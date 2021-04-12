Fc Pune City News

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Coaches gave up on me once but I have no regrets, admits Adil Khan

Coaches gave up on me once but I have no regrets, admits Adil Khan

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ISL 2019-20 | Debutants Hyderabad FC to miss services of Nestor Gordillo through suspension

ISL 2019-20 | Debutants Hyderabad FC to miss services of Nestor Gordillo through suspension

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Got into football when my school team needed left-winger, reveals Ashique Kuruniyan

Got into football when my school team needed left-winger, reveals Ashique Kuruniyan

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ISL 2019-20 | Hyderabad FC rope in Nestor Gordillo for upcoming season

ISL 2019-20 | Hyderabad FC rope in Nestor Gordillo for upcoming season

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ISL 2019-20 | Kerala Blasters to face ATK in season opener

ISL 2019-20 | Kerala Blasters to face ATK in season opener

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ISL 2019-20 | FC Pune City handed transfer ban and fined for illegal dealing

ISL 2019-20 | FC Pune City handed transfer ban and fined for illegal dealing

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ISL 2019-20 | Delhi Dynamos rope in Gaurav Bora from FC Pune City : Reports

ISL 2019-20 | Delhi Dynamos rope in Gaurav Bora from FC Pune City : Reports

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ISL 2019 | Diego Carlos, Sarthak Golui to play for Mumbai City FC in season 6

ISL 2019 | Diego Carlos, Sarthak Golui to play for Mumbai City FC in season 6

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ISL | FC Pune City in search for new sponsors amidst financial struggles

ISL | FC Pune City in search for new sponsors amidst financial struggles

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ISL | FC Pune City promise to pay Iain Hume’s pending wages in two installments

ISL | FC Pune City promise to pay Iain Hume’s pending wages in two installments

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AIFF Super Cup | FC Goa a different beast altogether for Chennai City FC to cope

AIFF Super Cup | FC Goa a different beast altogether for Chennai City FC to cope

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AIFF turns down three clubs' request to reschedule Super Cup Qualifiers

AIFF turns down three clubs' request to reschedule Super Cup Qualifiers

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AIFF Super Cup | Reports: AIFF refuses to reschedule matches given as walkovers

AIFF Super Cup | Reports: AIFF refuses to reschedule matches given as walkovers

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ISL 2019 | What clicked and what didn’t – Chennaiyin FC

ISL 2019 | What clicked and what didn’t – Chennaiyin FC

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ISL 2019 | It was a genuine honest performance against Mumbai, feels Phil Brown

ISL 2019 | It was a genuine honest performance against Mumbai, feels Phil Brown

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ISL 2019 | We beat Pune by executing what we learnt on training pitch, says Lallianzuala Chhangte

ISL 2019 | We beat Pune by executing what we learnt on training pitch, says Lallianzuala Chhangte

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ISL 2019 | Chhangte can be India’s best winger, says Josep Gombau

ISL 2019 | Chhangte can be India’s best winger, says Josep Gombau

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ISL 2019 | Tactical Analysis : Eelco Schattorie outwits Phil Brown despite sharing the spoils

ISL 2019 | Tactical Analysis : Eelco Schattorie outwits Phil Brown despite sharing the spoils

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ISL 2019 | Eelco Schattorie expresses his frustration after 1-1 draw against FC Pune City

ISL 2019 | Eelco Schattorie expresses his frustration after 1-1 draw against FC Pune City

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ISL 2019 | Jamshedpur FC could be one season away from challenging for title

ISL 2019 | Jamshedpur FC could be one season away from challenging for title

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ISL 2019 | Phil Brown feels his players have bought into his style of playing football

ISL 2019 | Phil Brown feels his players have bought into his style of playing football

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ISL 2019 | When we got 2-1 up, I thought we deserved to win, says Steve Coppell

ISL 2019 | When we got 2-1 up, I thought we deserved to win, says Steve Coppell

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ISL 2019 | We need to win the next six games, claims Pune coach Phil Brown

ISL 2019 | We need to win the next six games, claims Pune coach Phil Brown

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ISL 2019 | Phil Brown hails team's character; John Gregory rues defensive mistakes

ISL 2019 | Phil Brown hails team's character; John Gregory rues defensive mistakes

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ISL 2018 | Phil Brown appointment reeks of meticulous planning rather than panic call

ISL 2018 | Phil Brown appointment reeks of meticulous planning rather than panic call

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ISL | We had planned well for the match and that paid off, reveals Pradyum Reddy

ISL | We had planned well for the match and that paid off, reveals Pradyum Reddy

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ISL 2018 | Could changing priorities be key to FC Pune City’s self-discovery

ISL 2018 | Could changing priorities be key to FC Pune City’s self-discovery

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