Erling Braut Haaland News

Category links
Teams
Mexico Football TeamEngland Football TeamBrazil Football TeamGermany Football TeamManchester UnitedFc BarcelonaReal MadridBayern MunichSpain Football TeamAustria Football TeamCroatia Football TeamPortugal Football TeamBelgium Football TeamSenegal Football TeamArgentina Football TeamFrance Football TeamManchester CityUsa Football TeamAtletico MadridParis Saint GermainTottenham HotspurQatar Football TeamAl Nassr FcSl BenficaArsenalInter MiamiReal BetisWolfsburgLiverpool FcJuventusBayer LeverkusenAc MilanNew York City FcUnion BerlinChelseaGetafe FcLos Angeles FcValencia FcAfc AjaxAs RomaCrystal PalaceBrentfordBorussia DortmundWest Ham UnitedSunderlandNewcastle UnitedEvertonCoventry CityNottingham ForestLeeds UnitedBrighton And Hove AlbionAthletic BilbaoNapoliCelticEintracht FrankfurtFlamengoAston VillaGalatasarayTorinoSheffield UnitedWrexhamAfc BournemouthFc GoaFulham FcUefaWales Football TeamSevillaIndia Football TeamVillarrealAtalanta BcBurnleyLeicester CityInter MilanNorwich CityOlympique MarseilleRb LeipzigRcd MallorcaQueens Park RangersFenerbahceSouthamptonPoland Football TeamNew York Red BullsSporting CpDerby CountyAs MonacoColombia Football TeamMumbai City FcChurchill BrothersBologna FcMiddlesbroughCelta VigoReal SociedadGirona FcWolverhampton WanderersParma CalcioSassuoloDeportivo AlavesShillong LajongDelhi FcGokulam Kerala FC
Tournaments
Fifa World Cup 2026FIFABundesligaSaudi Pro LeagueBallon DorAfc Champions LeagueLa LigaChampions LeagueDfb PokalMlsMajor League SoccerSpanish Super CupEnglish Premier LeagueSerie AEFL ChampionshipUefa Nations LeagueWorld CupFa CupGerman CupCarabao CupFifa Club World CupEuropa LeagueCopa AmericaI LeagueCopa Del ReyUefa EuroSuper CupLigue 12022 Fifa World Cup QualifiersEnglish Football League CupChampionshipUefa Europa League2022 Fifa World CupUefa Super CupBangladesh Premier LeagueScottish PremiershipCoppa ItaliaIndian Super LeagueIndian Womens LeagueSpanish LeagueNewells CupWomens Super LeagueNational LeagueLeague OneEFL СhampionshipSouth American World Cup 2026 QualifiersNations LeagueEredivisieEuropa Conference LeagueDurand CupSaff ChampionshipIntercontinental CupAfc Asian CupHero Super Cup 2023Isl 2022 232022 World CupFifa U 17 Womens World CupSantosh TrophyCommunity ShieldLeague TwoDurand Cup 2022Liga Nos2022 World Cup QualifiersWorld Cup 2002Isl 2021 22Fantasy Premier LeagueI League 2021 22Austrian BundesligaFifa World Cup 2022Africa Cup Of NationsEuropean Super League2022 Afc Womens Asian CupSuper LeagueAfc Womens Asian Cup2022 Afc U 23 Asian CupU 23 Afc Asian Cup2021 Saff CupWorld Cup 2018International FriendliesIsl 2020 212021 Durand CupPremier Futsal LeagueIsl 2021Super LigOlympicsTokyo Olympics 2020Fifa World Cup 20182021 Tokyo Olympics2020 OlympicsSerie BEuro 2016Ligue 2Copa Libertadores2021 Afc Champions LeagueAsian Games2019 Asian CupFifa Under 17 World CupSegunda DivisionSaff 2018Coupe De La Ligue
Players
Harry KaneJude BellinghamErling HaalandNeymarJulian NagelsmannJurgen KloppMarcus RashfordKylian MbappeRobert LewandowskiCristiano RonaldoRomelu LukakuLionel MessiGabriel MartinelliCasemiroKai HavertzCarlo AncelottiJesse MarschEnzo MarescaJulian AlvarezAlexander IsakSunil ChhetriViktor GyokeresPeleKevin De BruyneLuka ModricDavor SukerAl HilalRaphinhaMarc CucurellaBhaichung BhutiaMartin OdegaardJose MourinhoOusmane DembeleThomas MullerPep GuardiolaGabriel MagalhaesJoao PedroLautaro MartinezHansi FlickRoberto MartinezRodrigo De PaulSir Alex FergusonFederico ValverdeFerran TorresMichael OwenMauricio PochettinoMohamed SalahFlorentino PerezAnthony GordonVinicius JuniorDiego SimeoneFabio ParaticiArne SlotVincent KompanyThomas TuchelPhil FodenNicolas OtamendiJoan LaportaWayne RooneyTrent Alexander ArnoldFabrizio RomanoLionel ScaloniGianluigi DonnarumaRonald KoemanPedriLothar MatthausFabio CapelloLuis SuarezRonaldinhoRonaldo NazarioKarim BenzemaJames RodriguezRuben NevesAngel Di MariaXabi AlonsoOleksandr ZinchenkoAleksandar MitrovicRuben AmorimRyan GravenberchRodrygoNico WilliamsMarc Andre Ter StegenDani OlmoSergio RamosBukayo SakaKarim AdeyemiDusan VlahovicLucas PaquetaUli HoenessIbrahima KonateWilliam SalibaFrank LampardBernardo SilvaAdrien RabiotMassimiliano AllegriJadon SanchoBruno FernandesHarry MaguireIdrissa Gana GueyeThibaut Courtois
Teams
Tournaments
Players
Don’t know when Erling Haaland will be back as he has ligament damage, confirms Pep Guardiola

