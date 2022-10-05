Igor Stimac News

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Players
AIFF's ultimatum to coach Igor Stimac; Take team to Asian Cup quarterfinals or face the axe

AIFF's ultimatum to coach Igor Stimac; Take team to Asian Cup quarterfinals or face the axe

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  • football
India capable of competing against teams outside top eight in Asia

India capable of competing against teams outside top eight in Asia

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  • football
Igor Stimac lashes out at AIFF after India’s AFC Cup Qualification

Igor Stimac lashes out at AIFF after India’s AFC Cup Qualification

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  • football
Everyone in India sees that we have a bright future ahead, claims Igor Stimac

Everyone in India sees that we have a bright future ahead, claims Igor Stimac

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  • football
2021 AFC U23 Asian Cup Qualifiers | India script win over Kyrgyzstan, but fail to qualify for main event

2021 AFC U23 Asian Cup Qualifiers | India script win over Kyrgyzstan, but fail to qualify for main event

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2022 AFC U23 Asian Cup Qualifiers | Forget the UAE match as soon as possible, get ready for Kyrgyztsan, urges Igor Stimac

2022 AFC U23 Asian Cup Qualifiers | Forget the UAE match as soon as possible, get ready for Kyrgyztsan, urges Igor Stimac

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  • football
AFC U-23 Asian Cup | Igor Stimac wary of India's chances, says doesn't have huge expectations

AFC U-23 Asian Cup | Igor Stimac wary of India's chances, says doesn't have huge expectations

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  • football
Will carry the SAFF Cup experience forever, asserts Suresh Wangjam

Will carry the SAFF Cup experience forever, asserts Suresh Wangjam

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  • football
AFC U-23 Asian Cup Qualifiers | We need to find the right balance in the team, asserts Igor Stimac

AFC U-23 Asian Cup Qualifiers | We need to find the right balance in the team, asserts Igor Stimac

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  • football
Not just the goals, Sunil Chhetri's leadership on the pitch is special too, states Igor Stimac

Not just the goals, Sunil Chhetri's leadership on the pitch is special too, states Igor Stimac

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  • football
It’s clear what we need to do in tomorrow’s match against Maldives, asserts Igor Stimac

It’s clear what we need to do in tomorrow’s match against Maldives, asserts Igor Stimac

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2021 SAFF Championships | It will not be easy against Nepal, we need to be committed and disciplined, asserts Igor Stimac

2021 SAFF Championships | It will not be easy against Nepal, we need to be committed and disciplined, asserts Igor Stimac

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2021 SAFF Championship | We need to be better defensively against Sri Lanka, asserts Igor Stimac

2021 SAFF Championship | We need to be better defensively against Sri Lanka, asserts Igor Stimac

  • news
  • football
SAFF Championships 2021 | India - preview, team news, recent form, when and where to watch

SAFF Championships 2021 | India - preview, team news, recent form, when and where to watch

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  • football
India team arrive in Maldives for 2021 SAFF Championships

India team arrive in Maldives for 2021 SAFF Championships

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  • football
Igor Stimac announces 23-man squad for 2021 SAFF Championships

Igor Stimac announces 23-man squad for 2021 SAFF Championships

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Where are the results: Igor Stimac flattered to deceive during his two-year stint as coach

Where are the results: Igor Stimac flattered to deceive during his two-year stint as coach

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  • football
Despite win over Nepal, India still has lot to improve on, says coach Igor Stimac

Despite win over Nepal, India still has lot to improve on, says coach Igor Stimac

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Opportunity to play International football in testing times is soothing, states Igor Stimac

Opportunity to play International football in testing times is soothing, states Igor Stimac

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  • football
Indian national team reaches Nepal for friendlies on September 2 and 5

Indian national team reaches Nepal for friendlies on September 2 and 5

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Igor Stimac announce 25-man squad for friendlies against Nepal

Igor Stimac announce 25-man squad for friendlies against Nepal

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Indio to kick-off SAFF Championship campaign against Bangladesh on October 3

Indio to kick-off SAFF Championship campaign against Bangladesh on October 3

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India to play couple of friendlies against Nepal in September

India to play couple of friendlies against Nepal in September

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Our job is far from done but we are on course to achieving it, admits Igor Stimac

Our job is far from done but we are on course to achieving it, admits Igor Stimac

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Sunil Chhetri trains like is he 25, plays like he is 25, and scores goals like he is 25, exclaims Igor Stimac

Sunil Chhetri trains like is he 25, plays like he is 25, and scores goals like he is 25, exclaims Igor Stimac

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2022 FIFA World Cup Qualifiers | Indian players worked their socks off against Bangladesh, admits Igor Stimac

2022 FIFA World Cup Qualifiers | Indian players worked their socks off against Bangladesh, admits Igor Stimac

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2022 FIFA World Cup Qualifiers | Bangladesh is a annoying team, disturbs opponents with quality defensive work, claims Igor Srimac

2022 FIFA World Cup Qualifiers | Bangladesh is a annoying team, disturbs opponents with quality defensive work, claims Igor Srimac

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