T20 Blast, Women Cricket Tournament Players

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T20 Blast, Women

Winfield, Lauren

England

Kalis, Sterre

Netherlands

Khan, Regina Suddahazai Isabella

Italy

Francis, Hannah R

Adams, Gemma

Miles, Natasha

England

Dowse, Ariana

England

Dattani, Naomi

England

Mullan, Daisy

England

Thomas, Olivia

Cranstone, Aylish

England

Cooper, Claudie

England

Blinkhorn-Jones, Madeleine

England

Spence, Jemima

England

Jones, Emma

England

Harman, Nancy

England

Hill, Chloe

England

Trussler, Finty

England

Taylor, Mary

England

Macleod, Alice

England

Horley, Saskia

Australia

Castle, Kelly

England

Hughes, Scarlett

England

Speed, Katherine

England

Langston, Beth

England

Slater, Rachel

Scotland

Dobson, Leah

England

Duckworth, Rebecca

England

Marlow, Emma

England

Scott, Lizzie

England

Woolston, Jessica

England

Holland, Niamh

England

Skelton, Chloe

England

Thomson, Isla

England

Kirk, Michaela

South Africa

Boyce, Georgie

England

Higham, Lucy

England

Groves, Josie

England

Freeborn, Abbey

England

Fackrell, Ria

England

Brewer, Chloe

England

Campbell, Ami

England

Ellis, Bethan

England

Davies, Poppy

England

Patel, Anisha

Russell, Liz

Anderson, Ellie

England

Patel, Izzy

England

Jones, Katie

England

Surenkumar, Amuruthaa

England

Sturge, Megan

England

Lee, Ava Georgina

England

Norgrove, Abigale

England

Chatterji, Priyanaz

Scotland

Lambert, Charlotte

England

Burke, Emily

Nightingale, Ellie M

England

Austin, Meg

England

Watson, Ellen

Scotland

Shaikh, Nayma

Scotland

McColl, Megan

Scotland

Lonsdale, Frances

Knowling-Davies, Rhiannon

Gorham, Sydney

England

Phillips, Charley

England

Geach, Emily

Gammon, Bethan

Thanawala, Prisha

England

Ward, Maddie

England

Tyson, Rebecca

Tulloch, Poppy

Hazell, Jess

Hardwick, Hannah

England

Presland, Alicia Demi

England

Slater, Beth

Thomas, Erin

England

Brett, Phoebe

England

O'Neill, Eve

England

Sproul, Pippa Nancy

Scotland

Barnes, Olivia

Vukusic, Erin

Munday, Amelie

England

Bishop, Megan

Gibb, Daisy

Tyson, Bex

England

Taylor, Millie

Herathge, April Ayesha

Solomon, Bethan

Crofts, Laura

Roff, D'nical Lell

Thatcher, Emma

Colquhoun, Aimee

Bennett, Sophie

Weston, Lucy

Brooker, Rebecca

Whitfield, Holly

Davies, Flora

Abraham, Molly

Sweet, Francesca

Kemp, Amelia

Marriott, Gemma

Sims, Lenny

England

Phillips, Ella

Reid, Mabel

Ascott, Bethany

Carpenter, Emily

Howarth, Bella

Smart, Poppy

Robinson, Bethan

Drinkell, Mary

Butcher, Abby

Gole, Gayatri

England

Patel, Sonali

Wolfe, Katie

England

Porter, Lucy

Dissanayake, Anisha Kulendri

Davis, Hannah

England

Pindoria, Riva

Cambampaty, Rachana

Downer, Artemis

Irving, Georgia

England

Kibler, Olivia

Judge, Layla

Pearson, Sarah

Routledge, Issy

Turner, Lauren

Shaw, Lara

Allen, Natasha

Darlow, Adrianna

Porter, Ella

Andrews, Maria

England

Clarke, Francesca

Couser, Jessica Alice

Gray, Millie

England

Hardwick, Pagan

McCollum, Sophia

McDonald, Caitlin

Parkin, Harriet

Pittman, Megan

Parfitt, Lauren

England

Phillips, Charlotte

Bird, Alice

Ahearne, Megan

Barnard, Chloe

Belcher, Cailin

Bhat, Bhoomika

Cant, Georgina

Daniels, Liv

Halliday, Becca

Hill, Alice

Reddy, Prarthana

Story, Melissa

Willis, Bea

Collis, Izzy

England

Green, Chiara Marisa

King, Rachel

Adams, Mollie

Wilkinson, Phoebe

Harvey, Beth

Western, Lucy

Gentry, Indigo

Buckle, Anna

Joseph, Tia

Lewis, Anna

Curling, Lottie

Doherty, Kali-Ann

England

Champion, Maya

Mullins, Faye

Noakes, Alice

Mullins, Hope

Taylor, Maisie

Gordon, Amy

England

Belt, Megan

England

Hobson, Jodie

England

Kirby, Isobel

England

Singer, Sophie

England

Streets, Coco

England

Bailey, Laura

England

Barnfather, Elsa

England

Bilal, Zeena

England

Bird, Jessica

England

Callaghan, Matilda Crystal

Darlington, Ella

England

Davis, Molly Willow

James, Isabella

England

Jeer, Genevieve

Grant, Alice

England

Poole, Grace

England

Thompson, Emily

England

Wheeler, Amy

Baker, Olivia

Blofield, Jenny

Davies, Gwenan

England

Boycott, Clare

England

Churms, Emily

Bertwhistle, Flora

Samarakoon, Samadhi

United arab emirates

Maund, Amy

Davis, Ruby

England

Beach, Jess

Gillgrass, Bryony

England

Gough, Olivia

Hill, Imogen

Roberts, Charlotte

Beech, Sophie

Brown, Hayley

Phillips, Ellie

Shearn, Anna Mae

Cobb, Katy

Scarborough, Charlotte

England

Clements, Lydia

England

Parfitt, Georgia Louise

Jeanes, Daisy

Jackson, Eve

Thomas, Libby

England

Ellis, Bea

Sharman, Flo

Porter, Gemma

Shahabdeen, Mariam

Janczewski, Megan

Walker, Poppy

Evans, Rose

Reid, Nicole

Phillips, Sara

Westley, Jasmine Ruby

Stanley, Talitha

Rose, Gemma

Pollard, Elicia

England

Love, Amelia

Garton, Holly

Randle-Bissell, Lucy Kate

Patel, Ananya

England

Crosby, Erynn

Dolman, Katie

Sims, Ilenia

Italy

Halliday, Rebecca

Phillips, Charlotte Rose

England

Oliver, Amelia

Callaghan, Tilly

England

Tweats, Ebony Jade

England

Gibbs, Emma

Feast, Daisy

England

Turner, Erica

Baker-Smith, C

Lee, Jeanie

England