Don’t know when Erling Haaland will be back as he has ligament damage, confirms Pep Guardiola

  • news
  • football
Not fair for either player to compare Erling Haaland and Darwin Nunez, claims Andy Robertson

Not fair for either player to compare Erling Haaland and Darwin Nunez, claims Andy Robertson

  • news
  • football
We know Erling Haaland’s skills but we were surprised by his mentality, claims Pep Guardiola

We know Erling Haaland’s skills but we were surprised by his mentality, claims Pep Guardiola

  • news
  • football
WATCH | Manchester City blow Manchester United out of the water with four incredible first-half goals

WATCH | Manchester City blow Manchester United out of the water with four incredible first-half goals

  • news
  • football
WATCH | Erling Haaland dumbfounds Borussia Dortmund with outrageous mid-air flick

WATCH | Erling Haaland dumbfounds Borussia Dortmund with outrageous mid-air flick

  • news
  • football
If we rely only on Erling Haaland then we’re not going to win Champions League, asserts Pep Guardiola

If we rely only on Erling Haaland then we’re not going to win Champions League, asserts Pep Guardiola

  • news
  • football
Erling Haaland is phenomenon and he’s got everything to succeed, postulates Tim Sherwood

Erling Haaland is phenomenon and he’s got everything to succeed, postulates Tim Sherwood

  • news
  • football
Fantasy Premier League 2022/23 | Who’s hot, who’s cold and who to stay away from

Fantasy Premier League 2022/23 | Who’s hot, who’s cold and who to stay away from

  • feature
  • football
What Sergio Aguero has done is amazing but Erling Haaland has that talent too, proclaims Pep Guardiola

What Sergio Aguero has done is amazing but Erling Haaland has that talent too, proclaims Pep Guardiola

  • news
  • football
WATCH | Erling Haaland scores his second consecutive Premier League hattrick inside 40 minutes

WATCH | Erling Haaland scores his second consecutive Premier League hattrick inside 40 minutes

  • news
  • football
WATCH | Erling Haaland’s first Manchester City hattrick completes spectacular comeback

WATCH | Erling Haaland’s first Manchester City hattrick completes spectacular comeback

  • news
  • football
WATCH | Manchester City and Newcastle United go crazy as they score 6 goals in 65 minutes

WATCH | Manchester City and Newcastle United go crazy as they score 6 goals in 65 minutes

  • news
  • football
Erling Haaland helps team in many aspects and he didn't complain, admits Kevin De Bruyne

Erling Haaland helps team in many aspects and he didn't complain, admits Kevin De Bruyne

  • news
  • football
2022/23 Premier League Previews | Manchester City, Pep Guardiola and their attempt to overcome the three-peat hump

2022/23 Premier League Previews | Manchester City, Pep Guardiola and their attempt to overcome the three-peat hump

  • feature
  • football
Erling Haaland has incredible quality and he is going to help us lot, asserts Pep Guardiola

Erling Haaland has incredible quality and he is going to help us lot, asserts Pep Guardiola

  • news
  • football
Reports | Chelsea edge closer to signing Raheem Sterling from Manchester City

Reports | Chelsea edge closer to signing Raheem Sterling from Manchester City

  • news
  • football
 Borussia Dortmund confirm €34.5m Sebastien Haller capture from Ajax

 Borussia Dortmund confirm €34.5m Sebastien Haller capture from Ajax

  • news
  • football
Dusan Vlahovic is better and more complete than Erling Haaland, claims Nenad Bjekovic

Dusan Vlahovic is better and more complete than Erling Haaland, claims Nenad Bjekovic

  • news
  • football
Reports | Borussia Dortmund confident of signing Sebastian Haller despite failed first bid

Reports | Borussia Dortmund confident of signing Sebastian Haller despite failed first bid

  • news
  • football
Still see Romelu Lukaku as the only alternative to Robert Lewandowski, reveals Lothar Matthaus

Still see Romelu Lukaku as the only alternative to Robert Lewandowski, reveals Lothar Matthaus

  • news
  • football
Reports | Liverpool interested in Borussia Dortmund star Jude Bellingham capture

Reports | Liverpool interested in Borussia Dortmund star Jude Bellingham capture

  • news
  • football
Top strikers should play in Premier League and competition will help me, admits Harry Kane

Top strikers should play in Premier League and competition will help me, admits Harry Kane

  • news
  • football
Erling Haaland's arrival is worry for rest of Premier League, insists Jamie Carragher

Erling Haaland's arrival is worry for rest of Premier League, insists Jamie Carragher

  • news
  • football
Believe I am in the right place to fulfil my ambitions, asserts Erling Haaland

Believe I am in the right place to fulfil my ambitions, asserts Erling Haaland

  • news
  • football
Think Erling Haaland is a great signing for Manchester City, admits Sergio Aguero

Think Erling Haaland is a great signing for Manchester City, admits Sergio Aguero

  • news
  • football
Pretty sure that Erling Haaland will adapt perfectly to our team, proclaims Pep Guardiola

Pretty sure that Erling Haaland will adapt perfectly to our team, proclaims Pep Guardiola

  • news
  • football
There are lot of questions about Erling Haaland but it’s brilliant signing, claims Jamie Carragher

There are lot of questions about Erling Haaland but it’s brilliant signing, claims Jamie Carragher

  • news
  • football