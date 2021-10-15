Josep Maria Bartomeu News

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We had to protect Barcelona and its institution from any harm, proclaims Carlos Ibanez

We had to protect Barcelona and its institution from any harm, proclaims Carlos Ibanez

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Doesn’t interest or annoy me to hear names being linked with Barcelona, admits Ronald Koeman

Doesn’t interest or annoy me to hear names being linked with Barcelona, admits Ronald Koeman

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Reports | Former Barcelona president Josep Maria Bartomeu arrested over Barca-gate controversy

Reports | Former Barcelona president Josep Maria Bartomeu arrested over Barca-gate controversy

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  • football
Barcelona will have most competitive squad for next season, admits Toni Frexia

Barcelona will have most competitive squad for next season, admits Toni Frexia

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Football needs new formulas to make it stronger and must face new times, asserts Florentino Perez

Football needs new formulas to make it stronger and must face new times, asserts Florentino Perez

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My time as a Barcelona manager is over and I’m happy at Manchester City, proclaims Pep Guardiola

My time as a Barcelona manager is over and I’m happy at Manchester City, proclaims Pep Guardiola

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Reports | Lionel Messi to stay at Barcelona after Josep Maria Bartomeu’s resignation

Reports | Lionel Messi to stay at Barcelona after Josep Maria Bartomeu’s resignation

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Barcelona have approved requirements to participate in European Super League, proclaims Josep Maria Bartomeu

Barcelona have approved requirements to participate in European Super League, proclaims Josep Maria Bartomeu

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Reports | Barcelona president Josep Maria Bartomeu and board resigns

Reports | Barcelona president Josep Maria Bartomeu and board resigns

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Never forced Lionel Messi’s transfer but I defended Barcelona from a rival, admits Josep Maria Bartomeu

Never forced Lionel Messi’s transfer but I defended Barcelona from a rival, admits Josep Maria Bartomeu

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Reports | Barcelona president Josep Maria Bartomeu facing vote of no confidence

Reports | Barcelona president Josep Maria Bartomeu facing vote of no confidence

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Will never go to court against Barcelona despite wanting to leave, admits Lionel Messi

Will never go to court against Barcelona despite wanting to leave, admits Lionel Messi

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Reports | Barcelona to fine Lionel Messi for failing to report for training

Reports | Barcelona to fine Lionel Messi for failing to report for training

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Reports | Lionel Messi tells Barcelona he wants to leave on a free-transfer this summer

Reports | Lionel Messi tells Barcelona he wants to leave on a free-transfer this summer

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Nobody at Barcelona have told me that they don't want me, admits Luis Suarez

Nobody at Barcelona have told me that they don't want me, admits Luis Suarez

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Decisions have been made but announcements will be next week, asserts Josep Maria Bartomeu

Decisions have been made but announcements will be next week, asserts Josep Maria Bartomeu

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No moves for Neymar or Lautaro Martinez will take place this summer, asserts Josep Maria Bartomeu

No moves for Neymar or Lautaro Martinez will take place this summer, asserts Josep Maria Bartomeu

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What Arthur has done shows lack of respect for Barcelona and his teammates, asserts Josep Maria Bartomeu

What Arthur has done shows lack of respect for Barcelona and his teammates, asserts Josep Maria Bartomeu

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Have no doubt that Lionel Messi will retire at Barcelona, admits Josep Maria Bartomeu

Have no doubt that Lionel Messi will retire at Barcelona, admits Josep Maria Bartomeu

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Quique Setien is Barcelona’s manager but he isn’t our coach for the future, admits Victor Font

Quique Setien is Barcelona’s manager but he isn’t our coach for the future, admits Victor Font

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Barcelona are obliged to extend Lionel Messi’s deal with the club, claims Josep Maria Bartomeu

Barcelona are obliged to extend Lionel Messi’s deal with the club, claims Josep Maria Bartomeu

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Lionel Messi will end his career at Barcelona, asserts Josep Bartomeu

Lionel Messi will end his career at Barcelona, asserts Josep Bartomeu

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Reports | Barcelona under pressure to sell €70 million worth of players by end of June

Reports | Barcelona under pressure to sell €70 million worth of players by end of June

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Lionel Messi has pledged his loyalty to Barcelona, proclaims Josep Bartomeu

Lionel Messi has pledged his loyalty to Barcelona, proclaims Josep Bartomeu

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Barcelona have accepted Josep Bartomeu's apology and have moved on, claims Quique Setien

Barcelona have accepted Josep Bartomeu's apology and have moved on, claims Quique Setien

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