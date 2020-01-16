Atletico De Kolkata News

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Tournaments
Players
ISL 2018 | ATK is a hard team to play with good sensations, says Carles Cuadrat

ISL 2018 | ATK is a hard team to play with good sensations, says Carles Cuadrat

  • news
  • football
ISL 2018 | Is Indian Super League finally on its way up?

ISL 2018 | Is Indian Super League finally on its way up?

  • feature
  • football
ISL 2019 | Is Stephen Coppell the right man for the ATK job after all

ISL 2019 | Is Stephen Coppell the right man for the ATK job after all

  • feature
  • football
ISL 2019 | Red card was a harsh decision, asserts Steve Coppell after NorthEast loss

ISL 2019 | Red card was a harsh decision, asserts Steve Coppell after NorthEast loss

  • news
  • football
Indian Super League | ATK sign Brazilian striker Éverton Santos

Indian Super League | ATK sign Brazilian striker Éverton Santos

  • news
  • football
ISL 2018 | Indian Super League to kick-ff on September 29 with 2016 final replay

ISL 2018 | Indian Super League to kick-ff on September 29 with 2016 final replay

  • news
  • football
Stephen Coppell appointed new ATK coach for fifth season

Stephen Coppell appointed new ATK coach for fifth season

  • news
  • football
ATK sign Manuel Lanzarote and John James Johnson

ATK sign Manuel Lanzarote and John James Johnson

  • news
  • football
Super Cup | FC Goa progress to quarter-finals with comprehensive victory over ATK

Super Cup | FC Goa progress to quarter-finals with comprehensive victory over ATK

  • report
  • football
Ashley Westwood resigns from ATK’s interim coach role

Ashley Westwood resigns from ATK’s interim coach role

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  • football
ISL Analysis | Persistent ATK capitalize on Delhi’s fragile defence

ISL Analysis | Persistent ATK capitalize on Delhi’s fragile defence

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  • football
ISL Analysis | Atletico de Kolkata churn out slim win over beefy Mumbai City FC

ISL Analysis | Atletico de Kolkata churn out slim win over beefy Mumbai City FC

  • feature
  • football
ISL Analysis | Dominating Chennayin FC punishes ATK's sloppy defence

ISL Analysis | Dominating Chennayin FC punishes ATK's sloppy defence

  • feature
  • football
ISL Analysis | Clueless ATK fail to unlock Jamshedpur’s defence

ISL Analysis | Clueless ATK fail to unlock Jamshedpur’s defence

  • feature
  • football
ISL 2017 | Jamshedpur FC and Atletico de Kolkata face off in search of their first victory

ISL 2017 | Jamshedpur FC and Atletico de Kolkata face off in search of their first victory

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  • football
FC Pune beats Atletico de Kolkata 4-1 in their biggest home defeat

FC Pune beats Atletico de Kolkata 4-1 in their biggest home defeat

  • news
  • football
ISL Analysis | A clincal FC Pune thrashes Atletico de Kolkata 4-1

ISL Analysis | A clincal FC Pune thrashes Atletico de Kolkata 4-1

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ISL 2017 | Kerala Blasters and Atletico start season with a stalemate in Kochi

ISL 2017 | Kerala Blasters and Atletico start season with a stalemate in Kochi

  • report
  • football
ISL 2017 Analysis | Kerala and Kolkata draw noisy season opener

ISL 2017 Analysis | Kerala and Kolkata draw noisy season opener

  • feature
  • football
ISL 2017 | ATK take on Kerala Blasters in the ISL opener

ISL 2017 | ATK take on Kerala Blasters in the ISL opener

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  • football
Ian Hume explains how ISL has helped develop football in India

Ian Hume explains how ISL has helped develop football in India

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  • football
Alexandre Guimaraes : ISL is not a tournament anymore, it is a proper league now

Alexandre Guimaraes : ISL is not a tournament anymore, it is a proper league now

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  • football
Indian Super League 2017-18 to kick off in Kolkata and feature 95 games

Indian Super League 2017-18 to kick off in Kolkata and feature 95 games

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  • football
Former Manchester United player Tom Thorpe becomes ATK’s seventh foreign signing

Former Manchester United player Tom Thorpe becomes ATK’s seventh foreign signing

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ISL 2017 | ATK sign Spanish defender Jordi Figueras Montel

ISL 2017 | ATK sign Spanish defender Jordi Figueras Montel

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ISL 2017 | ATK sign Portuguese striker José Egas dos Santos Branco

ISL 2017 | ATK sign Portuguese striker José Egas dos Santos Branco

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ISL 2018 | ATK sign Tottenham Hotspurs legend Robbie Keane

ISL 2018 | ATK sign Tottenham Hotspurs legend Robbie Keane

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