Stephen Constantine News

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Teams
Tournaments
Players
Stephen Constantine keeping doors open for Indian Super League offers

Stephen Constantine keeping doors open for Indian Super League offers

  • news
  • football
Poor attitude of foreign footballers in ISL have made Indian footballers suffer, claims Stephen Constantine

Poor attitude of foreign footballers in ISL have made Indian footballers suffer, claims Stephen Constantine

  • news
  • football
Cannot let non-selection affect my performance, says Rahul Bheke

Cannot let non-selection affect my performance, says Rahul Bheke

  • news
  • football
King’s Cup | I had a gut feeling that a call may happen, says Adil Khan

King’s Cup | I had a gut feeling that a call may happen, says Adil Khan

  • news
  • football
First tournament will be a little difficult for Igor Stimac, believes Sunil Chhetri

First tournament will be a little difficult for Igor Stimac, believes Sunil Chhetri

  • news
  • football
India at King’s Cup 2019 | Know Your Opponent - Curacao

India at King’s Cup 2019 | Know Your Opponent - Curacao

  • feature
  • football
Intercontinental Cup 2019 | India to play Syria, North Korea and Tajikistan

Intercontinental Cup 2019 | India to play Syria, North Korea and Tajikistan

  • news
  • football
India’s Next Gaffer | Under the scanner – Sven-Goran Eriksson

India’s Next Gaffer | Under the scanner – Sven-Goran Eriksson

  • feature
  • football
AIFF should go one or two level higher in recruiting foreign coach, says Jo Paul Ancheri

AIFF should go one or two level higher in recruiting foreign coach, says Jo Paul Ancheri

  • news
  • football
We are not particularly looking for big names to appoint next coach, says AIFF official

We are not particularly looking for big names to appoint next coach, says AIFF official

  • news
  • football
Albert Roca among 40 applicants for position of India’s football coach : Reports

Albert Roca among 40 applicants for position of India’s football coach : Reports

  • news
  • football
No plan to appoint new head coach before April-May, reveals AIFF secretary Kushal Das

No plan to appoint new head coach before April-May, reveals AIFF secretary Kushal Das

  • news
  • football
Football | Man with a vision for Indian football would be ideal person as coach, says Kushal Das

Football | Man with a vision for Indian football would be ideal person as coach, says Kushal Das

  • news
  • football
We should have reached the next round in the Asian Cup, says Gurpreet Singh Sandhu

We should have reached the next round in the Asian Cup, says Gurpreet Singh Sandhu

  • news
  • football
Dhanpal Ganesh rues missing the AFC Asian Cup

Dhanpal Ganesh rues missing the AFC Asian Cup

  • news
  • football
Defensive approach against Bahrain went against us, asserts Anirudh Thapa

Defensive approach against Bahrain went against us, asserts Anirudh Thapa

  • news
  • football
AFC Asian Cup | Stephen Constantine resigns as coach after Bahrain defeat

AFC Asian Cup | Stephen Constantine resigns as coach after Bahrain defeat

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  • football
AFC Asian Cup 2019 | Qualification Scenarios : Every possible way India can qualify for the knockouts

AFC Asian Cup 2019 | Qualification Scenarios : Every possible way India can qualify for the knockouts

  • feature
  • football
AFC Asian Cup | Football is the new cricket now, claims Stephen Constantine

AFC Asian Cup | Football is the new cricket now, claims Stephen Constantine

  • news
  • football
AFC Asian Cup | Nobody believed we will win but we did it in our first match, asserts Stephen Constantine

AFC Asian Cup | Nobody believed we will win but we did it in our first match, asserts Stephen Constantine

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  • football
AFC Asian Cup | Thailand win is a massive confidence boost for us, claims Jeje Lalpekhlua

AFC Asian Cup | Thailand win is a massive confidence boost for us, claims Jeje Lalpekhlua

  • news
  • football
AFC Asian Cup | Our focus on next game against UAE, says Stephen Constantine

AFC Asian Cup | Our focus on next game against UAE, says Stephen Constantine

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  • football
AFC Asian Cup | We will try to win every match that we play, states Stephen Constantine

AFC Asian Cup | We will try to win every match that we play, states Stephen Constantine

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  • football
AFC Asian Cup | Pressure will be on us to perform, claims Sandesh Jhingan

AFC Asian Cup | Pressure will be on us to perform, claims Sandesh Jhingan

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  • football
AFC Asian Cup | Nice thing that Gurpreet Sandhu and Sandesh Jhingan have stepped up, asserts Chhetri

AFC Asian Cup | Nice thing that Gurpreet Sandhu and Sandesh Jhingan have stepped up, asserts Chhetri

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  • football
AFC Asian Cup | Not interested in players’ ages, but their abilities, says Stephen Constantine

AFC Asian Cup | Not interested in players’ ages, but their abilities, says Stephen Constantine

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  • football
India play out intense 0-0 draw against Oman behind closed doors

India play out intense 0-0 draw against Oman behind closed doors

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