Naveen Ul Haq News

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Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Tournaments
Players
‌WATCH, CPL 2024 | Pollard on his knees after Naveen ul-Haq's mastery lights up zings bails

‌WATCH, CPL 2024 | Pollard on his knees after Naveen ul-Haq's mastery lights up zings bails

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SA vs AFG | Twitter reacts to Naveen ranting at skip Rashid after DRS reluctance lets golden chance slip

SA vs AFG | Twitter reacts to Naveen ranting at skip Rashid after DRS reluctance lets golden chance slip

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‌AUS vs AFG | Twitter reacts to Naveen-ul-Haq’s new ball mastery befuddle scratchy Travis Head

‌AUS vs AFG | Twitter reacts to Naveen-ul-Haq’s new ball mastery befuddle scratchy Travis Head

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AFG vs PNG | Fazalhaq's mastery blended with Gulbadin’s class secured Afghanistan's Super 8 berth with a thumping win over PNG

AFG vs PNG | Fazalhaq's mastery blended with Gulbadin’s class secured Afghanistan's Super 8 berth with a thumping win over PNG

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LSG vs MI | Twitter reacts to Stonis heroics as Lucknow beat Mumbai in low-scoring thriller

LSG vs MI | Twitter reacts to Stonis heroics as Lucknow beat Mumbai in low-scoring thriller

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IPL 2024 | Twitter amazed as Riyan Parag unleashes bold tennis-style shot launching sixer off Naveen-ul-Haq

IPL 2024 | Twitter amazed as Riyan Parag unleashes bold tennis-style shot launching sixer off Naveen-ul-Haq

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AFG vs ENG | Naveen-ul-Haq's absolute jaffa leaves Jos Buttler's wickets in a mess

AFG vs ENG | Naveen-ul-Haq's absolute jaffa leaves Jos Buttler's wickets in a mess

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IND vs AFG | Twitter reacts to Virat Kohli and Naveen-ul-Haq capping off Delhi extravaganza with unexpected hug

IND vs AFG | Twitter reacts to Virat Kohli and Naveen-ul-Haq capping off Delhi extravaganza with unexpected hug

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IND vs AFG | Twitter reacts to Delhi crowd greeting Naveen-ul-Haq with chants of home legend Virat Kohli

IND vs AFG | Twitter reacts to Delhi crowd greeting Naveen-ul-Haq with chants of home legend Virat Kohli

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IPL 2023 | Hearing Virat Kohli chants gives me passion to play well, proclaims Naveen ul-Haq

IPL 2023 | Hearing Virat Kohli chants gives me passion to play well, proclaims Naveen ul-Haq

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IPL 2023 | Hope my brothers hug it out, Harbhajan and other former cricketers have their say on Kohli-Gambhir saga

IPL 2023 | Hope my brothers hug it out, Harbhajan and other former cricketers have their say on Kohli-Gambhir saga

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IPL 2023: BCCI punishes Virat Kohli, Gautam Gambhir, and Naveen-ul-Haq for an ugly fight

IPL 2023: BCCI punishes Virat Kohli, Gautam Gambhir, and Naveen-ul-Haq for an ugly fight

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IPL 2023, LSG vs RCB | Twitter reacts to Lucknow crowd booing star pacer Naveen ul Haq after his altercation with Kohli

IPL 2023, LSG vs RCB | Twitter reacts to Lucknow crowd booing star pacer Naveen ul Haq after his altercation with Kohli

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IPL 2023, LSG vs RCB |Twitter reacts to Kohli and Naveen ul Haq on verge of throwing punches at Ekana

IPL 2023, LSG vs RCB |Twitter reacts to Kohli and Naveen ul Haq on verge of throwing punches at Ekana

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IPL 2023, LSG vs RCB | Twitter trolls umpires as their confusion over DRS turns IPL into gully cricket

IPL 2023, LSG vs RCB | Twitter trolls umpires as their confusion over DRS turns IPL into gully cricket

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ICC World T20 | Twitter reacts to Naveen-ul-Haq inflicting cold-blooded run-out amidst ‘Mankad’ chaos in non-Mankad way

ICC World T20 | Twitter reacts to Naveen-ul-Haq inflicting cold-blooded run-out amidst ‘Mankad’ chaos in non-Mankad way

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ICC World T20 | Twitter reacts to right-handed David Warner getting outfoxed by Naveen-ul-Haq’s trickery

ICC World T20 | Twitter reacts to right-handed David Warner getting outfoxed by Naveen-ul-Haq’s trickery

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T20 World Cup | Asghar Afghan is the best captain Afghanistan has ever produced, says Naveen-ul-Haq

T20 World Cup | Asghar Afghan is the best captain Afghanistan has ever produced, says Naveen-ul-Haq

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Twitter reacts to Mohammad ‘aggressive’ Amir losing his cool and Shahid Afridi giving advice to Naveen-ul-Haq

Twitter reacts to Mohammad ‘aggressive’ Amir losing his cool and Shahid Afridi giving advice to Naveen-ul-Haq

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CPL 2020 | Barbados Tridents vs Guyana Amazon Warriors - Statistical Preview

CPL 2020 | Barbados Tridents vs Guyana Amazon Warriors - Statistical Preview

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