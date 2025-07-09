Sadio Mane News

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Players
Mathys Tel Names Sadio Mane as His Best Teammate ahead of Harry Kane

Mathys Tel Names Sadio Mane as His Best Teammate ahead of Harry Kane

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  • football
2022/23 Premier League Previews | Liverpool, Jurgen Klopp and their fight against mythical Manchester City

2022/23 Premier League Previews | Liverpool, Jurgen Klopp and their fight against mythical Manchester City

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  • football
This is my dream and I’m really happy to be at this great club, proclaims Sadio Mane

This is my dream and I’m really happy to be at this great club, proclaims Sadio Mane

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  • football
Don’t see myself having rivalry with any player to be honest, claims Sadio Mane

Don’t see myself having rivalry with any player to be honest, claims Sadio Mane

  • news
  • football
Losing Sadio Mane is big loss but now other players have to step up, asserts Fabinho

Losing Sadio Mane is big loss but now other players have to step up, asserts Fabinho

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  • football
Reports | Bayern Munich agree to sign Matthijs de Ligt in €80 million deal from Juventus

Reports | Bayern Munich agree to sign Matthijs de Ligt in €80 million deal from Juventus

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  • football
Reports | Liverpool preparing for life without Mohamed Salah post 2022/23 season

Reports | Liverpool preparing for life without Mohamed Salah post 2022/23 season

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  • football
I’m going to be Liverpool’s number one fan forever, proclaims Sadio Mane

I’m going to be Liverpool’s number one fan forever, proclaims Sadio Mane

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  • football
Liverpool confirm that Sadio Mane has signed for Bayern Munich for reported £35 million fee

Liverpool confirm that Sadio Mane has signed for Bayern Munich for reported £35 million fee

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  • football
Still see Romelu Lukaku as the only alternative to Robert Lewandowski, reveals Lothar Matthaus

Still see Romelu Lukaku as the only alternative to Robert Lewandowski, reveals Lothar Matthaus

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  • football
Reports | Bayern Munich set to meet Liverpool’s £42.5 million asking price for Sadio Mane

Reports | Bayern Munich set to meet Liverpool’s £42.5 million asking price for Sadio Mane

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  • football
Reports | Bayern Munich edges closer to complete Sadio Mane transfer

Reports | Bayern Munich edges closer to complete Sadio Mane transfer

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  • football
Top strikers should play in Premier League and competition will help me, admits Harry Kane

Top strikers should play in Premier League and competition will help me, admits Harry Kane

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  • football
Reports | Liverpool to make £85 million offer for Benfica's Darwin Nunez

Reports | Liverpool to make £85 million offer for Benfica's Darwin Nunez

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Enjoying my football at Villarreal and I am really happy there, claims Arnaut Danjuma

Enjoying my football at Villarreal and I am really happy there, claims Arnaut Danjuma

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Reports | Liverpool reject Bayern Munich’s improved £30 million bid for Sadio Mane

Reports | Liverpool reject Bayern Munich’s improved £30 million bid for Sadio Mane

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Reports | Liverpool reject Bayern Munich’s £25 million bid for Sadio Mane

Reports | Liverpool reject Bayern Munich’s £25 million bid for Sadio Mane

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Reports | Bayern Munich offer €30 million for Liverpool winger Sadio Mane

Reports | Bayern Munich offer €30 million for Liverpool winger Sadio Mane

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Reports | Sadio Mane keen on leaving Liverpool this summer for new challenge

Reports | Sadio Mane keen on leaving Liverpool this summer for new challenge

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Reports | Liverpool made contact with Ousmane Dembele's representatives over free transfer

Reports | Liverpool made contact with Ousmane Dembele's representatives over free transfer

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Reports | Bayern Munich moving closer towards move for Liverpool’s Sadio Mane

Reports | Bayern Munich moving closer towards move for Liverpool’s Sadio Mane

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Liverpool will sell Mohamed Salah and keep Sadio Mane, claims Noel Whelan

Liverpool will sell Mohamed Salah and keep Sadio Mane, claims Noel Whelan

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  • football
Was an incredible game and I’m so proud of the boys, admits Jurgen Klopp

Was an incredible game and I’m so proud of the boys, admits Jurgen Klopp

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It's all about the team or nothing and I’m very happy at Liverpool, proclaims Sadio Mane

It's all about the team or nothing and I’m very happy at Liverpool, proclaims Sadio Mane

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We never tend to make these Champions League semi-finals easy for ourselves, admits Trent Alexander-Arnold

We never tend to make these Champions League semi-finals easy for ourselves, admits Trent Alexander-Arnold

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Sadio Mane is great shout for Ballon d’Or if Liverpool win quadruple, claims Peter Crouch

Sadio Mane is great shout for Ballon d’Or if Liverpool win quadruple, claims Peter Crouch

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We have to accept Liverpool are six years ahead of us now, admits Ralf Rangnick

We have to accept Liverpool are six years ahead of us now, admits Ralf Rangnick

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