Edinson Cavani News

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Cristiano Ronaldo’s arrival upset the dressing room dynamic, claims Gary Neville

Cristiano Ronaldo’s arrival upset the dressing room dynamic, claims Gary Neville

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Marcus Rashford’s temporary blip is no cause for concern

Marcus Rashford’s temporary blip is no cause for concern

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  • football
Edinson Cavani told me he would stay until end of season, reveals Ralf Rangnick

Edinson Cavani told me he would stay until end of season, reveals Ralf Rangnick

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  • football
Told Edinson Cavani that I desperately want him to stay until end of season, reveals Ralf Rangnick

Told Edinson Cavani that I desperately want him to stay until end of season, reveals Ralf Rangnick

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Manchester United have not done a single thing right as a team, reveals Gary Neville

Manchester United have not done a single thing right as a team, reveals Gary Neville

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Reports | Sevilla join race for Edinson Cavani’s signature amidst interest from Barcelona

Reports | Sevilla join race for Edinson Cavani’s signature amidst interest from Barcelona

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It's a team before any individual, proclaims Ole Gunnar Solskjaer

It's a team before any individual, proclaims Ole Gunnar Solskjaer

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Don't see work ethic among Manchester United's talented players, admits Gary Neville

Don't see work ethic among Manchester United's talented players, admits Gary Neville

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Goal is to reach 2022 World Cup and then be able to step aside, reveals Edinson Cavani

Goal is to reach 2022 World Cup and then be able to step aside, reveals Edinson Cavani

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Manchester United players need to feel the taste of success, claims Ole Gunnar Solskjaer

Manchester United players need to feel the taste of success, claims Ole Gunnar Solskjaer

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Edinson Cavani signs one year extension with Manchester United amidst links of move away

Edinson Cavani signs one year extension with Manchester United amidst links of move away

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Reports | Edinson Cavani’s future beyond this season undecided after recent links to Boca Juniors

Reports | Edinson Cavani’s future beyond this season undecided after recent links to Boca Juniors

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Marcus Rashford is not going to be clinical center-forward like Edinson Cavani, asserts Andy Cole

Marcus Rashford is not going to be clinical center-forward like Edinson Cavani, asserts Andy Cole

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Really excited about Edinson Cavani signing for Manchester United, claims Louis Saha

Really excited about Edinson Cavani signing for Manchester United, claims Louis Saha

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Did not like the way PSG handled my or Edinson Cavani's departures, claims Thiago Silva

Did not like the way PSG handled my or Edinson Cavani's departures, claims Thiago Silva

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PSG complete €50 million move for Mauro Icardi from Inter Milan after season loan

PSG complete €50 million move for Mauro Icardi from Inter Milan after season loan

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Reports | PSG and Inter Milan edging closer to €60 million deal for Mauro Icardi

Reports | PSG and Inter Milan edging closer to €60 million deal for Mauro Icardi

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Premier League needs to block Saudi Newcastle deal over piracy, claims Yousef al-Obaidly

Premier League needs to block Saudi Newcastle deal over piracy, claims Yousef al-Obaidly

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Tried to sign both Zlatan Ibrahimovic and Edinson Cavani in January, admits Andrea Radrizzani

Tried to sign both Zlatan Ibrahimovic and Edinson Cavani in January, admits Andrea Radrizzani

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Chelsea are now underdogs for top four, proclaims Frank Lampard

Chelsea are now underdogs for top four, proclaims Frank Lampard

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Reports | Edinson Cavani’s move to Atletico Madrid falls through

Reports | Edinson Cavani’s move to Atletico Madrid falls through

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Reports | Chelsea make inquiries about Dries Mertens

Reports | Chelsea make inquiries about Dries Mertens

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We have the utmost respect for Edinson Cavani, asserts Thomas Tuchel

We have the utmost respect for Edinson Cavani, asserts Thomas Tuchel

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January 20 | European football transfer round-up

January 20 | European football transfer round-up

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Edinson Cavani has asked PSG to let him leave, confirms Leonardo

Edinson Cavani has asked PSG to let him leave, confirms Leonardo

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Reports | Atletico Madrid mull over moves for Paco Alcacer and Alexandre Lacazette

Reports | Atletico Madrid mull over moves for Paco Alcacer and Alexandre Lacazette

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Reports | Atletico Madrid may miss out on Edinson Cavani

Reports | Atletico Madrid may miss out on Edinson Cavani

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