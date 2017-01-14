Zico News
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Players
Marc CucurellaHarry KaneKylian MbappeJulian AlvarezErling HaalandMartin OdegaardNeymarLionel MessiJose MourinhoOusmane DembeleRobert LewandowskiThomas MullerCristiano RonaldoMarcus RashfordPep GuardiolaGabriel MagalhaesJoao PedroLautaro MartinezCasemiroHansi FlickRoberto MartinezRodrigo De PaulSir Alex FergusonFederico ValverdeAl HilalFerran TorresMichael OwenMauricio PochettinoMohamed SalahFlorentino PerezJurgen KloppAnthony GordonVinicius JuniorDiego SimeoneFabio ParaticiArne SlotVincent KompanyThomas TuchelPhil FodenNicolas OtamendiJoan LaportaWayne RooneyTrent Alexander ArnoldFabrizio RomanoLionel ScaloniCarlo AncelottiLuka ModricGianluigi DonnarumaRonald KoemanPedriRaphinhaLothar MatthausFabio CapelloLuis SuarezRonaldinhoRonaldo NazarioJude BellinghamKarim BenzemaJames RodriguezRuben NevesAngel Di MariaXabi AlonsoOleksandr ZinchenkoAleksandar MitrovicRuben AmorimRyan GravenberchRodrygoNico WilliamsMarc Andre Ter StegenDani OlmoSergio RamosKarim AdeyemiBukayo SakaDusan VlahovicLucas PaquetaUli HoenessIbrahima KonateWilliam SalibaFrank LampardBernardo SilvaAdrien RabiotMassimiliano AllegriJadon SanchoBruno FernandesHarry MaguireIdrissa Gana GueyeAlexander IsakThibaut CourtoisXavi HernandezViktor GyokeresGianluigi BuffonBen WhiteGabriel MartinelliZlatan IbrahimovicDani CarvajalPeleCarlos BalebaSteven GerrardCallum WilsonRoss Barkley
Teams
Real MadridEngland Football TeamCroatia Football TeamBrazil Football TeamMexico Football TeamBayern MunichFrance Football TeamFc BarcelonaAtletico MadridArgentina Football TeamSl BenficaManchester CityArsenalInter MiamiManchester UnitedPortugal Football TeamReal BetisAl Nassr FcParis Saint GermainWolfsburgLiverpool FcTottenham HotspurJuventusBayer LeverkusenAc MilanNew York City FcUnion BerlinSpain Football TeamChelseaGetafe FcLos Angeles FcValencia FcAfc AjaxAs RomaCrystal PalaceBrentfordBorussia DortmundWest Ham UnitedSunderlandNewcastle UnitedEvertonCoventry CityNottingham ForestLeeds UnitedBrighton And Hove AlbionAthletic BilbaoNapoliEintracht FrankfurtCelticFlamengoAston VillaGalatasarayTorinoSheffield UnitedWrexhamAfc BournemouthFc GoaFulham FcUefaBelgium Football TeamWales Football TeamSevillaIndia Football TeamVillarrealAtalanta BcBurnleyLeicester CityInter MilanNorwich CityOlympique MarseilleRb LeipzigRcd MallorcaQueens Park RangersFenerbahceSouthamptonPoland Football TeamNew York Red BullsSporting CpDerby CountyAs MonacoSenegal Football TeamColombia Football TeamGermany Football TeamMumbai City FcChurchill BrothersBologna FcMiddlesbroughCelta VigoReal SociedadGirona FcWolverhampton WanderersParma CalcioSassuoloDeportivo AlavesShillong LajongDelhi FcGokulam Kerala FCSreenidi DeccanDenmark Football TeamBengaluru Fc
Tournaments
Fifa World Cup 2026FIFABundesligaBallon DorAfc Champions LeagueLa LigaChampions LeagueDfb PokalMlsSaudi Pro LeagueMajor League SoccerSpanish Super CupEnglish Premier LeagueSerie AEFL ChampionshipUefa Nations LeagueWorld CupFa CupGerman CupCarabao CupFifa Club World CupEuropa LeagueCopa AmericaI LeagueCopa Del ReyUefa EuroSuper CupLigue 12022 Fifa World Cup QualifiersEnglish Football League CupChampionshipUefa Europa League2022 Fifa World CupUefa Super CupBangladesh Premier LeagueScottish PremiershipCoppa ItaliaIndian Super LeagueIndian Womens LeagueSpanish LeagueNewells CupWomens Super LeagueNational LeagueLeague OneEFL СhampionshipSouth American World Cup 2026 QualifiersNations LeagueEredivisieEuropa Conference LeagueDurand CupSaff ChampionshipIntercontinental CupAfc Asian CupHero Super Cup 2023Isl 2022 232022 World CupFifa U 17 Womens World CupSantosh TrophyCommunity ShieldLeague TwoDurand Cup 2022Liga Nos2022 World Cup QualifiersWorld Cup 2002Isl 2021 22Fantasy Premier LeagueI League 2021 22Austrian BundesligaFifa World Cup 2022Africa Cup Of NationsEuropean Super League2022 Afc Womens Asian CupSuper LeagueAfc Womens Asian Cup2022 Afc U 23 Asian CupU 23 Afc Asian Cup2021 Saff CupWorld Cup 2018International FriendliesIsl 2020 212021 Durand CupPremier Futsal LeagueIsl 2021Super LigOlympicsTokyo Olympics 2020Fifa World Cup 20182021 Tokyo Olympics2020 OlympicsSerie BEuro 2016Ligue 2Copa Libertadores2021 Afc Champions LeagueAsian Games2019 Asian CupFifa Under 17 World CupSegunda DivisionSaff 2018Coupe De La Ligue
Players
Marc CucurellaHarry KaneKylian MbappeJulian AlvarezErling HaalandMartin OdegaardNeymarLionel MessiJose MourinhoOusmane DembeleRobert LewandowskiThomas MullerCristiano RonaldoMarcus RashfordPep GuardiolaGabriel MagalhaesJoao PedroLautaro MartinezCasemiroHansi FlickRoberto MartinezRodrigo De PaulSir Alex FergusonFederico ValverdeAl HilalFerran TorresMichael OwenMauricio PochettinoMohamed SalahFlorentino PerezJurgen KloppAnthony GordonVinicius JuniorDiego SimeoneFabio ParaticiArne SlotVincent KompanyThomas TuchelPhil FodenNicolas OtamendiJoan LaportaWayne RooneyTrent Alexander ArnoldFabrizio RomanoLionel ScaloniCarlo AncelottiLuka ModricGianluigi DonnarumaRonald KoemanPedriRaphinhaLothar MatthausFabio CapelloLuis SuarezRonaldinhoRonaldo NazarioJude BellinghamKarim BenzemaJames RodriguezRuben NevesAngel Di MariaXabi AlonsoOleksandr ZinchenkoAleksandar MitrovicRuben AmorimRyan GravenberchRodrygoNico WilliamsMarc Andre Ter StegenDani OlmoSergio RamosKarim AdeyemiBukayo SakaDusan VlahovicLucas PaquetaUli HoenessIbrahima KonateWilliam SalibaFrank LampardBernardo SilvaAdrien RabiotMassimiliano AllegriJadon SanchoBruno FernandesHarry MaguireIdrissa Gana GueyeAlexander IsakThibaut CourtoisXavi HernandezViktor GyokeresGianluigi BuffonBen WhiteGabriel MartinelliZlatan IbrahimovicDani CarvajalPeleCarlos BalebaSteven GerrardCallum WilsonRoss Barkley
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