Thiago Silva News

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Neymar Leads Protest Against Artificial Turf in Brazilian Football

Neymar Leads Protest Against Artificial Turf in Brazilian Football

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If Neymar is leaving PSG he has to come to Chelsea, proclaims Thiago Silva

If Neymar is leaving PSG he has to come to Chelsea, proclaims Thiago Silva

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To see Harry Kane's goal being disallowed in England was incredible, proclaims Antonio Conte

To see Harry Kane's goal being disallowed in England was incredible, proclaims Antonio Conte

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Thiago Silva signs contract extension until end of 2022/23 season with Chelsea

Thiago Silva signs contract extension until end of 2022/23 season with Chelsea

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Reports | Barcelona and Atletico Madrid to battle it out for Cesar Azpilicueta next summer

Reports | Barcelona and Atletico Madrid to battle it out for Cesar Azpilicueta next summer

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Reports | Chelsea and Thiago Silva in talks to extend contract beyond current season

Reports | Chelsea and Thiago Silva in talks to extend contract beyond current season

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Andreas Christensen can be top defender and hopefully he will, reveals Thomas Tuchel

Andreas Christensen can be top defender and hopefully he will, reveals Thomas Tuchel

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Reports | Chelsea preparing €120 million bid for Juventus defender Matthijs de Ligt

Reports | Chelsea preparing €120 million bid for Juventus defender Matthijs de Ligt

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Thomas Tuchel was not happy with our performance at half-time, reveals Cesar Azpilicueta

Thomas Tuchel was not happy with our performance at half-time, reveals Cesar Azpilicueta

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Have nothing against Sergio Ramos but PSG could have done something for me, admits Thiago Silva

Have nothing against Sergio Ramos but PSG could have done something for me, admits Thiago Silva

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Reports | Chelsea open talks with Sevilla over move for Jules Kounde

Reports | Chelsea open talks with Sevilla over move for Jules Kounde

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Don’t understand what has gone wrong at Chelsea, we need to work harder, admits Thiago Silva

Don’t understand what has gone wrong at Chelsea, we need to work harder, admits Thiago Silva

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Thiago Silva is amongst the best defenders in league but we need more, admits Frank Lampard

Thiago Silva is amongst the best defenders in league but we need more, admits Frank Lampard

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Did not like the way PSG handled my or Edinson Cavani's departures, claims Thiago Silva

Did not like the way PSG handled my or Edinson Cavani's departures, claims Thiago Silva

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New Chelsea challenge will be really good for me, claims Thiago Silva

New Chelsea challenge will be really good for me, claims Thiago Silva

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2020/21 Premier League Previews | Chelsea, Frank Lampard and their big money moves for the title

2020/21 Premier League Previews | Chelsea, Frank Lampard and their big money moves for the title

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Chelsea rope in Kai Havertz on five-year deal from Bayer Leverkusen

Chelsea rope in Kai Havertz on five-year deal from Bayer Leverkusen

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Chelsea sign former Paris Saint-Germain captain Thiago Silva on a one-year deal

Chelsea sign former Paris Saint-Germain captain Thiago Silva on a one-year deal

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Confident that Thiago Silva will do great job with Chelsea, proclaims Rivaldo

Confident that Thiago Silva will do great job with Chelsea, proclaims Rivaldo

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Lionel Messi is 'very welcome' at PSG but 'Mr Barcelona' unlikely to move, states Thomas Tuchel

Lionel Messi is 'very welcome' at PSG but 'Mr Barcelona' unlikely to move, states Thomas Tuchel

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Reports | Chelsea inching closer towards £50 million move for Leicester City’s Ben Chilwell

Reports | Chelsea inching closer towards £50 million move for Leicester City’s Ben Chilwell

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My future at PSG will be discussed after the Champions League final, implies Thiago Silva

My future at PSG will be discussed after the Champions League final, implies Thiago Silva

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Reports | Chelsea considering move for PSG free-agent Thiago Silva

Reports | Chelsea considering move for PSG free-agent Thiago Silva

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