Villa and Everton keen on bring Philippe Coutinho to England

Reports | Liverpool, Aston Villa and Everton keen on bring Philippe Coutinho to England

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Reports | Manchester United keen on signing Frenkie De Jong from Barcelona

Reports | Manchester United keen on signing Frenkie De Jong from Barcelona

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  • football
Want to succeed and be best Philippe I can be, admits Philippe Coutinho

Want to succeed and be best Philippe I can be, admits Philippe Coutinho

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  • football
Do count on Philippe Coutinho because he’s great player, claims Ronald Koeman

Do count on Philippe Coutinho because he’s great player, claims Ronald Koeman

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Reports | Philippe Coutinho attracting attention from AC Milan, Leicester City and Inter Milan

Reports | Philippe Coutinho attracting attention from AC Milan, Leicester City and Inter Milan

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Reports | Arsenal and Barcelona in talks over Matteo Guendouzi and Philippe Coutinho swap deal

Reports | Arsenal and Barcelona in talks over Matteo Guendouzi and Philippe Coutinho swap deal

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Philippe Coutinho wants to come back to Premier League at some point, claims Kia Joorabchian

Philippe Coutinho wants to come back to Premier League at some point, claims Kia Joorabchian

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Neither Ivan Rakitic or Philippe Coutinho have asked to leave Barcelona, admits Quique Setien

Neither Ivan Rakitic or Philippe Coutinho have asked to leave Barcelona, admits Quique Setien

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  • football
Philippe Coutinho loves Premier League and would love to come back, confesses Kia Joorabchian

Philippe Coutinho loves Premier League and would love to come back, confesses Kia Joorabchian

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Reports | Barcelona to sacrifice Antoine Greizmann for Neymar and Lautaro Martinez

Reports | Barcelona to sacrifice Antoine Greizmann for Neymar and Lautaro Martinez

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Philippe Coutinho needs the right team to help transform his career, admits Rio Ferdinand

Philippe Coutinho needs the right team to help transform his career, admits Rio Ferdinand

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Reports | Barcelona to put Antoine Griezmann up for sale at €100 million

Reports | Barcelona to put Antoine Griezmann up for sale at €100 million

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Reports | Four Premier League sides in race for Barcelona's Phillipe Coutinho

Reports | Four Premier League sides in race for Barcelona's Phillipe Coutinho

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Reports | Bayern Munich want Leroy Sane and Kai Havertz in January

Reports | Bayern Munich want Leroy Sane and Kai Havertz in January

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  • football
Barcelona loan out Philippe Coutinho to Bayern Munich

Barcelona loan out Philippe Coutinho to Bayern Munich

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Reports | PSG want Ousmane Dembele and Philippe Coutinho in exchange for Neymar

Reports | PSG want Ousmane Dembele and Philippe Coutinho in exchange for Neymar

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Reports | Philippe Coutinho destined to leave Barcelona this summer

Reports | Philippe Coutinho destined to leave Barcelona this summer

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Philippe Coutinho is with Barcelona, confirms Ernesto Valverde

Philippe Coutinho is with Barcelona, confirms Ernesto Valverde

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Reports | Bayern Munich eyeing a mega move for Philippe Coutinho

Reports | Bayern Munich eyeing a mega move for Philippe Coutinho

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