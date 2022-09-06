Neroca Fc News

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I-League 2021-22 | RoundGlass Punjab and NEROCA FC play 3-3 draw to end campaign

I-League 2021-22 | RoundGlass Punjab and NEROCA FC play 3-3 draw to end campaign

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  • football
I-League 2021-22 | Kenneth Ngwoke takes Churchill Brothers to win over NEROCA FC

I-League 2021-22 | Kenneth Ngwoke takes Churchill Brothers to win over NEROCA FC

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  • football
I-League 2021-22 | Gokulam Kerala FC thrash NEROCA FC 4-0, stay top of the table

I-League 2021-22 | Gokulam Kerala FC thrash NEROCA FC 4-0, stay top of the table

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  • football
I-League 2021-22 | Sergio Mendi's hat-trick take Neroca FC to 3-2 win over Sreenidi Deccan

I-League 2021-22 | Sergio Mendi's hat-trick take Neroca FC to 3-2 win over Sreenidi Deccan

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  • football
I-League clubs unanimously appeal to AIFF to freeze relegation for this season

I-League clubs unanimously appeal to AIFF to freeze relegation for this season

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  • football
Sunil Chhetri and Subrata Paul are truly role models for next generations, claims Gouramangi Singh

Sunil Chhetri and Subrata Paul are truly role models for next generations, claims Gouramangi Singh

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  • football
Durand Cup to resume after gap of three years

Durand Cup to resume after gap of three years

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  • football
AIFF asks I-League clubs not to jump the gun after they threaten to go to court

AIFF asks I-League clubs not to jump the gun after they threaten to go to court

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  • football
I-League clubs threaten to take AIFF to court if ISL is made top tier

I-League clubs threaten to take AIFF to court if ISL is made top tier

  • news
  • football
We are not quitting, says NEROCA FC president Thangjam Arunkumar

We are not quitting, says NEROCA FC president Thangjam Arunkumar

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  • football
Why different penalties for different clubs for the same offence, questions Gokulam Kerala's VC Praveen

Why different penalties for different clubs for the same offence, questions Gokulam Kerala's VC Praveen

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  • football
Asking for meeting with AIFF President has cost us 10 lakhs, asserts Ranjit Bajaj

Asking for meeting with AIFF President has cost us 10 lakhs, asserts Ranjit Bajaj

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  • football
AIFF President’s meeting with I-League clubs postponed

AIFF President’s meeting with I-League clubs postponed

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  • football
I-League staring at eternal damnation as AIFF looks to “progress” Indian football

I-League staring at eternal damnation as AIFF looks to “progress” Indian football

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  • football
AIFF committee meeting to discuss age fraud, match-fixing allegations and I-League clubs’ protest

AIFF committee meeting to discuss age fraud, match-fixing allegations and I-League clubs’ protest

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  • football
Minerva Punjab alongside three U-13 North Eastern teams caught for age fraud

Minerva Punjab alongside three U-13 North Eastern teams caught for age fraud

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  • football
Super Cup | Jamshedpur, NorthEast qualify for quarter-finals after Churchill, NEROCA pull out

Super Cup | Jamshedpur, NorthEast qualify for quarter-finals after Churchill, NEROCA pull out

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  • football
AIFF Super Cup | I-League clubs ready to participate if “future discussions” promised

AIFF Super Cup | I-League clubs ready to participate if “future discussions” promised

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  • football
Super Cup was started on I-League clubs’ insistence, says Kushal Das

Super Cup was started on I-League clubs’ insistence, says Kushal Das

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  • football
Quess East Bengal board members in two minds over participation in AIFF Super Cup

Quess East Bengal board members in two minds over participation in AIFF Super Cup

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Seven I-League Clubs pull out of Super Cup getting no response from AIFF : Reports

Seven I-League Clubs pull out of Super Cup getting no response from AIFF : Reports

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ISL 2019 | What clicked and what didn’t – Chennaiyin FC

ISL 2019 | What clicked and what didn’t – Chennaiyin FC

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I-League | Matches to be telecast across Hotstar and Jio TV platforms

I-League | Matches to be telecast across Hotstar and Jio TV platforms

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Hero I-League | Real Kashmir get off to dream start with win over Minerva Punjab FC

Hero I-League | Real Kashmir get off to dream start with win over Minerva Punjab FC

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I-League | East Bengal outplay Neroca FC; Chennai City FC demolish Indian Arrows

I-League | East Bengal outplay Neroca FC; Chennai City FC demolish Indian Arrows

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