Udanta Singh News

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Our target has been to qualify for the 2023 AFC Asian Cup, reveals Igor Stimac

Our target has been to qualify for the 2023 AFC Asian Cup, reveals Igor Stimac

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  • football
ISL 2020-21 | Odisha FC have quality and mental strength to win matches, claims Carles Cuadrat

ISL 2020-21 | Odisha FC have quality and mental strength to win matches, claims Carles Cuadrat

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  • football
Sunil Chhetri has mentored me from the first day, reveals Udanta Singh

Sunil Chhetri has mentored me from the first day, reveals Udanta Singh

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ISL 2019-20 | Bengaluru begin New Year with potential cracker against Goa

ISL 2019-20 | Bengaluru begin New Year with potential cracker against Goa

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FIFA World Cup Qualifiers | The huge misconception brewing over Indian football

FIFA World Cup Qualifiers | The huge misconception brewing over Indian football

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FIFA World Cup Qualifiers | Igor Stimac announces 26-member squad, Dheeraj Singh Moirangthem earns first call-up

FIFA World Cup Qualifiers | Igor Stimac announces 26-member squad, Dheeraj Singh Moirangthem earns first call-up

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  • football
We deserved to win against FC Goa, claims Bengaluru FC coach Carlos Cuadrat

We deserved to win against FC Goa, claims Bengaluru FC coach Carlos Cuadrat

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ISL 2019-20 | It was difficult match against tough opposition, says Sergio Lobera

ISL 2019-20 | It was difficult match against tough opposition, says Sergio Lobera

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ISL 2019 | Important thing is getting more chances to play, admits Brandon Fernandes

ISL 2019 | Important thing is getting more chances to play, admits Brandon Fernandes

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ISL 2019-20 | Everything you saw on pitch was worked on before, says Robert Jarni

ISL 2019-20 | Everything you saw on pitch was worked on before, says Robert Jarni

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FIFA 2022 WC Qualifier | Know Your Opponent – Bangladesh

FIFA 2022 WC Qualifier | Know Your Opponent – Bangladesh

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Got into football when my school team needed left-winger, reveals Ashique Kuruniyan

Got into football when my school team needed left-winger, reveals Ashique Kuruniyan

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Love to dribble and sprint, Sahal Abdul Samad gets his inspiration from Lionel Messi

Love to dribble and sprint, Sahal Abdul Samad gets his inspiration from Lionel Messi

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India’s disheartening loss to Oman reeks of more erred tactics than individual errors

India’s disheartening loss to Oman reeks of more erred tactics than individual errors

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FIFA World Cup Qualifiers | Know Your Opponent - Oman

FIFA World Cup Qualifiers | Know Your Opponent - Oman

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All the boys look fit and are raring to give their best, claims Udanta Singh

All the boys look fit and are raring to give their best, claims Udanta Singh

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We have been miserable away from home, says Sunil Chhetri

We have been miserable away from home, says Sunil Chhetri

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Intercontinental Cup | Anas Edathodika named on Igor Stimac’s list for preparatory camp

Intercontinental Cup | Anas Edathodika named on Igor Stimac’s list for preparatory camp

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King’s Cup 2019 Preview | India vs Curacao

King’s Cup 2019 Preview | India vs Curacao

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King’s Cup | Nishu Kumar, Jobby Justin released from the camp as Igor Stimac selects 23-man Indian team

King’s Cup | Nishu Kumar, Jobby Justin released from the camp as Igor Stimac selects 23-man Indian team

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Won’t be bogged down if I don’t make final cut, says Micahel Soosairaj

Won’t be bogged down if I don’t make final cut, says Micahel Soosairaj

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First tournament will be a little difficult for Igor Stimac, believes Sunil Chhetri

First tournament will be a little difficult for Igor Stimac, believes Sunil Chhetri

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Win over Thailand in AFC Asian Cup was a statement of our abilities, says Udanta Singh

Win over Thailand in AFC Asian Cup was a statement of our abilities, says Udanta Singh

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India at King’s Cup 2019 | Know Your Opponent - Curacao

India at King’s Cup 2019 | Know Your Opponent - Curacao

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India’s next manager | Under the scanner – Albert Roca

India’s next manager | Under the scanner – Albert Roca

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India’s Next Gaffer | Under the scanner – Sven-Goran Eriksson

India’s Next Gaffer | Under the scanner – Sven-Goran Eriksson

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ISL 2019 | Bengaluru FC take on FC Goa in a game of subtle dualities

ISL 2019 | Bengaluru FC take on FC Goa in a game of subtle dualities

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