Dhaka Dominators Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Dhaka Dominators

Khan, Zahoor

United Arab Emirates

Wasim, Imad

Pakistan

Rossington, Adam

England

Hamza, Mir

Pakistan

Pollard, Kieron

Trinidad and Tobago

Masood, Shan

Pakistan

Rashid, Adil

England

Parnell, Wayne

South Africa

Charles, Johnson

Saint Lucia

Khan, Usman

Pakistan

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Roy, Jason

England

Hafeez, Mohammad

Pakistan

Smith, Odean

Jamaica

Ahmad, Qais

Afghanistan

Afridi, Shaheen

Pakistan

Qadir, Usman

Pakistan

Riaz, Wahab

Pakistan

Powell, Rovman

Jamaica

Ayub, Saim

Pakistan

Thomas, Devon

Williams, Sean

Zimbabwe

Croospulle, Lasith

Sri Lanka

Samarakoon, Lahiru

Sri Lanka

Perera, Thisara

Sri Lanka

Udana, Isuru

Sri Lanka

Watson, Shane

Australia

Beaton, RR

Guyana

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Das, Liton

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Hossain, Shamim

Bangladesh

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Ghani, Usman

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Khan, Shadab

Pakistan

Islam, Taijul

Bangladesh

Hossain, Ebadot

Bangladesh

Hales, Alex

England

Ali, Asif

Pakistan

Taylor, Steven

USA

Shahriar, Munim

Bangladesh

Sunny, Arafat

Bangladesh

Saifuddin, Mohammad

Bangladesh

Mondol, Ripon

Bangladesh

Islam, Nazmul

Bangladesh

Ankon, Mahidul Islam

Bangladesh

Ali, Muktar

Bangladesh

Rahman, Sabbir

Bangladesh

Hossain, Al-Amin

Bangladesh

Hasan, Asif

Bangladesh

Hayder, Tanbir

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Sajib, Saqlain

Bangladesh

de Silva, Chaturanga

Sri Lanka

Islam, Shadman

Bangladesh

Islam, Aminul

Bangladesh

Sheikh, Mohor

Bangladesh

Samarawickreme, Sadheera

Sri Lanka

Hassan, Saif

Bangladesh

Rahman, Taibur

Bangladesh

Rahman, Ziaur

Bangladesh

Islam, Moinul

Bangladesh

Al Mamun, Abdullah

Bangladesh

Khan, Sumon

Bangladesh

Arafat, Mohammad

Hasan, SM Meherob

Bangladesh

Hasan, Raqibul

Bangladesh

Shuvo, Suhrawadi

Bangladesh

Hossain, Sabbir

Bangladesh

Uzzaman, Imran

Bangladesh

Rahman Shibli, Md Ashiqur

Bangladesh

Emon, Md. lqbal Hossain

Bangladesh

Mridha, Maruf

Bangladesh

Mithun, Mohammad

Bangladesh

Hossain, Delwar

Bangladesh

Islam, Shafiul

Bangladesh

Rahman, Shamsur

Bangladesh

Kapali, Alok

Bangladesh

Kuhn, Heino

South Africa

Karunaratne, Chamika

Sri Lanka

Tahjibul islam, Gazi Mohammad

Bangladesh

Munaweera, Dilshan

Sri Lanka

Hossain, Monir

Bangladesh

Evans, Laurie

England

Eskinazi, Stevie

England

Das, Robin

England

Reece, Luis

England

Denly, Joe

England

Blake, Alex

England

Hamza, Amir

Afghanistan

Rasooli, Darwish

Afghanistan

Rahman, Ziaur

Afghanistan

Zazai, Hazratullah

Afghanistan

Ali, Choudry

Sweden

Shahadat Hossain, Kazi

Bangladesh

Akbari, Zubaid

Afghanistan

Ranjane, Shubham

India

Ross, Alex

Australia

Shehzad, Ahmed

Pakistan

Kotze, JP

Namibia

McCarthy, Andre

Jamaica

Khan, Sohail

Pakistan

Imran, Mohammad

Pakistan

Irfan, Mohammad

Pakistan

Shah, Yasir

Pakistan

Shahnawaz, Dahani

Pakistan

Gunathilaka, Danushka

Sri Lanka

Habibur, Rahman Sohan

Mithun, Mohammad

Bangladesh

Jashimuddin, Mohammad

Bangladesh

Hassan, Riaz

Afghanistan

Wright, Luke

England

Bell, Ian

England

Cooper, Kevon

Trinidad and tobago

Jayawardene, Mahela

Sri lanka

ten Doeschate, Ryan

Netherlands

Mirza, Mohammad Salman

Pakistan

Rahman, Habibur

Bangladesh

Farmanullah

Afghanistan

Khan, Usman

Pakistan

Rahman, Zia Ur

Cremer, Graeme

Zimbabwe

Ali, Rahmatullah

Bangladesh

Ahmed, Tofael

Ullah, Jayed

Bangladesh

Hasan Sohag, Mehedi

Bangladesh

Shahzad, Mohammad

Afghanistan