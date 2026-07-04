Follow us
Khan, Zahoor
United Arab Emirates
Wasim, Imad
Pakistan
Rossington, Adam
England
Hamza, Mir
Pollard, Kieron
Trinidad and Tobago
Masood, Shan
Rashid, Adil
Parnell, Wayne
South Africa
Charles, Johnson
Saint Lucia
Khan, Usman
Hosein, Akeal
Shanaka, Dasun
Sri Lanka
Roy, Jason
Hafeez, Mohammad
Smith, Odean
Jamaica
Ahmad, Qais
Afghanistan
Afridi, Shaheen
Qadir, Usman
Riaz, Wahab
Powell, Rovman
Ayub, Saim
Thomas, Devon
Williams, Sean
Zimbabwe
Croospulle, Lasith
Samarakoon, Lahiru
Perera, Thisara
Udana, Isuru
Watson, Shane
Australia
Beaton, RR
Guyana
Rahman, Mustafizur
Bangladesh
Das, Liton
Ahmed, Taskin
Hossain, Shamim
Naib, Gulbadin
Ghani, Usman
Gurbaz, Rahmanullah
Farooqi, Fazalhaq
Khan, Shadab
Islam, Taijul
Hossain, Ebadot
Hales, Alex
Ali, Asif
Taylor, Steven
USA
Shahriar, Munim
Sunny, Arafat
Saifuddin, Mohammad
Mondol, Ripon
Islam, Nazmul
Ankon, Mahidul Islam
Ali, Muktar
Rahman, Sabbir
Hossain, Al-Amin
Hasan, Asif
Hayder, Tanbir
Hasan, Tanzid
Sajib, Saqlain
de Silva, Chaturanga
Islam, Shadman
Islam, Aminul
Sheikh, Mohor
Samarawickreme, Sadheera
Hassan, Saif
Rahman, Taibur
Rahman, Ziaur
Islam, Moinul
Al Mamun, Abdullah
Khan, Sumon
Arafat, Mohammad
Hasan, SM Meherob
Hasan, Raqibul
Shuvo, Suhrawadi
Hossain, Sabbir
Uzzaman, Imran
Rahman Shibli, Md Ashiqur
Emon, Md. lqbal Hossain
Mridha, Maruf
Mithun, Mohammad
Hossain, Delwar
Islam, Shafiul
Rahman, Shamsur
Kapali, Alok
Kuhn, Heino
Karunaratne, Chamika
Tahjibul islam, Gazi Mohammad
Munaweera, Dilshan
Hossain, Monir
Evans, Laurie
Eskinazi, Stevie
Das, Robin
Reece, Luis
Denly, Joe
Blake, Alex
Hamza, Amir
Rasooli, Darwish
Zazai, Hazratullah
Ali, Choudry
Sweden
Shahadat Hossain, Kazi
Akbari, Zubaid
Ranjane, Shubham
India
Ross, Alex
Shehzad, Ahmed
Kotze, JP
Namibia
McCarthy, Andre
Khan, Sohail
Imran, Mohammad
Irfan, Mohammad
Shah, Yasir
Shahnawaz, Dahani
Gunathilaka, Danushka
Habibur, Rahman Sohan
Jashimuddin, Mohammad
Hassan, Riaz
Wright, Luke
Bell, Ian
Cooper, Kevon
Trinidad and tobago
Jayawardene, Mahela
Sri lanka
ten Doeschate, Ryan
Netherlands
Mirza, Mohammad Salman
Rahman, Habibur
Farmanullah
Rahman, Zia Ur
Cremer, Graeme
Ali, Rahmatullah
Ahmed, Tofael
Ullah, Jayed
Hasan Sohag, Mehedi
Shahzad, Mohammad