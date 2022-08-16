Praful Patel News

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Players
Praful Patel writes to FIFA President Gianni Infantino requesting not to ban India

Praful Patel writes to FIFA President Gianni Infantino requesting not to ban India

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Praful Patel's term as president of the AIFF comes to an end

Praful Patel's term as president of the AIFF comes to an end

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AIFF to grant Covid-19 solidarity fund of 3 crore to all state associations

AIFF to grant Covid-19 solidarity fund of 3 crore to all state associations

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AIFF becomes first NSF to launch Masters Programme

AIFF becomes first NSF to launch Masters Programme

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Reports | Croatia ready to host India's training camp ahead of World Cup Qualifiers

Reports | Croatia ready to host India's training camp ahead of World Cup Qualifiers

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FIFA U17 Women's World Cup to be held in February - March 2021

FIFA U17 Women's World Cup to be held in February - March 2021

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Praful Patel's tenure as AIFF President extended

Praful Patel's tenure as AIFF President extended

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Will consider running for AIFF President post in future, states Bhaichung Bhutia

Will consider running for AIFF President post in future, states Bhaichung Bhutia

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How will you integrate a 2 cr spending football club with 40 cr, asks Praful Patel

How will you integrate a 2 cr spending football club with 40 cr, asks Praful Patel

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We don’t have luxury of money or government’s unstinted support, says Praful Patel

We don’t have luxury of money or government’s unstinted support, says Praful Patel

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FIFA sends letter to AIFF, seeks update on league structure

FIFA sends letter to AIFF, seeks update on league structure

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Trying to find solution and not victimize clubs, says Praful Patel

Trying to find solution and not victimize clubs, says Praful Patel

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Praful Patel heaps praise on India women’s football team ahead of AFC Asian Cup

Praful Patel heaps praise on India women’s football team ahead of AFC Asian Cup

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I-League clubs propose a 10-point roadmap to AIFF to consider

I-League clubs propose a 10-point roadmap to AIFF to consider

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I-League clubs accept most AIFF demands but want ACL spot

I-League clubs accept most AIFF demands but want ACL spot

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I-League clubs thank AIFF president Praful Patel for meeting them

I-League clubs thank AIFF president Praful Patel for meeting them

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ISL to run hand in hand with I-League next season, says Praful Patel

ISL to run hand in hand with I-League next season, says Praful Patel

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Reports : ISL to get AFC Champions League slot while I-League go down to AFC Cup

Reports : ISL to get AFC Champions League slot while I-League go down to AFC Cup

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Report : Praful Patel to meet infuriated I-League clubs on July 2 or 3

Report : Praful Patel to meet infuriated I-League clubs on July 2 or 3

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Chennai City FC asks for an invitation from AIFF in Executive Committee meeting

Chennai City FC asks for an invitation from AIFF in Executive Committee meeting

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AIFF asks I-League clubs not to jump the gun after they threaten to go to court

AIFF asks I-League clubs not to jump the gun after they threaten to go to court

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AIFF’s disciplinary committee slaps five I-League clubs with a fine of 10 lakhs

AIFF’s disciplinary committee slaps five I-League clubs with a fine of 10 lakhs

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AIFF officially confirms Igor Stimac’s appointment as national team coach

AIFF officially confirms Igor Stimac’s appointment as national team coach

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AIFF President’s meeting with I-League clubs postponed

AIFF President’s meeting with I-League clubs postponed

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AIFF committee meeting to discuss age fraud, match-fixing allegations and I-League clubs’ protest

AIFF committee meeting to discuss age fraud, match-fixing allegations and I-League clubs’ protest

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Will appoint national coach by end of this month, says Praful Patel

Will appoint national coach by end of this month, says Praful Patel

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Ranjit Bajaj : 350 people including players and staff to lose livelihood if Minerva Punjab closes

Ranjit Bajaj : 350 people including players and staff to lose livelihood if Minerva Punjab closes

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